Villaclareñas, destacadas en el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas

Villa Clara volvió a ubicarse como provincia destacada en la emulación de la Federación de Mujeres Cubanas, al conquistar nuevamente la condición de provincia destacada en el trabajo de la organización femenina, junto a los territorios de Ciego de Ávila y Artemisa.

Así lo dio a conocer en medios de prensa nacionales Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado y Secretaria General de la FMC, quien informó por la radio y televisión nacionales estos resultados, en la cual la provincia de Santiago de Cuba mereció la categoría de vanguardia, mientras que Matanzas y Guantánamo se adjudicaron reconocimientos especiales.

Sobre la meritoria labor de las federadas villaclareñas dijo la máxima dirigente femenina del país que “La provincia está muy activa en la emulación y tiene condiciones para ser vanguardia, en este territorio se crearon las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia fundadas por Vilma, aquí se crearon, además, las Cátedras de la Mujer (hoy Cátedras de Género), asimismo hay procesos de participación de las mujeres, en temas vitales de la sociedad, se imparten cursos de verano con gran presencia de jóvenes, se han hecho 31 casitas infantiles para los hijos de mujeres trabajadoras, entre otros indicadores”.

Un grupo de federadas se concentró frente a la sede provincial de la FMC para festejar la noticia.

Muy emocionada, Mayelín Díaz Rodríguez, Secretaria General de la organización en el territorio, significó que es un lauro que corresponde a todas, pues a pesar de los momentos muy difíciles y la crisis económica que vive el país, hay mucho orgullo, a sabiendas de que falta mucho por hacer para alcanzar el protagonismo de la FMC en cada comunidad.

“Estamos situadas en la vanguardia desde el 2023 y aun cuando sabemos que hay insatisfacciones en el trabajo de la FMC, creo que para las mujeres de este pueblo es una satisfacción que a pesar de la difícil situación, el momento histórico que estamos viviendo, los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, somos batalladoras, vencedoras de imposibles, por eso, esto es un éxito para todas las mujeres de Villa Clara”, aseveró.

Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en Villa Clara, reconoció la respuesta de las villaclareñas, que en medio de condiciones muy difíciles y una crisis económica que afecta a la nación, siguen batallando por defender los sueños de un país mejor. Foto de la autora.

Esta emulación tiene matices y motivaciones muy especiales, cuando la FMC cumplirá su aniversario 65 el próximo 23 de agosto, con el compromiso eterno con sus inspiradores, el Comandante en Jefe Fidel Castro y la eterna Presidenta Vilma Espín, ratificó Amarelle Boué. Sobre este proceso previo al aniversario puntualizó:

“Convocamos a este aniversario desde el 23 de agosto y hemos trabajado con la convocatoria bajo el concepto de que el Congreso regresa a la base, tenemos lugares donde hay problemas de funcionamiento, sabemos las situaciones complejas, muchas mujeres están en los hogares para lograr el sustento y cuidado de la familia, a las trabajadoras del hogar nuestra felicitación, las otras están en lugares públicos, comunidades, centros de trabajo, es un año en que las mujeres se han volcado en labores productivas, se han extendido los patios familiares con la siembra y producción de alimentos, pero

Cuba está de fiesta en este aniversario 65 de nuestra organización, a pesar de la crisis que tenemos y no tenemos dudas de que las mujeres han sido protagonistas y lo seguirán siendo”, confirmó.

Y a propósito de los indicadores que le adjudicaron a Villa Clara la condición de destacada, significó Mayelín Díaz Rodríguez que “diez municipios cumplen indicadores medibles, además de avanza a un 93 por cienot de integración con un crecimiento de más de 2 mil mujeres en el primer semestre, más de 2 mil 500 jóvenes se iniciaron como federadas, de igual forma, se alcanzan altos niveles de promoción de las mujeres a cargos de dirección, como expresión de igualdad, el Programa de Adelanto de la Mujer tiene un impacto mayor con la habilitación de más de 31 casitas infantiles para atender a niños y niñas de mujeres trabajadoras”.

Desde muy temprano, un grupo de villaclareñas fueron a la sede de la FMC a festejar la noticia de la obtención de la condición de provincia destacada en la labor de la organización femenina. Foto de la autora.

Por otra parte, 4 mil mujeres se incorporaron al empleo, tanto en la producción de tabaco, el sector no estatal y otros renglones; resalta además la labor de las Casas de Orientación con el compromiso eterno de quien las fundó, la eterna Presidenta Vilma Espín, y las villaclareñas siguen como referencia en el país.

Manifestó la máxima dirigente femenina en Cilla Clara que “en estas instituciones tenemos consejerías de la violencia, una de las que tiene más casos resueltos, también se han preparado más de 3 mil 500 jóvenes en cursos y programas de adiestramiento en oficios, resalta el proyecto comunitario Cubanas que hace homenaje cada día 7 a mujeres destacadas, el Proyecto con amor y por amor, que con estudiantes que aprenden peluquería, barbería y otros oficios, van a comunidades vulnerables y centros sociales, hogares maternos, de ancianos, discapacitados, Villa Clara avanza en el trabajo preventivo, y se buscan alternativas para el mejor funcionamiento de los bloques y delegaciones, todo ello nos ha dado elementos para ser provincia destacada”, añadió.

Villa Clara tiene el 63 por ciento de mujeres en cargos de dirección, y el 72 por ciento en las reservas, la FMC ha fortalecido los vínculos con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), sobre todo en el Programa Alimentario y el Movimiento de parcelas y patios familiares, también con los sectores de Educación, Salud, fundamentalmente en la atención al Programa Materno Infantil, y a embarazadas en situación de vulnerabilidad, pero en el escenario actual, corresponde a la organización hacer mucho más y elevar su funcionamiento en cada comunidad, reconoció la máxima dirigente femenina villaclareña.

“Tenemos muchos retos, no todo está bien en el trabajo de la Federación, aún existen delegaciones y bloques que no logran protagonismo de sus mujeres, ni un funcionamiento estable, hay lugares donde no hay convocatoria, no hay líderes, por tanto hay insatisfacciones, por ejemplo, existen bloques y delegaciones que no tienen su Secretaria general, pero Villa Clara sigue como destacada por resultados que siguen creciendo en los últimos años”, expresó Mayelín.

Y culminó “las felicitaciones a las santiagueras, vanguardias en el trabajo de la FMC, las artemiseñas, avileñas, que comparten la condición de destacadas con nosotras, las villaclareñas, también a Matanzas y Guantánamo, que tienen reconocimientos especiales en la emulación por el 65 aniversario, en Villa Clara tenemos que mantenernos en la emulación y es un compromiso con el Che y su Destacamento de Refuerzo de seguir luchando, porque en Villa Clara, las mujeres somos vencedoras de imposibles”.