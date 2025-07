La Revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas, porque tiene vocación humanista para enfrentarlos

La Revolución Cubana «no oculta sus problemas», los enfrenta con ética y justicia social, incluso en medio de circunstancias extremas, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, en la jornada de trabajo de la comisión parlamentaria de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

Destacó que, si hubiéramos sido autocomplacientes por todo lo hecho por la Revolución, no se tendrían los avances que hoy muestra el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer.

Expresó que, si hoy se puede hablar con madurez de resultados de ese programa es, en primer lugar, porque tuvimos la valentía de reconocer que, independientemente de la obra social y de emancipación de la mujer que ha protagonizado la Revolución, no podíamos conformarnos con eso; porque reconocimos que en nuestra sociedad persistían problemas de discriminación, de violencia, rasgos de patriarcado, rasgos de machismo.

Criticó las narrativas que minimizan los esfuerzos del Gobierno para atender problemáticas sociales que enfrenta el pueblo, y destacó que la Revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas, porque ha demostrado que tiene una vocación humanista por enfrentarlos y resolverlos.

Si no hay sensibilidad, si no te vibra el corazón con los problemas que tenemos, no se encuentra la energía para enfrentarlos, y mucho menos en condiciones tan adversas, tan duras en las que todos los días hay que batallar contra el recrudecimiento del bloqueo y contra el odio con que nos tratan, expresó.

HAY QUE RECONOCER, ENFRENTAR Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS

Valoró que, cuando con la verdad reconocemos lo que nos pasa, y lo encaramos con sentido de justicia social, vamos a resolver los problemas, encontramos soluciones.

Eso contrasta mucho, dijo, con algo que pasó en la primera jornada de trabajo de esta comisión, «en una sesión, en la cual se estaba analizando cómo atender mejor un fenómeno real y nunca querido para nuestra sociedad que es la existencia de expresiones de vulnerabilidad, de personas con comportamiento deambulante; que en fin de cuentas son expresiones que nos han conducido a desigualdades sociales y problemáticas que tenemos en nuestra sociedad».

«Yo no estoy de acuerdo con algunos criterios que se dieron en la comisión sobre estas problemáticas, y no sería honesto si no compartiera con ustedes los criterios que tengo», aseguró.

Reconoció que es muy contraproducente que se den criterios como ese, precisamente en una sesión de dos comisiones de la Asamblea Nacional en la que se está reconociendo que hay un proyecto, que hay un programa, que hay una atención desde el Gobierno. Están reconociendo que hay un objetivo del Programa de Gobierno para resolver las distorsiones que tenemos en la economía y relanzar la economía, que tiene un vínculo con lo social, apuntó.

«Si uno está reconociendo que existe ese problema, que hay una atención, no puedes denigrar a las personas que están involucradas en ese tema», manifestó.

Eso lo que expresa —argumentó— es un desconocimiento de la realidad que está viviendo el país, expresión de un abordaje superficial de una realidad y de un tratamiento, o de una atención que se ha proyectado hacia esos problemas.

«Nosotros sabemos que se nos han agudizado los problemas. Estamos en una crisis profunda, y ahora las cosas también tienen otras dimensiones, que tienen que ver con múltiples causas económicas, sociales; hay problemas de ruptura de valores en determinados sectores de la sociedad, en determinadas problemáticas familiares, pero eso no puede negar que sí ha existido una mirada hacia eso, que se ha reconocido el problema, que no se niega la existencia, y que hay proyecciones que, incluso, están reconocidas en los documentos rectores, en los programas rectores de nuestra sociedad», insistió el Presidente.

Agregó que «el tema no es confrontar; yo no voy a enfrentar a una persona vulnerable. Yo voy a atender a quienes están en situación de vulnerabilidad. Esas personas no son nuestros enemigos. Son personas que están en una situación para la cual no fue concebida la Revolución».

Eso lo hacemos porque hay una vocación humanista de la Revolución, expuso, y hay una vocación humanista que nos lleva a decir: si esas son problemáticas que hay en nuestra sociedad, son nuestros problemas, son nuestros deambulantes o nuestras deambulantes, son nuestras personas, nuestras familias en situaciones de vulnerabilidad y nuestras comunidades en situaciones de vulnerabilidad, son las nuestras y las tenemos que resolver nosotros.

Destacó que todo ello debe atenderse desde el Partido, «porque un Partido único, condicionado por razones históricas, es el Partido de todas las cubanas y de todos los cubanos, y trabajamos para atender todos los problemas, y así trabajan también los órganos del Poder Popular, porque es el poder del pueblo».

«Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, con prepotencia, desconectado de las realidades que vivimos. Tenemos que actuar con sensibilidad, con seriedad al abordar las problemáticas que existen, con humanismo», dijo.

La vocación humanista la tenemos que demostrar con acogida, con apoyo, con ayuda, con solidaridad a los que están en algún tipo de desventaja, a los que están en alguna situación de vulnerabilidad; con amabilidad, con humildad, con respeto, con calidez humana, desde un sentido ético, enfatizó.

Citó como ejemplo el debate en torno al Código de la niñez, adolescencias y juventudes: «Un código integral humanista, de presente y de futuro, que nos involucra a todos, como a todos nos involucró el Código de las Familias». También se refirió a lo alcanzado en el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, a partir de reconocer que en nuestra sociedad persistían manifestaciones de este flagelo.

Precisó que se han presentado en esta comisión más de 30 programas sociales para diferentes tipos de vulnerabilidades, que se están atendiendo con el presupuesto de una economía cada vez más golpeada por las medidas coercitivas que nos aplican. «Eso demuestra voluntad política, sensibilidad; hay voluntad política y hay voluntad gubernamental», reafirmó Díaz-Canel.

«Nosotros tenemos que seguir ratificando que la Revolución no deja a nadie atrás, y que el pueblo y el bienestar del pueblo son nuestra principal divisa y responsabilidad», aseveró.

Afirmó también que «la Revolución no quiere que ese tipo de problema exista, pero la Revolución reconoce que hay causas que han provocado ese tipo de problemáticas, y entonces la Revolución tiene que, si lo ha reconocido, proyectar cómo lo vamos a solucionar, sabiendo que es una lucha larga, que nos lleva tiempo, que tenemos que trabajar entre todos, que tenemos que trabajar transversalmente en muchos ámbitos de la sociedad».

No podemos perder nunca de vista el humanismo, «ni perder de vista todo lo que tenemos que hacer por preservar la dignidad de nuestro pueblo».

Afirmó que Cuba no se rendirá, «nosotros tenemos la convicción de que vamos a superar este momento, aunque nos recrudezcan el bloqueo, porque sí podemos», afirmó.