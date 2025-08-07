Recorren máximas autoridades de Villa Clara industrias del territorio

Por la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (INPUD) Primero de Mayo, de Villa Clara, inició el recorrido de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria aquí y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas.

La puesta en funcionamiento, otra vez, de la línea de producción de juntas de refrigeradores Haier constituye una de las novedades que exhibe la entidad en el complejo escenario económico que vive el país.

«Aquí lo importante es no cerrar las puertas», reiteró más de una vez la ingeniera mecánica Maricel Montero Lago, directora de la icónica fábrica fundada por el Che el 24 de julio de 1964.

En la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (INPUD) Primero de Mayo. Fotos del autor.

Ciclos Minerva retoma ensamblaje de sillas de ruedas

A media mañana, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Susely Morfa y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, acompañadas por las autoridades locales, llegaron a la Empresa Industrial Ángel Villarreal Bravo, conocida en Cuba como «Ciclos Minerva».

Allí el ingeniero mecánico Eliel Pérez Pérez, su director, explicó que la Empresa retomó el ensamblaje de las sillas de ruedas, luego de dos años sin fabricarlas, y prevén unas mil 200 sillas, a finales del presente año.

«Se trata de un sillón de ruedas con características similares, aunque de mayor calidad, respecto a los confeccionados anteriormente en la fábrica villaclareña,» dijo Pérez Pérez, al tiempo que especificó que los nuevos sillones cuentan con gomas macizas, apoyabrazos y freno de mano, entre otras prestaciones.

Ciclos Minerva retoma ensamblaje de sillas de ruedas. Fotos del autor.

Visitan máximas autoridades del Partido y el Gobierno Empresa Militar Industrial

Ya al mediodía de este miércoles, en la Empresa Militar Industrial (EMI) Batalla de Santa Clara, la primera secretaria del Partido en Villa Clara llamó, en franco intercambio con directivos y trabajadores, a transformar la imagen de la zona industrial de Santa Clara.

Susely Morfa convidó a estos colectivos laborales a apoyar al embellecimiento y desarrollo de la capital provincial.

«Nosotros iniciamos una etapa de trabajo muy dura y de muchos compromisos, como homenaje al centenario de nuestro Comandante en Jefe y al 67 aniversario del Triunfo de la Revolución», dijo la primera secretaria del Partido en esta central geografía, al tiempo que aseguró que a aquellas empresas y organismos destacados se les va a entregar la condición «Villa Clara con Todos», un reconocimiento que habrá que ganárselo con resultados que se traduzcan en beneficio de nuestra gente, puntualizó Susely Morfa.