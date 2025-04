Díaz-Canel: El pueblo cubano todos los días está dando lecciones de ejemplaridad y heroísmo

Vistas: 0

Entrevista realizada al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por los periodistas y comunicadores españoles Pascual Serrano, Javier Couso, José Manzaneda y Carlos González Penalva el 20 de marzo de 2025, y transmitida en la Mesa Redonda del 8 de abril de 2025

(Transcripción realizada con IA y revisada por Carlos González Penalba)

—Pascual Serrano: Muy buenas, presidente. Gracias por atendernos con motivo del Coloquio internacional Patria. Estamos aquí cuatro periodistas españoles, que tenemos la oportunidad de preguntarle todo lo deseamos, que es mucho: José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y un servidor, Pascual Serrano. Gracias.

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Gracias a ustedes por estar en Cuba, por haber participado en Patria, y también por todo lo que han aportado a los eventos de Patria con su participación.

—Pascual Serrano: Comenzamos con la primera pregunta. Como por todos es sabido, en el último período de la administración Biden, este hizo algo sorpresivo, que fue retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y también sorpresivamente, una vez que entra Trump al gobierno, una de sus primeras medidas es volver a incluir a Cuba en esta lista. ¿Cómo interpreta usted esos cambios de posición? ¿A qué obedecen o qué explicación pueden tener?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Yo creo que lo ocurrido es casi una caricatura de lo que es la política norteamericana. Primero, vamos a ver la naturaleza de la lista. Se habla de una lista de países que apoyan el terrorismo. ¿De quién es la lista? Esa lista no está reconocida legalmente por ningún instrumento de Naciones Unidas, no la reconoce ninguna agencia de Naciones Unidas, no la reconoce ninguna institución de Estados Unidos. Es la lista del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos pone en la lista a quien quiera poner, y yo creo que ha usado la lista como un mecanismo de máxima presión a los países, a los gobiernos que no se dejan intimidar, a los gobiernos que no responden a la sumisión que, de manera hegemónica, Estados Unidos aspira imponer a todo el mundo. Y ese ha sido el caso de Cuba.

Ha sido un instrumento de presión. Hay que decir también, y aprovecho la pregunta para destacar lo que afecta a un país, aunque sea una lista espuria e ilegal que a un país lo pongan en esa lista, de inmediato todas las instituciones bancarias, la mayoría de las instituciones bancarias que tienen relaciones con Estados Unidos y las agencias financieras, te cortan todo servicio. Eso es muy difícil para un país, más para un país como el nuestro, que lleva 65 años de bloqueo, que ahora tiene un bloqueo con una cualidad nueva, que es el recrudecimiento. No es el mismo bloqueo de los años 70, ni de los 80, ni de los 90. Es un bloqueo recrudecido, y una de las características de ese recrudecimiento es precisamente las implicaciones que tiene la lista. Por lo tanto, la lista hace mucho daño al país que incluyen en la misma.

Entonces, aquí tenemos la reacción de dos administraciones en el tiempo: la de Biden, que supuestamente tenía todos los elementos y todos los argumentos para saber que Cuba no apoya el terrorismo. Cuba nunca ha apoyado el terrorismo. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo, y está probado, está documentado, está demostrado. Hemos sido víctimas de un terrorismo apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Por mencionar un solo hecho, mencionemos el avión de Barbados. Estados Unidos siempre acogió a terroristas que actuaran contra Cuba, como Posada Carriles y el propio Bosch. Son incontables los hechos de terrorismo que ha auspiciado el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Por lo tanto, nosotros somos víctimas del terrorismo. Nosotros no somos un país terrorista. Nosotros no enviamos a nadie a sabotear, a hacer crímenes. Nosotros mandamos médicos a los países que los necesitan, mandamos maestros. Entonces, esa administración indudablemente tenía todos los argumentos, todos los elementos, todas las pruebas para tomar la decisión de sacar a Cuba de esa lista, y lo hizo al final. Casi como llevarse un legado al final de la administración, de que hizo un gesto bueno ante la comunidad internacional.

Porque hay que decir que la comunidad internacional, de la misma manera que durante más de 30 años ha estado en contra del bloqueo y ha votado a favor de la resolución cubana en contra del bloqueo en Naciones Unidas, en los últimos años ha condenado también, junto al bloqueo, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Por lo tanto, hay una presión internacional también, y hay un apoyo a Cuba a nivel internacional con relación a la exclusión de Cuba de la lista de países terroristas.

Y esa administración lo hace en el momento de la salida, y solo unos días después de asumir el poder, la administración de Trump nos incluye en la lista. Las agencias no han cambiado, por lo tanto, no hay ningún acontecimiento nuevo que pueda decir que hay una modificación en la actitud de Cuba. No hay una prueba nueva, y una nueva administración enseguida desmiente lo que dice la otra y te vuelve a incluir. ¿Qué basamento hay? ¿Qué justicia hay? Es un hecho agresivo, es un hecho que solo puede estar marcado por el desprecio a un pueblo, por el odio hacia un pueblo. Es un hecho de arrogancia, es un hecho de prepotencia, y que justifica una vez más que uno de los elementos, uno de los mecanismos que usa el gobierno de los Estados Unidos en su afán de derrocar a la Revolución Cubana, como parte de ese concepto de asfixia económica para provocar el estallido social, ha sido manipular el tema de la inclusión o no en la lista de países terroristas.

Por lo tanto, es una incoherencia en la política del gobierno de los Estados Unidos, es una incoherencia, y marca entonces la perversidad que hay en esa política. Así es como interpretamos lo que ha ocurrido.

Hay personas que dicen: «Bueno, pero Cuba pudo disfrutar muy poco los días fuera de la lista». El problema no era de disfrute para nosotros que Biden, aunque tardíamente, nos sacara de la lista. Era un hecho de que nos daba la razón, de que no había argumentos para tener nunca a Cuba en la lista. Y que Trump iba a incluirnos en la lista era una cosa que esperábamos, porque nosotros tenemos modeladas las posibilidades de cómo puede actuar la política norteamericana. Son 65 años de resistencia, son 65 años de batalla, son 65 años de tener que enfrentar la manipulación, la calumnia, el odio, el desprecio de la principal potencia del mundo a solo 90 millas.

Conocemos cómo piensa el gobierno de los Estados Unidos, conocemos cómo se mueve hacia Cuba. Pero en términos políticos, ante el mundo, se demostró la falsedad, que hay una incoherencia en el gobierno de los Estados Unidos, y que lo que Cuba ha denunciado es una verdad. No había elementos para nosotros estar en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Una administración lo reconoce saliendo, y otra lo incluye entrando. Es un país con una locura gubernamental tremenda.

Diálogo sostenido entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los periodistas José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y Pascual Serrano. Foto: Alejandro Azcuy.

—José Manzaneda: Hola, presidente. En los últimos meses, en los pocos meses de la actual administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha impactado o ha tratado de impactar hasta en siete ocasiones, con siete paquetes de sanciones o medidas coercitivas contra Cuba, contra su economía. Le voy a citar dos de ellas, y me gustaría que nos dijera qué efecto pueden tener en la economía de Cuba y también en las condiciones de vida del pueblo cubano. Una sería el nuevo golpe a las remesas de la inmigración cubana, y el segundo, las sanciones contra funcionarios tanto de Cuba como de terceros países que llegan a acuerdos médicos con Cuba. Me gustaría que nos analizara un poco este asunto.

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Primero, distinguir que hay una figura gris para nosotros dentro de la administración norteamericana actual, que es Marco Rubio, que está muy plegado, muy comprometido con la mafia anticubana de Miami, y él es el que ha promovido esas medidas. Está haciendo una presión constante, junto con Mauricio Calver-Carone, porque la actual administración recrudezca las medidas de bloqueo, y nosotros estamos preparados para enfrentar ese recrudecimiento. Estamos trabajando para que, incluso si se aprietan más las tuercas del bloqueo, nosotros, con el talento del pueblo cubano, con inteligencia, con innovación, con mucho esfuerzo, superemos ese recuento.

Entonces, se trata de dos medidas que tienen una enorme afectación para el pueblo cubano, pero no solo para el pueblo cubano, también para otros pueblos y para los ciudadanos de otros lugares del mundo.

Con las remesas, se le da un golpe fuerte a posibles ingresos que pueden tener un grupo de familias cubanas que tienen integrantes en los Estados Unidos, que históricamente han enviado remesas como ayuda a su familia. Cuestión que es muy normal en cualquier lugar del mundo. Yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos siempre reconocen que una de sus fuentes fundamentales de ingreso son las remesas que envían ciudadanos que están en los Estados Unidos.

Esa medida, en las condiciones actuales, es mucho más severa, porque nosotros estamos viviendo una crisis económica compleja, una situación compleja. Ustedes han apreciado, ustedes estuvieron también en barrios, ustedes tienen mucha perspicacia como periodistas, como comunicadores, para darse cuenta de la situación que viven las personas en Cuba.

Y aquí hay una contradicción, y yo sigo montado en las incoherencias de la política norteamericana, que son las incoherencias que destruyen los propios argumentos con los que ellos quieren defender sus políticas.

¿Por qué Cuba tiene la situación económica actual que afecta a esas familias? Entre otras cosas, por el recrudecimiento del bloqueo. Entonces, por un lado, recrudece el bloqueo; por otra parte, como parte de ese recrudecimiento, le vas a quitar las remesas, vas a quitar la posibilidad de que los integrantes de las familias puedan enviarle remesas a esa familia para que esa familia pueda tener una mejor situación económica. Y, por otra parte, tú dices que la política que aplicas es para beneficiar al pueblo cubano. ¿Dónde quedó eso? ¿En qué matriz, en qué ecuación, con qué variables eso puede ser? Es totalmente contradictorio.

Yo creo que es una medida también de máxima presión, es una medida también de desprecio hacia las familias cubanas, de falta de sensibilidad hacia las familias cubanas, y afecta a muchas familias cubanas.

El pretexto es que eso se tramita por una organización que, como ellos plantean, está en manos de los militares cubanos, lo cual también es una mentira, y que eso es lo que hace es favorecer al Estado cubano. Bueno, eso primero favorece a las familias cubanas. Y, como las familias cubanas reciben ese dinero en Cuba, lo gastan en Cuba, por supuesto. Como pudiera ocurrir en cualquier lugar del mundo.

El Estado puede recibir una parte de esos ingresos por los servicios que se dan o por las variantes en que se consumen o gastan esas remesas. Pero porque eso tiene que ser un caso particularmente distinto para Cuba y para el resto del mundo, ¿qué es lo que lo justifica? ¿Por qué se lo aplican a los cubanos y no se lo aplican a nadie más?

El hecho de las brigadas médicas es un hecho detrás del cual también está Marco Rubio, y es uno de los temas que está hoy con más presencia en las redes sociales y en toda esa plataforma de intoxicación que hay contra la Revolución Cubana.

Miren, yo se lo digo primero porque lo conozco. Porque en nuestra familia hay personas que han cumplido misión internacionalista o de cooperación médica. Porque yo, en mi época de joven, cuando era dirigente de la Juventud, estuve al frente de los jóvenes cubanos en Nicaragua en los primeros años de la Revolución Nicaragüense, y atendía a las brigadas médicas que estaban en ese momento, sobre todo por la parte juvenil.

Porque cuando estuvieron las brigadas médicas en un grupo de países en el mundo en la COVID, recibía todas esas brigadas médicas cuando regresaban a Cuba, sobre todo para ver sus vivencias, conocer sus experiencias. O sea, uno conoce la estirpe del personal cubano, de las personas cubanas, de las mujeres y hombres cubanos, enfermeras, técnicos de la salud, paramédicos, médicos de diferentes especialidades, que componen esas brigadas médicas que andan por todo el mundo.

Cada vez que hacemos una salida internacional de trabajo, nos reunimos con los colaboradores cubanos en esos países. Esas son personas sumamente altruistas, porque cumplir una misión médica en otro país lleva una cuota de sacrificio. Tú estás alejado un tiempo de tu familia, tú te tienes que adaptar a las condiciones de un país. Hay países donde llegan los médicos cubanos a ofertar su ayuda, y los colegios médicos que no quieren ofertarle ayuda a esos pobres, a esos lugares intrincados a los que van los médicos cubanos, le hacen una guerra también política en contra de la presencia de los médicos cubanos.

Son personas muy altruistas, esto reclama un esfuerzo y un sacrificio, son portadores de valores desde el punto de vista de cómo ejercen la profesión. Muchas veces lo he dicho, fíjense, lo digo sin ningún chovinismo cubano ni mucho menos, pero es que esas cosas si no las explicas no se entienden. Muchas veces, amigos de otras naciones donde han estado los médicos cubanos me dicen: «Es que el médico cubano es distinto. El médico cubano te mira a los ojos, el médico cubano te toca, el médico cubano se convierte después en parte de su familia».

Esas personas son portadoras de valores de la Revolución Cubana. Ahí está el legado de Martí, el legado de Fidel, que es el profesionalismo con que se entregan al cumplimiento de su misión.

Y está la solidaridad. Nosotros tenemos brigadas que trabajan en proyectos de cooperación, pero por lo que nos han pedido los pueblos. Pero siempre se ha hecho y se inició sobre una base de solidaridad. Muchas veces, esas brigadas médicas no han cobrado nada para el país. O sea, la propia Cuba, en muchas ocasiones, es la que ha corrido con los gastos.

Y van de manera voluntaria, van por convicción, no van obligados. Van por convicción, reciben su salario en Cuba, a su familia, se le sigue pagando el salario en Cuba, y además reciben una retribución por lo que hacen. Y por supuesto, entra también como parte de los convenios de cooperación, como se hace en cualquier lugar del mundo, una cantidad de dinero al Estado cubano.

¿Y en qué se invierte ese dinero? Es para enriquecer a nadie. Se invierte en el sistema de salud. Y muchas veces, cuando hemos estado en situaciones de crisis, no hemos podido ni ponérselo al sistema de salud, y lo hemos tenido que coger para pagar barcos de combustible, para pagar barcos de alimentos que hemos tenido retenidos en nuestros puertos.

¿Qué es lo que le molesta al gobierno de los Estados Unidos con las brigadas médicas? Les molesta el ejemplo. Cuando Estados Unidos llega a un país e interviene con fuerzas militares, Cuba hace lo contrario. Cuba va con un ejército de batas blancas, con médicos que no son médicos solo de profesión, son médicos del alma, porque se convierten en amigos de sus pacientes, se convierten en consejeros de sus pacientes.

¿Por qué tantos países del mundo reclaman la presencia de médicos cubanos? Nosotros no le hemos impuesto las brigadas médicas a ningún país del mundo. ¿Porque hay tanto agradecimiento a los médicos cubanos? ¿Por qué le puede molestar al gobierno de los Estados Unidos que, por una colaboración o por una cooperación de manera humanista, solidaria, el país reciba ingresos para poder mejorar también las condiciones de salud y las condiciones de vida de nuestro pueblo?

¿Cuáles son las razones? Como no hay razones, cuál es la táctica: la calumnia y la mentira. Acusar de que es trata de personas, de que es explotación del trabajo.

Y hay que decir que la respuesta en estos meses ha sido que han presionado mucho a un grupo de países, a líderes de un grupo de países, y la mayoría de los países han tenido una actitud muy digna, oponiéndose a esas presiones del gobierno de los Estados Unidos con relación a las brigadas médicas.

Pero, además, ¿cómo se puede presentar con dignidad el gobierno de un país ante el mundo que tome una medida que es presionar a líderes de otros países y a funcionarios de otros países y decirle «Si favoreces la presencia de brigadas médicas cubanas en tu país, no puedes entrar al mío»? ¿A qué concepción ideológica, a qué manera de pensamiento responden? ¿Es fascismo, es ultraconservadurismo? ¿Qué es? ¿Qué de humanismo tiene esa posición? Es una posición totalmente agresiva.

Entonces, una vez más se demuestra con estas dos medidas del grupo de siete… Bueno, yo ya tengo contado como 10 en estos días. Sale todos los días una orden ejecutiva con alguna no solo para nosotros, medidas para el mundo, tan inoperantes algunas como querer cambiarle el nombre al Golfo de México, o querer apropiarse de Groenlandia, o lo peor, querer borrar a los palestinos de su tierra para construir un complejo, una ciudad o un lugar de esparcimiento y ocio en una tierra que está anegada en sangre por el genocidio que se ha cometido contra el pueblo palestino.

¿De qué sentimientos estamos hablando? ¿De qué elementos políticos estamos hablando? Y todo, en el caso nuestro, se centra en cómo hay máxima presión para seguir recrudeciendo la asfixia económica hacia Cuba, para hacer caer la Revolución Cubana. Y eso, acompañándolo de una campaña de intoxicación mediática, desprestigiando o tratando de desprestigiar, tratando de desmoralizar.

Pero yo creo que el prestigio que han sembrado las brigadas cubanas con todo el trabajo que han hecho en todos los lugares del mundo, va por encima de esas presiones y de esos anhelos imperialistas. Hay un ejemplo, es un ejemplo de humanidad y un ejemplo de estoicismo, hay un ejemplo de algo que muchas veces ya en el mundo actual no se menciona, que es la solidaridad.

Entender qué es la solidaridad como lo hacen esos médicos, desde una visión de revolucionario cubano. Que no es dar lo que me sobra. Solidaridad es compartir lo que tengo. A veces, médicos nuestros han ido a países cuando nosotros hemos tenido situaciones complejas desde el punto de vista de la salud, cuando necesitamos también esos médicos para la población cubana. Pero hemos dicho: «Vamos a compartir». Y los que se quedan en Cuba se quedan sobrecargados.

O sea, el tema de la brigada médica no solo es el que va, es el que se queda en Cuba que asume entonces el trabajo de sus compañeras o de sus compañeros para que el otro pueda poner en alto el nombre de la salud cubana. Y la mayoría lo hacen con un apego a sus convicciones, con un compromiso, con el ejemplo. Y yo creo que eso dice mucho de la calidad humana y revolucionaria de todos los que han estado involucrados en estas brigadas médicas durante tantos años de Revolución.

Hemos llegado a los confines más apartados, hemos llegado a los lugares donde nunca hubo asistencia médica. Incluso en países donde la derecha o la vuelta a la derecha hizo que se rompieran los convenios con brigadas médicas, todavía la población de esos lugares está reclamando la presencia de los médicos cubanos que tuvieron y ya no tienen.

Diálogo sostenido entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los periodistas José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y Pascual Serrano. Foto: Alejandro Azcuy.

—Carlos González Penalva: Cambiando un poco de tercio, hay una cuestión sobre la que siempre se nos acusa o se nos señala a los periodistas cuando hablamos en Cuba o hacemos entrevistas, que tiene que ver con aquellas preguntas de estos días pasados. Es que no hablan de las cuestiones importantes, no habláis, por ejemplo, del apagón. Entonces, pues bueno, como la gente se queja de que no hacemos esas preguntas, pues aquí estamos para hacerlo.

Estos días pasados hemos sufrido un gran apagón en el país de casi 48 horas, y la cuestión es: ¿por qué no se ha podido prever ese apagón? ¿Cuáles son los motivos que han llevado a que no se pudiera adelantar el país a esta situación de blackout? ¿Por qué se ha producido y cuáles son los planes que tiene el gobierno y el país para dar solución o intentar mitigar esa situación?

Porque, es una situación que afecta a la ciudadanía directamente, además supone también un blackout psicológico, porque cuando se va la luz uno se queda parado pensando: «Y ahora, ¿qué hago?» Pero además afecta fundamentalmente a todo el sistema productivo del país, que tiene consecuencias no ya las inmediatas del apagón, sino posteriormente. Un parón de la economía afecta, las consecuencias se pueden ver a medio plazo también. ¿Cuál es la posición o la perspectiva del gobierno en torno a la cuestión energética?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Tenemos que explicar varias cosas. Tenemos que explicar más o menos cuál es la base de generación eléctrica del país, porque eso está en relación con los combustibles que usamos, el origen de esa tecnología y las problemáticas que tenemos para poder explicar la situación.

La generación eléctrica hoy de Cuba depende sobre todo de la generación térmica, o sea, con termoeléctricas que consumen, por innovaciones que se hicieron en esos sistemas, crudo nacional en su mayor parte. Consumen crudo que producimos, que es un crudo pesado. Y ahí empieza un primer problema tecnológico. Como ese crudo pesado tiene alto contenido de azufre, en las calderas provoca mucha incrustación, o sea, un proceso acelerado de incrustación. Y, por lo tanto, las termoeléctricas trabajando con ese tipo de crudo necesitan, en períodos más cortos, los mantenimientos necesarios y las reparaciones capitales necesarias para poder trabajar con eficiencia.

Tenemos otras formas de generación, que es lo que Fidel concibió en un momento como generación distribuida, que eran grupos electrógenos que trabajan con fuel oil o con diesel, que no tenemos en Cuba, que hay que importarlo, o hay que importar crudo refinable que no es el nuestro para tener esos niveles de fuel oil con los que trabajan estas tecnologías.

Esas tecnologías permiten, en los momentos del pico, se diseñaron en los momentos del pico, para cubrir los déficits que habría de generación con las termoeléctricas, que también es una tecnología que necesita mantenimiento.

Y por otra parte, tenemos, en menor medida, el uso de fuentes renovables de energía: mini hidroeléctricas, un grupo de comunidades, y nosotros no somos de ríos grandes y caudalosos, que podamos tener, algunos parques eólicos con pocos megas, y sistemas fotovoltaicos de generación eléctrica.

Para solo mantener el sistema electroenergético cubano, en mantenimiento y reparaciones capitales, nosotros necesitamos más de 500 millones de dólares al año. Y el combustible que necesitamos adquirir para poder echar a andar los sistemas que llevan combustible importado, necesitamos en el orden de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras de más de 1,500 millones o 1,600, podíamos llegar hasta 2,000 millones.

Entonces, en los últimos años, sobre todo después que se recrudeció el bloqueo, por un grupo de cosas que transcurrieron que no tienen que ver solo con la situación de Cuba, tiene que ver también con la situación de países amigos que también han sido sancionados, que también han sido presionados, nosotros tuvimos menos disponibilidad de divisas.

En primer lugar, se nos cortaron un grupo importante de las exportaciones. Estados Unidos bloqueó el turismo, por ejemplo. Trabajamos sin sistemas de crédito. Entonces, se nos fue acumulando. Era previsible, se sabía. El sistema electroenergético nacional tenía los cálculos de cuánto había que ponerle, pero nosotros no obtuvimos la disponibilidad de divisas, y durante 5 años se fue acumulando el problema.

Primero, no tener las divisas para comprar las piezas de repuesto y dar los mantenimientos tanto a las termoeléctricas como a los grupos de generación distribuida, y empezó un deterioro paulatino de los mismos. Llega un momento en que las disponibilidades técnicas estuvieron por debajo del 50%, por ejemplo, en la generación distribuida. Eso son miles de megawatts de lo que les estoy hablando.

Y la capacidad de las termoeléctricas funcionando a un 60, a un 70% de su capacidad. Y, por otra parte, también estuvimos carentes de divisas para comprar todos los combustibles que nos hacen falta.

Entonces, hay momentos en que el sistema ha fallado por roturas, por las implicaciones de los mantenimientos y las reparaciones que debemos hacer, y otras veces el sistema falla o no está en plenitud por la falta de combustible. Y en el peor de los momentos falla cuando coinciden las dos cosas: cuando hay déficit por combustible y cuando hay déficit por rotura en las plantas.

Por otra parte, nosotros teníamos en el plan de desarrollo del país previstas inversiones en termoeléctricas que no se pudieron hacer. No se pudieron cumplir los contratos por todas estas presiones de bloqueo. No se pudo disponer de la divisa. Porque el país iba creciendo, y teníamos calculado cuánto teníamos que crecer también en generación. Si tú no creces en generación, no puedes crecer en las inversiones. Y eso fue creando un mayor desbalance entre oferta y demanda.

Y eso es lo que ha provocado esto. Entonces, hoy, en las condiciones actuales, el sistema es muy inestable. Aparte de todas estas cosas, ¿qué pasa? Que nosotros ahora hemos podido, con un grupo de elementos, de planes de negocios que hemos realizado, de encadenamiento con otros sectores de la economía, que no los puedo explicar claramente para que no nos persigan, para que no nos ataquen, pero hemos encontrado salidas y alternativas para ir recuperando toda nuestra capacidad de generación, tanto distribuida como en las termoeléctricas, como en inversiones en parques solares. Y yo les voy a explicar todo eso.

Pero, en estos momentos, como había tanto deterioro, a la vez que queremos estar en una mejor situación en los meses de verano, a la vez están varias unidades térmicas, o sea, varias termoeléctricas que están en procesos planificados de reparaciones capitales o de mantenimiento que les debíamos, pero que los estamos pudiendo hacer ahora, pero están paradas.

Por ejemplo, están los dos bloques de la termoeléctrica de Cienfuegos, porque es una termoeléctrica que está en el centro del país y que es básica para poder soportar las fluctuaciones de frecuencia, que es una de las causas que provocan los blackouts en estos sistemas. Es un diseño que tiene esa termoeléctrica que facilita eso, y ella lleva meses fuera del sistema porque está ahora en mantenimiento. El primer bloque va a entrar el 11 de abril, y el otro bloque entra en mayo. Ya para el verano van a estar.

Y así tenemos alrededor de 6 o 7 unidades que están en proceso de mantenimiento y están fuera. Entonces, con esas dos cosas que les dije, de lo que debemos, de los problemas que tenemos, deterioro, la falta de combustible que hemos tenido, los déficits de combustible que hemos tenido en los primeros meses del año, y la coincidencia de las salidas que ha sido salidas necesarias para que entren con toda su vitalidad, el sistema está en una situación de inestabilidad.

Por lo tanto, cada vez que se produce un fallo o una rotura, que puede ser en una de las plantas de generación, pero puede ser, como pasó el pasado fin de semana, en una subestación, la oscilación que le incorpore al sistema, y el sistema está tan inestable y que no hay la capacidad para poder atenuar esa situación, y se producen los blackouts, que se puede producir en cualquier lugar del mundo con un sistema inestable.

Y que, por lo general, cuando estas cosas pasan en el mundo, volver a levantar un sistema es cuestión a veces hasta de semanas. Nuestros técnicos, nuestros especialistas, nuestros ingenieros han ido logrando esto reduciendo los tiempos, y ya prácticamente hemos recuperado en dos o tres días las últimas afectaciones.

Ahora, ¿qué está pasando y cuáles son las luces y cuáles son las salidas? Bueno, con un grupo de alternativas que hemos tenido, y también con cooperación de países amigos, hemos encontrado determinadas posibilidades de financiamiento para hacer reparaciones que teníamos pendientes y mantenimientos a termoeléctricas que se van a ir incorporando al sistema.

También hemos encontrado determinadas posibilidades para apoyar procesos para ir recuperando capacidad de generación en las islas de generación, en los bloques de generación distribuida. Y estamos haciendo una enorme inversión que, este año, abarca más de 1,000 MW en parques fotovoltaicos.

Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en el mes de febrero, incorporamos los primeros dos parques de 20 MW. Eso nos está dando más de 40 MW en más de 6 horas del día. Ahora, en marzo, hemos incorporado 6 parques más. Entre abril y junio, incorporamos 7.

Por ejemplo, al terminar marzo, nosotros tenemos ya 170 MW incorporados. Cuando terminemos el primer semestre del año, vamos a tener 560 MW. Y cuando termine el año, vamos a haber incorporado más de 1,000 MW. Y el año que viene vamos con 1,000 MW más en paneles fotovoltaicos, y una parte de ellos con acumulación. O sea, que eso no generarían en el día, eso acumularía y ayudarían por la noche.

Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a tener una penetración de más de un 20% con fuentes renovables de energía, que es un camino de avance, no es de resistencia solo, es de avance. Por eso digo resistencia creativa. No es solo resistir, es avanzar.

Eso nos va a permitir depender menos de combustibles fósiles. Vamos a tener entonces una cantidad más disponible para la economía o para apoyar la generación distribuida en los horarios de la noche.

Pero con estas inversiones que estamos haciendo, nosotros en pocos meses, en el horario del día, no debemos tener apagones, porque con la fuente fotovoltaica vamos a aguantar. Y eso, el año que viene, con las inversiones del año que viene, van a estar en un momento mejor.

Y, por lo tanto, los bloques de generación distribuida se nos van a quedar más para apoyar la noche. Pero, además, vamos a tener de noche más capacidad disponible también en las termoeléctricas, porque estamos haciendo todos los mantenimientos y todas estas recuperaciones, tanto en la generación distribuida como en las termoeléctricas.

Hemos llegado también a determinados acuerdos y proyectos de cooperación donde vamos a desarrollar la extracción de petróleo, o sea, la producción de petróleo y gas cubano. Vamos a aumentar las capacidades de generación también con gas en el proyecto de Energas, y vamos a ir introduciendo en el mercado interno un grupo de equipos electrodomésticos que funcionan también con panelería fotovoltaica.

Estoy hablando de equipos pequeños para iluminarse en las casas, de ventiladores que trabajan con paneles fotovoltaicos, se cargan… Muchos de estos equipos que hay. Por lo tanto, todo eso va a ir dando una preparación a la población para, en caso de un apagón, estar mejor preparados. Va a dar más calidad de vida, más nivel de vida.

Y, por otra parte, nosotros vamos a ir hacia una estabilidad del sistema electroenergético. Estamos también elaborando un grupo de planes para futuras inversiones, y hemos planteado una política de desarrollo de las fuentes renovables de energía, que una de las cosas que facilita es la importación por personas jurídicas o por personas naturales o por emprendimientos particulares que importen sistemas fotovoltaicos para generar energía en su vivienda, en su negocio, también eso vamos a facilitarlo.

En ocasiones dan la energía que consume el lugar donde se instalan, pero también generan en exceso, y eso se le paga al Estado. O sea, que es una inversión que también tiene una posibilidad de recuperación.

Hay países, por ejemplo, como países asiáticos, que es alrededor de un 10, un 14% de la generación eléctrica por los sistemas que la gente tiene instalados domésticamente. Y eso también es otro de los caminos por los que vamos transitando.

Por lo tanto, hay un programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional, y ya vamos teniendo los primeros resultados discretos. Pero ya tenemos en el mes de febrero más de 40 MW, en marzo más de 170 MW, con cierre del mes de junio casi 300 MW, y con cierre del primer semestre 560 MW en paneles fotovoltaicos.

Eso da indudablemente toda una garantía. Por ejemplo, si nosotros tenemos estable el sistema electroenergético en el día, todos los procesos productivos pueden estar trabajando. Hoy tienen afectación, y eso es parte también de la economía, pues como tú decías, cuando falta la electricidad, falta el abasto de agua, por ejemplo.

Hemos hecho muchas inversiones en sistemas de bombeo de agua de acueducto que son fotovoltaicos y que independizan. Estamos también en una inversión a partir de una donación de un país amigo para las viviendas que quedan sin electrificar. Cuba tiene más de un 99% de electrificación, pero nos queda un grupo de viviendas aisladas en zonas muy intrincadas que este año les ponemos sistema fotovoltaico, y esas viviendas van a tener también electrificación.

Fíjate, en medio de toda esta coyuntura, estamos pasando un momento complejo de crisis, pero están las salidas, están las luces, y eso es lo que siempre estamos explicando cuando vamos a los recorridos de los que yo les hablaba ayer en el encuentro que tuvimos con Vds.

Pero es una inversión, es un proceso inversionista grande. En estos momentos están, entre proyectos, movimiento de tierra e ingeniería ya casi montado más de 52 parques fotovoltaicos. También eso da empleo, capacita a personas, nos prepara una fuerza de trabajo calificada en esas tecnologías, que después también podemos poner a disposición, por proyectos de cooperación, de otros países que quieran realizar este enfoque hacia el uso de las energías renovables.

Y estamos quitando carga contaminante, estamos preservando el medio ambiente y estamos buscando desarrollo y crecimiento económico y social con estas inversiones. Pero por ahora sí, estamos expuestos a cosas tan molestas como los apagones, a veces de muchas horas.

Diálogo sostenido entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los periodistas José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y Pascual Serrano. Foto: Alejandro Azcuy.

—Javier Couso: Uno de los momentos más difíciles de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba fue aquella llamada Posición Común que impulsó el presidente español José María Aznar. Afortunadamente se acabó y dio paso a un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Presidente, ¿cómo valoraría actualmente las relaciones entre la Unión Europea y Cuba? Y, dado que somos españoles, también con el gobierno español actual.

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Es así como explicas, a partir de la firma del acuerdo de diálogo político del 2016, que se empezó a implementar en el 2017, han llegado las relaciones entre Cuba y la Unión Europea a un nivel importante de trabajo. Hay un respeto mutuo, hay concertación en diferentes temas, hay un espacio para dialogar. Y yo creo que lo que está ocurriendo, lo que está signando las relaciones entre Cuba y la Unión Europea es precisamente el acuerdo de diálogo político, y está respondiendo a eso. A que hay un acuerdo que nos permite dialogar y discutir en lo político y también a tener proyectos de cooperación, y eso marcha muy bien.

Nosotros ahora estamos en el cuarto ciclo de implementación del acuerdo político. Es un ciclo que contempla todo un grupo de valoraciones en las relaciones de manera integral, ciclos de conversaciones también sobre temas de interés y que termina siempre con una valoración en el Consejo del Acuerdo de diálogo político y en el Comité de Conjunto del Diálogo Político, y evalúa la etapa que transcurre. Y entonces, después que ocurre esa valoración, iniciaríamos el quinto ciclo del acuerdo de diálogo político.

Eso nos ha permitido, con sistematicidad, con la Unión Europea, debatir los temas de interés bilaterales que tenemos, incluso en los temas en los que no coincidimos. O sea, yo creo que también es un espacio transparente, es un espacio democrático, es un espacio de discusión honesta, abierta, con respeto. Pero hemos evaluado temas en los cuales incluso tenemos discrepancias o no tenemos las mismas posiciones. Pero también hemos podido discutir mucho sobre lo que nos une y sobre las cosas que podemos hacer de conjunto, sobre la manera en que podemos aportar de conjunto.

Y además de eso, hay un enorme nivel de programas de cooperación, de proyectos de cooperación, de presencia de empresas europeas en nuestro país, en los sectores más importantes incluso de la economía de Cuba. Por ejemplo, hay varias agencias de cooperación y colaboración o desarrollo europeas (indistintamente se nombran así) que dan financiamiento para proyectos en Cuba, que han estado orientados fundamentalmente a proyectos de fuentes renovables de energía, a proyectos de desarrollo alimentario y de emprendimiento. Algunos apoyan proyectos educativos, algunos apoyan proyectos comunitarios, de intercambio de cooperación en los sectores académicos, científicos, de ciencia, innovación, deportivos y culturales.

Y ahí, empresas de las más importantes de Europa están en sectores claves de la economía: en el sector energético, en el sector del turismo, en el sector industrial. Los países europeos en su conjunto, como Unión Europea, son uno de los socios comerciales más importantes de Cuba. Y yo creo que este es un acuerdo que marcha bien.

Hay una buena relación con el gobierno español también. Tenemos una buena relación. Hace unos años pudimos recibir aquí al presidente Pedro Sánchez. Sistemáticamente hay visitas en Cuba también de los gobiernos de las autonomías. Hay una relación familiar entre Cuba y España, hay una relación de pueblos, hay una relación de pueblos que, incluso si hay un gobierno que quiera romper esa relación, es imposible.

El turismo español viene a Cuba. En Cuba se aprecia mucho la cultura española. Hay muchas raíces comunes también en la vida de cualquier cubano. En la casa de cualquier cubano hay un motivo español. Nos une la literatura, nos une el arte, nos une nuestra lengua. Y en sentido general, hay una posición de respeto. Hay un buen nivel de relación.

Ahora, esto no quita que, para mantener el acuerdo de diálogo político, siempre hay que alimentarlo con acciones, con una gestión responsable de los temas que abordamos desde ambas partes, y sobre todo con el concepto de un respeto y que no se afecte a la soberanía de ninguno de los componentes en el plano. Y ser conscientes de que hay grupos minoritarios, grupos que a veces responden a intereses personales, a intereses de determinada ideología, que están muy interesados en que se rompa el acuerdo de diálogo político entre Cuba y la Unión Europea y que constantemente están moviéndose en foros internacionales, o en el Parlamento Europeo, o en el parlamento de algunos países, tratando de ubicar puntos ríspidos para provocar una ruptura.

Pero yo creo que la manera en que se ha ido consolidando el acuerdo de diálogo político, la responsabilidad que ha existido de las partes que componen el acuerdo de diálogo político, ha avanzado mucho y no se puede suponer que el intento de una minoría pueda desbaratar lo que ya se ha construido.

Diálogo sostenido entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los periodistas José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y Pascual Serrano. Foto: Alejandro Azcuy.

—Pascual Serrano: Volvemos al vecino del Norte. Una de las medidas controvertidas, de tantas de Donald Trump, ha sido la deportación de migrantes. Algunos de ellos de países que tenían un tipo de residencia especial, que eran cubanos, venezolanos o nicaragüenses. Se han deportado ciudadanos cubanos y ha sido muy polémicos los diferentes modos de deportación. En algunos casos han sido aviones de los países originales los que han ido a traerlos, pero en otros casos han sido bastante duras las condiciones: han venido algunos a Guantánamo, y otros, como recientemente, de ese modo tan impactante, que ha sido llevarlos a una cárcel en El Salvador, en unas circunstancias que se ha discutido mucho sobre si efectivamente eran delincuentes o no, pero que en cualquier caso han sido acusados de terrorismo y ha servido eso como justificación para llevarlos a una cárcel externalizada en El Salvador. ¿Qué piensa de esos procesos de deportación? ¿En qué medida han afectado?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Aquí tenemos que remitirnos un poco a la historia para entenderlo, porque la emigración de cubanos a Estados Unidos tiene una historia y tiene un tratamiento, yo diría, diferenciado, incluso por parte del gobierno de Estados Unidos, que matiza algunas de las consideraciones que se puedan hacer sobre el tema.

Por ejemplo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, desde el triunfo de la Revolución, ha abusado del tema de la inmigración también como parte de esa política para desestabilizar los procesos en Cuba. En los primeros años de la revolución, usó, alentó la inmigración para privarnos de profesionales y de fuerza de trabajo calificado. O sea, abrió las puertas como no se las abrió a ningún otro país ni a ningún ciudadano del mundo, pero de manera selectiva, para que a Cuba lo abandonaran los pocos médicos, los pocos ingenieros, los pocos profesores universitarios que había en aquel momento como producto del régimen anterior a la Revolución, que no era un régimen que tuviera una educación gratuita ni una educación inclusiva ni amplia. O sea, no había mayoría de fuerza de trabajo calificada. Solo las personas muy ricas podían llegar a tener una carrera universitaria, por ejemplo.

Ese fue el comportamiento de los primeros años, un comportamiento brutal, porque trataron de separar padres e hijos. Monseñor Walsh, un miembro de la iglesia católica, fue uno de los que manejó una política, son los conocidos «Peter Pan», mediante los cuales crearon toda una campaña de calumnias y de mentiras de que en Cuba le íbamos a quitar la patria potestad a los padres sobre sus hijos. Y padres desesperados, además con el anticomunismo de aquella etapa, un proceso revolucionario que comenzaba, mucha gente mandó a los hijos, se separaron, fracturaron la familia. Muchos padres murieron en Cuba sin ver a sus hijos, y muchos hijos supieron de la muerte de sus padres sin poderlos ver nunca. Hay que ver cómo los «Peter Pan», o los llamados «Peter Pan», hablan de eso. Muchos de ellos, con un pensamiento muy humanista, muy patriótico, formaron lo que se conoce como la Brigada Antonio Maceo. Tuvieron un movimiento primero que era el grupo Areíto, tuvieron la posibilidad de visitar Cuba en los años 70, tuvieron un encuentro lindísimo con Fidel. Fue de los momentos, yo diría, fundacionales, en los que el país y la Revolución se vuelven a encontrar con esa emigración que estaba alentando el regresar a su país.

Hay un documental, “55 Hermanos”. Fíjate que me emociono al mencionar eso, porque cuando tuvimos el año pasado el encuentro con los cubanos residentes en el exterior, que son encuentros que hemos ido alimentando, que Fidel tanto alimentó, preparándome para el encuentro, volví a ver el documental que ya había visto cuando era estudiante preuniversitario, y me volvió a remover los sentimientos, porque hay que ver las cosas que han vivido esos muchachos y sus anhelos. Bueno, hay mártires de ese movimiento. Había un muchacho muy valiente, de muchos valores, Carlos Muñiz Varela, que fue asesinado en Puerto Rico en un atentado por elementos contrarrevolucionarios terroristas solo porque había venido a Cuba y porque había manifestado esa relación. Hasta esa migración tiene sus mártires, causados del terrorismo amparado por el gobierno de los Estados Unidos.

Entonces, esa fue la primera etapa en que Estados Unidos hizo la emigración como parte también de la política de presión y de buscar la ruptura, de buscar la desestabilización del país. Y después vinieron los momentos, que son los que vivimos hoy todavía, de alentar a que los cubanos abandonen el país para provocar una emigración insegura, desordenada e ilegal muchas veces. Y para eso usaron tácticas muy perversas también.

Por ejemplo, hay una conocida Ley de Ajuste Cubano que le da beneficios a un cubano que llegue por vía desordenada a los Estados Unidos: tiene las posibilidades de empleo, de residencia, de incorporarse a la sociedad norteamericana que no tiene ningún otro latinoamericano, ningún otro ciudadano del mundo. Entonces, por un lado, tú estás apretando con una política de bloqueo, de máxima presión, que tiene implicaciones económicas en la vida de las familias cubanas, y por otro lado los estás alentando a que como parte de esa situación rompan con su país e ingresen, pero no de manera ordenada, sino de una manera desordenada, insegura, al territorio de los Estados Unidos.

Por supuesto, la acumulación de problemas en el tiempo ocasionó crisis, y hemos vivido varias crisis migratorias. Por lo tanto, en los años 80, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba firmaron acuerdos migratorios que están vigentes hoy. Esos acuerdos migratorios implican responsabilidad y compromiso de ambas partes.

Y en una de esas crisis migratorias tuvimos aquel momento en que a emigrantes cubanos los metieron en la base norteamericana en el territorio ilegalmente ocupado de la provincia cubana de Guantánamo… A mí no me gusta cuando la gente dice «la base de Guantánamo», porque la base no es guantanamera, la base no es cubana, la base es norteamericana en un territorio ilegalmente ocupado de la provincia de Guantánamo.

La firma de esos acuerdos, en virtud de esos acuerdos, y no es particularmente con Trump, es que nosotros hemos recibido en todos estos años vuelos de personas que el gobierno de Estados Unidos deporta bajo las condiciones con que Cuba firmó esos acuerdos. O sea, eso no es nuevo. Eso que está apareciendo nuevo para otros países, nosotros lo tenemos en acuerdo con los Estados Unidos.

Ahora, no admitimos presiones en las deportaciones. Estamos trabajando con los conceptos que son fieles a esos acuerdos migratorios y que tienen que ver con las realidades del problema migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Pero nosotros, por lo que abogamos y por lo que fuimos a la firma de esos acuerdos migratorios con Estados Unidos, era para que la emigración de cubanos a los Estados Unidos fuera una emigración ordenada, fuera una emigración segura, fuera una emigración por vía legal.

Ustedes saben que nosotros hicimos reformas en nuestra política migratoria, abrimos muchas de las restricciones que había. Hoy hay cubanos que salen legalmente de Cuba y se convierten en ilegales por las políticas de Estados Unidos con relación a la migración, y son esos que entonces ustedes los ve en los pasos por México, algunos han metido en el lío del Darién, otros desde países centroamericanos tratando de llegar a la frontera. Pero salieron legales de Cuba y, sin embargo, se convierten en ilegales producto de todo ello.

Y yo creo que no es responsable, no es justo que un país que ha alentado la emigración, que le ha vendido el sueño americano no solo a los cubanos, a los latinoamericanos y a personas de todo el mundo, ahora esté hablando de deportaciones masivas injustas sobre la base de qué leyes, sobre la base de qué conceptos del derecho.

Yo creo que es una política agresiva, es una política brutal, es una política inhumana. Y yo lo que creo que tiene que prevalecer en las relaciones entre los países en el mundo, lo que tiene que prevalecer en el tratamiento a un problema tan general, tan global como es la emigración, es que haya una armonía y que haya una garantía para que las personas ejerzan sus derechos y no una represión, y mucho menos las deportaciones masivas.

Nosotros hemos prohibido que la gente en Cuba se baje esposada. Un deportado a Cuba no se puede bajar esposado. No admitimos que al suelo cubano llegue nadie en esa situación. Hay que tener una dignidad cuando se logra un acuerdo migratorio. Es una cosa muy sensible para las personas que están involucradas en esa situación.

Y ha habido un compromiso que no siempre Estados Unidos ha cumplido, de que debía otorgar como mínimo 20,000 visas anuales a cubanos.

¿Quién alentó programas de inmigración para que los médicos cubanos desertaran de las brigadas médicas? Estados Unidos. ¿Ahora va a deportar a esos médicos a los que tú creaste el sueño americano como paradigma, y que la mayoría de ellos no han podido ejercer como médicos en su profesión en los Estados Unidos?

Como les dije, hay características particulares de Cuba. Por ejemplo, está la Ley de Ajuste Cubano, está que nosotros teníamos acuerdos migratorios respondiendo a todas las crisis, y la voluntad de buscar una emigración segura, legal y ordenada.

Ese aliento a esa emigración ilegal, ¿cuántas pérdidas de vidas humanas ha causado en las travesías inseguras en el mar?

Y entonces, con relación a los emigrantes de otros países, ¿quién alentó que esa gente vaya a Estados Unidos? ¿De dónde se producen las emigraciones generalmente? De los países en desarrollo, de los países más pobres, donde tenemos los problemas económicos más duros, hacia los países más ricos.

Eso es lo que han alentado, pero eso se puede tratar de una manera ordenada, de una manera justa, con políticas adecuadas, pero no con políticas de golpe, de bandazos, cargadas de una injusticia tremenda.

Bueno, ahí te doy mis consideraciones, y también te explico las particularidades de Cuba, y explico también, porque hay gente extrañada: «No, pero los vuelos a Cuba…” No, no, estamos recibiendo los mismos vuelos que recibíamos en otro momento. Y no ha cambiado nada en los acuerdos migratorios.

Si hubiera una intención de cambiar la política migratoria hacia Cuba, hay que sentarse en la mesa a discutir nuevamente. Hay que sentarse a discutir nuevamente. Y nosotros tenemos conceptos de dignidad, de humanismo, con relación a cómo debe ser la emigración.

Diálogo sostenido entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los periodistas José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y Pascual Serrano. Foto: Alejandro Azcuy.

—José Manzaneda: Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos anunciaba a bombo y platillo el congelamiento de los fondos de la USAID, la Agencia de cooperación internacional, y además de provocar el fin de algunos programas de ayuda humanitaria, también provocaba el pánico entre determinados actores de la contrarrevolución cubana, sobre todo algunos medios autotitulados como independientes. ¿Usted cree que esto realmente es el fin de esos llamados medios independientes, o encontrarán una nueva vía de financiamiento desde la administración de Estados Unidos?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Yo creo que hay dos componentes fundamentales hoy de la política de máxima presión de Estados Unidos hacia Cuba, buscando la caída de la Revolución. Una es la asfixia económica, bien descrita en el memorando de Lester Mallory del año 1960, con una cualidad nueva que es el recrudecimiento del bloqueo del que hemos hablado. Y la otra es la intoxicación mediática. Lo que hay hacia Cuba es una operación mediática de gran envergadura, intensa y multidimensional, para buscar desprestigio, desmovilización, ruptura. Se basa en la mentira, en la calumnia, en el asesinato de reputación, en el odio, en la manipulación.

Nosotros siempre hemos denunciado que había fondos públicos y fondos no públicos de agencias del gobierno norteamericano con los cuales se apoyaban o se financiaban todo un grupo de proyectos mediáticos contra la Revolución cubana. Y, por lo tanto, nosotros consideramos que si las personas que trabajaban en esas plataformas mediáticas, sirviendo un gobierno enemigo, financiado por un gobierno para agredirnos, eran mercenarios. La narrativa norteamericana trataba de desmontar eso, y los propios mercenarios que formaban parte de esas plataformas trataban de desmontarlo.

Ahora, llama la atención: ellos mismos se han descubierto, ellos mismos se han puesto al descubierto. Vino la política con relación a la administración de la USAID, y se armó el gran cacareo. Ahora están cerrando, han tenido despidos masivos en TV Martí y Radio Martí. Cuando se quiere hacer daño, fíjense hasta donde sea. Nosotros hemos tenido, por la inteligencia y la creatividad de nuestra gente, condiciones tecnológicas que han impedido que TV Martí y Radio Martí lleguen. O sea, las mantuvieron por capricho, y además porque ha sido el medio de vida de una parte importante de la contrarrevolución a costa de los contribuyentes norteamericanos. El pueblo norteamericano debía pedir un día cuentas de en qué se gastaron parte de sus aportes presupuestarios para la subversión contra Cuba.

Ahora andan todos desesperados, y eso es lo que está pasando. Pero yo creo que va a haber mecanismos, va a haber otras maneras. Reordenarán algo en la política, porque ese es un componente activo, fundamental, de la intoxicación mediática. O sea, el gobierno norteamericano, en su afán de vencer a la Revolución cubana, necesita esos medios. Los articuló, los creó, a esas personas las alentó. Entonces, yo creo que, de una manera u otra, tal vez más o tal vez menos, pero van a aparecer apoyos para esos medios.

De todas maneras, lo que está pasando ahora sí demuestra que Cuba tenía razón: que no eran medios independientes. ¿Eres independiente y estás dependiendo del dinero que te da una agencia de gobierno de los Estados Unidos? Y, además, ¿quién va a administrar la USAID? ¿Marco Rubio? Marco Rubio es parte de esa política. Marco Rubio alienta y apoya la política de que haya medios contrarrevolucionarios contra Cuba. Por lo tanto, va a buscar, va a cabildear para que se encuentre ese dinero. Pero lo que sí se ha puesto al descubierto es que Cuba tenía la razón.

Diálogo sostenido entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los periodistas José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y Pascual Serrano. Foto: Alejandro Azcuy.

—Carlos González Penalva: Presidente, en esta misma línea, hablábamos ahora de los medios financiados o con financiación directa o indirecta por la USAID o por otros mecanismos. Ahí podríamos decir que el mercado se autorregula, aunque intentaran hacer siempre agua al dominó para intentar decir que no había financiación o que venía a través de los suscriptores, como han planteado ahora. Pero vamos a plantearlo desde otra perspectiva: muchos países han estado, desde 2018, elaborando legislaciones justamente para “luchar contra la desinformación”. Por ejemplo, España recientemente elaboraba en 2021 una legislación, que es la que permite luego prohibir medios como Russia Today o Sputnik, aunque no pasara a través de ninguna sentencia judicial, y en su Constitución, por ejemplo, está reflejada la libertad de información y garantizada la libertad de información.

Bien, en ese esquema, como decimos, en los últimos años se está trabajando o bien por cartas de derechos digitales o bien reforzar, en un contexto de guerra, los mecanismos para luchar contra los bulos y la desinformación que vienen de los medios de que se estaba hablando, de financiados o mercenarios. ¿Cómo plantea Cuba hacer frente a esas campañas de desinformación? ¿Es una continuidad lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo plantea Cuba articular mecanismos para luchar contra la desinformación? Y, además, ¿tiene algún tipo de acuerdo con otras naciones para colaborar en la lucha contra la desinformación?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Creo que es parte de la misma lucha mediática, del mismo enfrentamiento mediático, frente a las campañas de intoxicación, de todo momento que Fidel, con la Operación Verdad en los primeros años de la Revolución, denunció. Y ahora hay otras armas y hay otras trincheras, y una de ellas es la de las redes sociales.

Nosotros hemos aceptado el reto: vamos a luchar en las redes sociales y vamos a luchar para vencer. Ahora, si vamos a luchar, es porque tenemos las personas que van a luchar. Entonces, yo creo que todo esto tiene un entramado donde hay que contemplar varios factores. Primero, está que los que participen, participen conscientemente y, por lo tanto, son gente que se tienen que sentir patriotas, que tienen que tener una conexión con nuestra identidad, con nuestra historia. Y eso lo estamos trabajando y formando con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes, que son los que trabajan mejor todas estas tecnologías.

Y por supuesto, hay formación que tiene una parte importante de los revolucionarios cubanos que están presentes en las redes sociales. Hay que decir que, en un primer momento, nosotros llegamos tarde a las redes sociales. Le diría más: a nosotros nos montaron el 11 de julio (de 2021) con una enorme operación mediática de convocatoria por las redes sociales. En estos momentos, nosotros no estábamos casi en las redes sociales. Por lo tanto, de ahí también sacamos experiencias, porque además fue abrumadora la cantidad de mensajes de odio con que se trató todo el tema del 11 de julio.

Aprendimos y nos articulamos, y hoy tenemos una articulación en redes sociales, una articulación revolucionaria. Pero seguimos trabajando los temas de la formación desde la historia, de las convicciones, de los valores de nuestra juventud. También hay toda una estrategia educativa formativa para conocer estas tecnologías, para poder trabajar estas tecnologías. Que está la parte tecnológica, pero está la parte de comunicación. Y nosotros todavía tenemos que avanzar mucho en comunicación política. Tenemos que aprender mucho. Compartimos con ustedes, compartimos con otros, el Coloquio Patria es uno de los ejemplos, que articula ya no solo las fuerzas cubanas, sino las fuerzas de la izquierda en el mundo, pero que también nos permita a nosotros tener aprendizaje de personas como ustedes, que son especialistas, que son expertos, que nos ayudan, que nos critican, que también nos enseñan.

Estamos potenciando, por ejemplo, la articulación también desde la visión de los partidos comunistas, de las fuerzas progresistas… No hemos llegado a acuerdos con una nación en concreto, pero sí están las relaciones con los gobiernos y las fuerzas de izquierda que comparten nuestros propios principios, nuestras propias convicciones. Estamos articulando. Patria también fue un ejemplo de eso, y constantemente estamos viendo lo que va sucediendo y cómo nos montamos en ello.

La primera vez que nos articulamos, nos articulamos solo en lo que es hoy X (Twitter), y hoy estamos en todas las plataformas ya. Hoy hay muchos programas que informan y desenmascaran los temas de las redes. Por ejemplo, Arleen Rodríguez Derivet, con un grupo de comunicadores, tiene un programa en radio que se llama Chapeando. Y fíjate, usando la radio, que es un medio que todavía una parte importante de la población cubana acude a él. Un programa que desmonta todas las campañas, va a las esencias de cada campaña, lo hacen de una manera muy coloquial, y la gente entonces puede apreciar muy bien eso.

Y toda esa educación… Yo digo que esta cultura de comunicación… Nosotros recientemente hemos aprobado una Ley de comunicación social para el país, y hemos declarado la comunicación social, la comunicación política, la comunicación institucional, junto a la transformación digital y a la ciencia y la innovación, como los tres pilares de la gestión del gobierno. Porque también son tres cosas que están muy relacionadas.

Por lo tanto, estamos hablando de cómo montamos estrategias que permitan el aprendizaje, estrategias que permitan desarrollarnos y estar activos y que también nos den victorias. Hace unos años no teníamos casi plataformas web en ninguna institución estatal, en ninguna institución de los organismos, ni en el propio partido. Y hoy tenemos todo un desarrollo en todas esas cosas. Y, además, tenemos una comunicación, una relación con gente como ustedes, amigos de Cuba, de la Revolución cubana, que también tienen sus trincheras en sus países y en sus organizaciones. Y todo eso nos va articulando.

Y yo sí defiendo mucho que nosotros tenemos que estar, aunque las redes están manipuladas y las plataformas son generalmente enemigas, nosotros tenemos que estar ahí con nuestros contenidos. Y Fidel lo vaticinó muy temprano: tenemos que estar con nuestros contenidos. Tenemos que convertir que los contenidos emancipadores, enaltecedores, humanistas, estén en las redes sociales.

Relacionado con esa campaña de desinformación y con las características que tienen las condiciones actuales contra Cuba, en la última sesión de la Asamblea Nacional en el pasado diciembre, buscando también respuestas en la historia, yo acudí a un artículo que escribió José Martí en Estados Unidos cuando un periódico norteamericano, en el momento que Martí estaba organizando la “guerra necesaria”, publicó un artículo que era muy ofensivo hacia la ética, hacia la moral de los cubanos.

Pudiera ser el artículo o el podcast que pudiera poner cualquiera de estos medios independientes mercenarios en las redes sociales ahora. Y Martí, en una época que no había computadoras, que no había redes sociales, bajo la luz de un candil y con una pluma de ganso y tinta en un tintero, escribió un artículo que se conoce como Vindicación de Cuba, que tiene una enorme altura política, pero tiene una enorme altura cultural, de identidad, de principios, y además está escrito con una belleza literaria que es contundente, que saca el orgullo de ser cubano.

¿Cómo somos los cubanos de verdad? ¿Cómo son los cubanos? Y basados en esa historia, yo le pedí a los jóvenes cubanos en particular y al pueblo cubano, explicando todo esto de la campaña mediática, que todos teníamos que ir a una Vindicación de Cuba en las redes sociales, y todos los días tenemos que vindicar a Cuba en las redes sociales. Y eso es también es otra de las articulaciones que estamos haciendo en estos momentos muy acertadamente.

Diálogo sostenido entre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los periodistas José Manzaneda, Carlos González Penalva, Javier Couso y Pascual Serrano. Foto: Alejandro Azcuy.

—Javier Couso: Vd. habló, muy acertadamente, de que estamos viviendo un momento complicado en la humanidad…

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Un mundo inseguro y de incertidumbre.

—Javier Couso: …ejemplarizado en el genocidio contra Palestina. Pero también vivimos momentos esperanzadores, que ya los anunciaron Fidel y Chávez: la multipolaridad, la emergencia. Cuba forma parte del bloque de los BRICS desde enero de este año. ¿Qué supone de positivo para el país y para los ciudadanos cubanos estar en este bloque de multipolaridad?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Para nosotros, primero, es un orgullo haber podido ser incluidos en los BRICS, y agradecemos mucho el apoyo que tuvimos de un grupo de países, sobre todo los fundadores de los BRICS, para que Cuba pudiera estar en el estatus que está hoy en los BRICS.

Ahora, ¿qué son los BRICS? Digamos que son el modelo antihegemónico para las relaciones entre los pueblos. Los BRICS diría que son el espacio que tiene el Sur Global para desarrollar relaciones de verdad, basadas en los principios de la multipolaridad, del respeto mutuo, el respeto a la soberanía, la autodeterminación, en los que se defiende el multilateralismo. En los BRICS, nadie está por encima de nadie. Se fomenta la cooperación. En los BRICS, se trata a todo el mundo de igual: a los grandes y a los pequeños, a los más desarrollados y a los menos.

Entonces, yo creo que se convierte en un espacio realmente de esperanza. Los BRICS, además, han organizado un Banco de desarrollo, que los mecanismos que está propiciando de trabajar con mercados compensados, de trabajar con las monedas, reconociendo las monedas de los países, rompe la estructura y rompe la lógica financiera que tiene hoy el orden económico internacional exclusivo, injusto, explotador que existe en el mundo.

Por lo tanto, los BRICS yo creo que también son una puerta a ese orden económico internacional más justo, que puede propiciar un mundo mejor, más inclusivo, más equitativo. Y que promueve eso, porque uno de los principios de los BRICS es la complementariedad: cómo todos apoyando podemos complementarnos, cómo todos podemos aportar. Los BRICS no son un espacio de lástima ni un espacio de explotación. Es que tú puedes aportar, qué yo puedo aportar, y cómo entre todos aportamos y fomentamos esa gran comunidad.

Y yo creo que los países que están liderando los BRICS lo están haciendo con mucha dignidad, y se han abierto con un pensamiento también humanista, inclusivo, solidario hacia el resto de los países. Por lo tanto, yo creo que es una esperanza.

Nosotros ya estamos proponiendo proyectos, sobre todo en las cosas en que hagamos coincidir potencialidades nuestras con las líneas que están apoyando más los BRICS. Entonces, nosotros en los campos en que tenemos más experiencia y más solidez, cómo es la biotecnología, la industria biofarmacéutica, la educación, estamos brindando posibilidades y estamos presentando proyectos.

Por lo tanto, primero, para todo el pueblo cubano, para Cuba como país en desarrollo, se abre una perspectiva, se abre una esperanza, se abre un lugar donde podemos ir como iguales, donde no hay medidas coercitivas, donde no hay bloqueos, donde nos respetan y además podemos aportar.

Y yo creo que ya los beneficios más directos que podamos tener, que son bajo el concepto de una cooperación con beneficios mutuos (tú aportas y a ti te aporto), dependerán también de la calidad con que presentemos nuestros proyectos, el interés que puedan despertar nuestros proyectos y que el desarrollo de nuestros proyectos dé resultados no solo para Cuba, sino para con los que compartamos esos proyectos.

Pero realmente es una nueva etapa que se nos abre, una nueva puerta que se nos abre. Y yo creo que habernos reconocido es también un golpe al bloqueo: mientras hay una gran potencia que quiere estrangularnos, hay muchos países en el mundo que nos abren las manos.

—Pascual Serrano: Durante los años de los gobiernos de Chávez y Fidel, América Latina vivió un avance de gobiernos de izquierda y progresistas sin precedentes. Luego vino un retroceso, y ahora hemos visto que Lula vuelve a Brasil, México se mantiene en la izquierda con Claudia Sheinbaum, el Frente Amplio recupera la izquierda para Uruguay. ¿Cómo percibe estos avances progresistas? ¿Cree que viene un nuevo período de izquierda? ¿Cómo cree que evolucionará la integración de América Latina?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Yo creo que sí, viene un nuevo período de izquierda, pero nos tenemos que unir. Yo creo que una de las batallas fundamentales de la izquierda, de los principios que tenemos que defender en la izquierda, es estar más unidos, que nos permitirá, por supuesto, articular mejor las cosas.

Ahora, también viene un proceso en este año y en el que viene, van a existir muchos procesos de elecciones en América Latina y en el Caribe. Hay que ver cómo queda conformado ese mapa en balance de fuerzas de izquierda y de derecha. Pero yo creo que, en la misma medida en que hay ese resurgimiento, esa recomposición de la izquierda en América Latina en estos momentos, preocupan mucho las nuevas tendencias, que no son solo en América Latina, sino en el mundo, de las nuevas corrientes ultraconservadoras, de extrema derecha, fascistas, discriminadoras, que empiezan a moverse en el mundo y que también tienen presencia en América Latina.

Y tienen presencia en figuras que ocupan cargos importantes en algunos gobiernos o en partidos políticos que empiezan a tener determinadas ubicaciones en el poder en diferentes países. Y uno se pone a mirar y dice: bueno, ¿de dónde salen estas corrientes? Son corrientes que salen del capital, son corrientes que, a mi modo de ver, son consecuencias de la frustración y el fracaso de tantos años de neoliberalismo, que entonces, en buscar una capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, empieza a proliferar lo peor del pensamiento, que son esas ideas ultraconservadoras, con esas características, y lo peor, las ideas fascistas.

Y a mí me llama mucho la atención cómo en un continente como Europa, que sufrió los horrores del fascismo alemán, o el fascismo italiano, o el franquismo en España, empiezan a aflorar esas corrientes. Es como si los pueblos empezaran a olvidar nuestra memoria histórica. Hubo holocausto, hubo crímenes, hubo campos de concentración, hubo países que quedaron arrasados por el ejército hitleriano. Un solo país quería ser el dueño de todo el mundo. Un solo país despreciaba todas las identidades culturales y toda la historia de los otros países y de los pueblos. Un solo país se erigía como una idea hegemónica de que eran una raza superior.

Porque, además, todas esas ideas que postulan esas corrientes ideológicas son anticientíficas, no tienen ningún basamento en la ciencia, no tienen ningún fundamento en la ciencia. Son parte de una deformación ideológica política provocada por el fracaso que han tenido las políticas capitalistas de esta época, que han sido las políticas neoliberales.

Pero hay que preocuparse. Preocupan, alarman, y están presentes también en América Latina. Y si, desde la izquierda no logramos también una posición unida enfrentando esas corrientes, pueden escalar posiciones y pueden cambiar el panorama de América Latina.

Y recordemos que en América Latina hubo dictaduras sangrientas, y en América Latina hubo desaparecidos. En América Latina, en países como Argentina, hay una generación que no existe. No podemos olvidar causas como las de las Madres de la Plaza de Mayo. Pero en Cuba, con Batista, hubo una dictadura. ¿Qué pasó en Chile cuando derrocaron a Salvador Allende? Recordemos cuando a Rafael Correa le quisieron dar un golpe de Estado, ¿se acuerda de aquel lanzamiento?

Y los golpes de Estado que se le llaman «suaves» en un grupo de países latinoamericanos, las revoluciones de colores y todas estas cosas que andan por el mundo, son parte de estas estrategias de adaptación imperial.

Y ustedes me pueden preguntar: bueno, ¿qué hacemos? También hay que trabajar con la memoria histórica de los pueblos. Hay que hacer mucho en la educación revolucionaria. Hay que trabajar mucho con los jóvenes. Hay que fortalecer todos los elementos simbólicos de identidad, de identidad cultural, de identidad histórica. Tenemos que movilizarnos, tenemos que convocarnos y tenemos que denunciar.

Y todo eso hay que hacerlo de manera unida. Es la vía para enfrentar esas corrientes. Y constantemente estar argumentando lo funesto que es eso. Argumentando los orígenes, las esencias y mostrando qué es lo que necesita el mundo.

—Javier Couso: A lo largo de su presidencia, en estos dos últimos años, en esos encuentros que se celebran con otros jefes de Estado, hemos observado una gran cercanía con dos que son, para mí, absolutamente importantes en el orden global actual: el presidente de la Federación Rusa y el de la República Popular China. Hemos visto, además, una gran cercanía y colaboración. No sé si esto es cierto, si me lo puede confirmar o no, y en qué se sustancia realmente esa sintonía, esa colaboración. Me acuerdo ahora cómo me impresionó la inauguración de aquella estatua de Fidel en Rusia.

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Podríamos hablar de lo que es común. Son dos países con los que hay relaciones históricas, independientemente de lo que ha pasado en la historia y en los procesos históricos. Pero, por ejemplo, con Rusia y con China se van a cumplir este año los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, con los dos países. Se fomentaron relaciones históricas. Rusia, cuando formaba parte de la URSS, fue para nosotros un aliado, un país con una importancia tremenda. Hubo una relación histórica de los líderes de la Revolución Cubana, del Comandante en Jefe Fidel Castro, del General de ejército Raúl Castro, con los líderes rusos en todas las épocas, con los líderes soviéticos en todas las épocas. La Unión Soviética apoyó a Cuba en medio de las situaciones más complejas en aquellos años y favoreció el desarrollo que pudo tener la Revolución Cubana. Eso nosotros nunca lo vamos a olvidar.

Y China: Cuba tiene el orgullo, el sano orgullo de que fue el primer país del hemisferio occidental que reconoció a la República Popular China y que abrió relaciones con la República Popular China. Y las históricas relaciones entre Cuba y China, que se formaron también por la relación del Comandante en Jefe con Mao Zedong y, después, las relaciones de continuidad que hubo entre los líderes de la Revolución Cubana, Fidel, Raúl, con los líderes chinos, continuaron. Y hay que decir que son relaciones que sobrepasaron los momentos históricos y acontecimientos que se produjeron en la historia.

Ahora, en los dos líderes de esos países, tanto el presidente Putin, como el presidente Xi Jinping, que además es el secretario general del Partido Comunista Chino, en los encuentros que nosotros hemos tenido en los últimos años, hemos apreciado un grupo de características. Primero, un interés y un conocimiento de los problemas de Cuba, una sensibilidad hacia los problemas de Cuba y una disposición para cooperar y apoyar a Cuba. Y eso nos ha permitido dar continuidad a esas relaciones históricas en estos tiempos, profundizar en esas relaciones históricas y llevarlas a nuevos estadios.

Eso sería lo común. Vamos a hablar de las características peculiares de una relación con un país y con el otro. Con Rusia tenemos un alto nivel de diálogo político, concertamos criterios y evaluaciones para abordar temas globales, al tratar temas también y posiciones en eventos internacionales, en foros internacionales, sobre la base de los principios que compartimos. Hay un intercambio de visitas en las dos direcciones, de visitas de alto nivel, de gobierno, parlamentarias y de Estado. Y también hay un importante intercambio económico-comercial. Hay una parte importante del empresariado ruso y esfuerzos gubernamentales de la Federación de Rusia que apoyan programas fundamentales en el plan de desarrollo económico y social de Cuba.

Es una participación importante de ello en el ámbito energético, en el ámbito de la producción de alimentos, en el ámbito de la industria, del desarrollo industrial, del desarrollo del transporte, en el desarrollo del turismo, incluso es uno de los países que más crece con su presencia en el turismo en Cuba. Hay un amplio intercambio educacional, de educación superior. Hoy, Rusia, la Federación de Rusia, nos ofrece un grupo de becas importantes de carreras universitarias, pero también para cursos de posgrado, de especialidades, doctorados y maestrías en las ramas fundamentales que nosotros tenemos. Hay un sistema de becas muy favorable para desarrollar nuestra fuerza de trabajo calificada. Y también, por supuesto, hay un importante intercambio cultural, deportivo y a nivel social. Van teniendo impacto en muchos programas que nos deben ir dando un grupo de resultados tanto en lo económico como en lo social.

Y nosotros hemos tenido también nuestra posición con relación a cuál fue la verdadera causa del conflicto entre Ucrania y Rusia, quién alentó ese conflicto, quién sacó la mejor parte de ese conflicto. Fue el gobierno de los Estados Unidos, exportando la guerra, como siempre ha hecho en los más de dos siglos que tiene de fundada como nación. Todas las guerras, excepto la guerra por la Independencia de las 13 colonias y la de Secesión, fueron afuera, y en todas esas guerras han sido los aportadores del combustible de las armas y de todas las guerras han sacado importantes ingresos. Y ya era insostenible la posición de acercar a la frontera (rusa) las bases militares de la OTAN. Nosotros estamos por la paz, por la cultura de paz, pero hay que respetar a los países, por que se cumplan los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Convención de Viena.

Pero también ahí hay una manipulación mediática y así desataron la rusofobia para desprestigiar a la Federación. La vida ahora está demostrando quién tenía la razón, y qué era lo que estaba en juego. Y esas son. las relaciones que tenemos. En estos días funciona la asociación de la Comisión intergubernamental entre Cuba y Rusia, que es un análisis periódico de cómo marchan nuestras relaciones económicas y comerciales.

Y con China tenemos un amplio diálogo político, con un respeto mutuo, con una admiración mutua y somos excelentes amigos, hermanos. Pero, además de eso, tenemos la disposición y el compromiso de ayudarnos mutuamente en los momentos difíciles. Por ejemplo, nosotros hemos recibido, al igual que de Rusia en momentos difíciles, como huracanes y otras circunstancias, inmediato apoyo de China. Entonces, tenemos relaciones interpartidistas, dos partidos comunistas en el poder. Tenemos relaciones interpartidistas, tenemos relaciones parlamentarias, tenemos relaciones de Estado, tenemos relaciones gubernamentales y también tenemos un amplio espectro de relaciones económicas, comerciales y de cooperación. Con China, sistemáticamente, hay un intercambio de delegaciones, de visitas en ambas direcciones. Con China, sistemáticamente, hacemos intercambios desde el punto de vista partidista, de las experiencias que nos podemos aportar mutuamente, de los procesos de construcción socialista en nuestros países, respetando las características de la construcción socialista de cada una de nuestras naciones. Y China está muy presente en un grupo de proyectos, sobre todo los que están en los sectores que más demandan hoy una cooperación internacional. En nuestro caso, que son el sector energético, el de la producción de alimentos, las telecomunicaciones y la ciberseguridad. Pero también tenemos un amplio intercambio en relaciones académicas, culturales, deportivas, científicas, de innovación en la biotecnología y la salud. Igual que con Rusia.

Hemos apoyado mucho las iniciativas que a nivel global ha lanzado el presidente Xi Jinping. Y, de hecho, tenemos el orgullo también y la satisfacción de que somos el primer país de América Latina y el Caribe que está formando, construyendo una comunidad de futuro compartido con la República Popular China, donde están incluidos todos estos programas de los cuales les hablamos. Respetamos el principio de una sola China y tanto China como Rusia son países que, históricamente, han apoyado a Cuba en la lucha contra el bloqueo y también en la denuncia de la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo.

Las relaciones con ambos países son relaciones de mucho respeto y con China nos hemos propuesto incluso tener unas relaciones que sean un ejemplo de lo que pueden ser las relaciones entre una gran potencia y una pequeña isla, y pueden ser relaciones ejemplares de lo que el mundo necesita para América Latina, para el Caribe, para los países del Sur. Hemos apoyado también, por supuesto, la relación de China con la CELAC y tenemos una admiración tremenda por el desarrollo chino y vemos las victorias del Partido Comunista Chino como victorias también de Cuba. Y también todo lo que podamos tener de aprendizaje, como ellos también, de manera muy modesta, dicen que aprenden de Cuba. Y, sobre todo, admiran mucho la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Tanto Putin como Xi Jinping han manifestado su admiración por el Comandante en Jefe Fidel y también su amistad con el General de ejército Raúl. Recordemos que Xi Jinping visitó Cuba y, a partir de ese momento, todos los encuentros que hemos tenido han logrado fomentar un grupo de consensos que también valoramos sistemáticamente en el camino por el cual avanzan nuestras relaciones.

—José Manzaneda: Presidente, nos vamos acercando al final. Estamos ya en la pregunta de cierre. Como usted ha explicado muy bien, el pueblo cubano está atravesando una situación muy difícil, una gran crisis económica producto de un conjunto de sanciones, de una guerra económica brutal. Y desde fuera hay millones de personas expectantes, angustiadas en algunos casos, sobre el destino de Cuba. Hay un enorme movimiento de solidaridad con Cuba, también hay un movimiento de la emigración cubana patriótica muy expectante sobre el futuro del país. Usted ha explicado los avances en la recuperación del sector eléctrico, pero en general, ¿qué mensaje se le podría dar a todas estas personas? ¿Qué perspectivas, sobre todo temporales, se les podría dar en torno a la solución, a la salida de esta situación que vive el país?

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Nosotros tenemos estrategia. Nosotros tenemos una estrategia económica, un programa de gobierno que abarca un programa de estabilización macroeconómica, que tiene también un programa de soberanía alimentaria, que tiene un programa para lograr la estabilidad del sistema electromagnético nacional…

Hay todo un grupo de políticas públicas, de programas sociales que mantenemos, independientemente de la situación. Tenemos destacados tres pilares de gobierno: la ciencia y la innovación, estamos en un proceso de transformación digital en el país y en un proceso también de potenciar la comunicación política.

Lo que pasa que son tantos los problemas acumulados y es tanta la situación de máxima presión que se ha ejercido sobre nuestro país que esos problemas no se resuelven en un día. Tenemos que estar trabajando y acumulando resultados discretos, para lograr los altos cuantitativos y cualitativos que necesitamos. Y para eso, en la historia está la respuesta. La primera respuesta es que nosotros lo que tenemos que preservar es la unidad entre los revolucionarios cubanos, entre la mayoría del pueblo. Esa es nuestra principal fortaleza. Y estamos planteando que esa unidad, en los momentos actuales, la tenemos que defender desde la participación. Y, por lo tanto, en cada momento nosotros estamos promoviendo la mayor participación posible de la población cubana en la toma de decisiones, en el análisis, la valoración… Estamos pidiendo la mayor vinculación de los dirigentes con la población, en los escenarios donde la población protagoniza los principales procesos políticos, los principales procesos económicos y los principales procesos sociales.

Yo le explicaba que mi sistema de trabajo y el sistema de trabajo del partido tiene como elemento fundamental estar en las provincias, estar en los municipios, estar en los territorios, dándole la cara a la gente, explicándole estas cosas, explicándole la salida, explicándole también lo que estamos haciendo, explicando lo que tenemos que hacer, convocando a hacer… Pero dando la cara de frente con honestidad, oyendo las críticas.

En el país se ha reestructurado el sistema de creación normativa. Hoy, todas las políticas y todas las leyes que se discuten en la Asamblea Nacional llevan procesos de consulta. Hay grupos de expertos, donde están representados todos los sectores de la población: los jóvenes, las mujeres, las instituciones y personas que tienen más dominio sobre los temas. En todo esto hay un enfoque desde el marxismo, desde la defensa de la construcción socialista, para evitar desviaciones. En todo esto también hay presencia de las ciencias sociales, para hacer siempre un análisis holístico y que todo tenga un aporte de los juristas, para que las leyes y las políticas, desde que se empiezan a gestar, salgan con robustez. Y entonces, con un grupo de consultas populares, ponemos los proyectos de leyes, se ponen de inmediato en plataformas digitales para que la gente libremente pueda hablar. Y ya casi que, cada vez que vamos a discutir una ley en la Asamblea, han pasado por 26 proyectos, porque se va teniendo en cuenta todo lo que se propone.

Y hay procesos que los hemos hecho totalmente masivos. Un proyecto como el Código de las Familias, que es un código totalmente moderno, inclusivo, que reconoce las particularidades de todas las familias cubanas, lo llevamos a consulta popular con la población y, además, a referéndum. Ejercicios democráticos que pocas veces se hacen en el mundo, pero así lo hicimos con la constitución. Y otros, por su alcance, no lo llevamos al referéndum o a la consulta popular masiva, pero tienen elementos de consulta popular en los sectores en los que están. Y trabajando mucho con los jóvenes y, sobre todo, que los jóvenes conozcan nuestra historia, conozcan la historia del país, y que no digan que son revolucionarios automáticamente, porque han vivido y han crecido y han nacido en un país que lleva adelante una Revolución socialista. Sino porque lo sientan, porque vibren en ellos esas fibras revolucionarias, porque se sientan orgullosos de serlo.

Hablando claro, siempre. ¿Por dónde están los problemas? Hay problemas que tienen que ver con lo que más frena nuestro sueño, lo que más frena las realizaciones del pueblo cubano. Y lo digo, responsablemente, es el bloqueo. Pero también hay cosas que tenemos que mejorar y perfeccionar dentro de nuestro trabajo interno. El pueblo cubano resiste por su propia voluntad, por su propia convicción, por su capacidad. Es un pueblo heroico, pero el pueblo cubano también resiste porque sabe lo que significa la Revolución cubana para el mundo. Y para nosotros es un sentido de mucha responsabilidad ver cómo hay tantas personas en el mundo, incluso en las latitudes más distantes de Cuba, que han hecho de su vida el apoyo a la Revolución cubana. Y nosotros eso no lo podemos traicionar. Nosotros no queremos que nos vean como una sociedad perfecta, pero nosotros sí aspiramos a construir una sociedad mejor. Y queremos trabajar con todos los que quieren un mundo mejor, que no solo puede ser posible, sino que es necesario que sea posible lo más antes, por la incertidumbre con la que se vive actualmente, por la desigualdad con que se vive, por lo quebrados que están los valores en el mundo.

Y lo que sí les puedo asegurar, y responsablemente me atrevo a decirlo en nombre de la mayor parte del pueblo cubano, es que aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie. Y podrán seguir apretando el bloqueo, podrán seguir difamando de todas las realizaciones en las redes sociales, pero hay mucha moral, hay mucha historia que defender, y hay mucho coraje en el pueblo cubano.

Y ustedes ténganlo por certeza. La generación o las generaciones que hoy, por un proceso natural en la historia, están asumiendo la continuidad del proceso revolucionario, están ocupando en estos momentos las responsabilidades del gobierno, del partido, de las instituciones a todos los niveles, del nivel local hasta el nivel nacional, son generaciones leales al pensamiento de Fidel, al pensamiento de Raúl, a la Generación del Centenario. Aprendimos de ellos. Tenemos sus mismas convicciones y vamos a defender la Revolución cubana, dispuestos a dar la vida, hasta las últimas consecuencias estamos dispuestos.

Y yo siempre digo una cosa. Es una convicción que se me multiplica en todos los encuentros que tenemos con este pueblo. Por este pueblo tan heroico hay que morirse. Porque todos los días está dando lecciones de ejemplaridad, de heroísmo. En vez de ver desaliento, en vez de ver frustración, siempre está arriba, siempre buscando cómo salir adelante, siempre buscando cómo luchar y cómo triunfar. Y también reconociendo que tenemos tendencias negativas, que en tiempo de crisis se agudizan y se muestran en una mayor dimensión. Y que también tenemos que enfrentar, pero tenemos que enfrentar así: discutiendo nuestros problemas, primero reconociendo los problemas que tenemos con honestidad, y entonces buscando los caminos y las vías para enfrentarlos.

Ahora, ese heroísmo del pueblo cubano se alimenta también mucho de la solidaridad que recibe de los amigos en el mundo que apoyan a Cuba, de gente como ustedes, de todos los que salen a combatir, de todos los que primero nos defienden y después discuten con nosotros las cosas que no entienden o lo que creen que debemos mejorar. Y lo hacen con una honestidad también tremenda. Y nosotros sabemos lo que cuesta en el mundo defender a Cuba y cómo se presiona, cómo se trata de evitar que haya personas, grupos, países, organizaciones y partidos que quieran defender a Cuba. Por lo tanto, eso no lo va a defraudar.

Ustedes van a seguir viniendo a Cuba, ustedes van a seguir encontrando una Cuba en Revolución. Vamos a seguir teniendo eventos como Patria. Nosotros vamos a seguir aprendiendo de todo lo que ustedes nos aportan y nos enseñan con sus propias vivencias diarias en el campo de la comunicación. Y así vamos a ir creciendo todos.

Gracias a ustedes por la oportunidad de este encuentro.

—Pascual Serrano: Gracias, presidente Díaz-Canel. Nos hemos sentido cómodos, preguntando con libertad y sin restricciones. La grabación ha sido continua. Muchas gracias por sus palabras.

—Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Y la próxima vez les pregunto yo un poco a ustedes (Risas).