Freddy Espinosa: Talento, entrega y resultados

Freddy Espinosa, periodista de Radio Caibarién, orgullo nuestro. Conócelo a través de esta entrevista publicada en el portal de la Radio Cubana, festejando hoy el aniversario 101 de este medio informativo

Si me pidieran calificar a Freddy, diría que es amistoso, conversador, modesto y consagrado a su labor radial. Sumamente modesto porque se hace difícil comprometerlo para una entrevista.Cuando contactamos, me confesó que no le gusta hablar de él. Le agradezco esa sinceridad, aunque son suficientes los resultados de la cotidianidad el mejor testimonio de vive para la radio y que lo hace con entrega y calidad.

Freddy nació en 1959 en el municipio villaclareño de Remedios. Su primer lugar de trabajo fue en el departamento económico del central azucarero “Marcelo Salado”.

Un día de 1992 comenzó a trabajar en la radio; siempre había soñado con hacerlo. Desde niño, cada vez que podía escuchaba programas de todos los géneros. Aquellos eran los tiempos de su niñez en Refugio, un poblado apartado de Caibarién, en cuya emisora trabaja actualmente.

Al evocar sus primeros tiempos en este medio, le afluyen los recuerdos de quienes le dieron apoyo en su formación. Comenzó de forma autodidacta. Eran los tiempos cuando en la redacción informativa de la emisora apenas había personal y como redactor de noticias, contaba con Radio Reloj como planta matriz. Para él fue la primera escuela que lo proveyó del oído radial.

Otra gran experiencia fue haber formado parte del Jurado de la Radio en Villa Clara. Aquello fue la oportunidad para confraternizar con reconocidos colegas del medio, entre ellos Abel Falcón, Alexander Jiménez, Alicia Elizundia, María Teresa Valdés, Dalia Reyes Perera, Luis Orlando Espino y Minoska Cadalso.

El tiempo que lleva en la radio ha sido para Freddy la escuela que lo capacitó para varias actividades; desde redactor, reportero de prensa, escritor y asesor hasta Director de Programas, profesión que ejerce en la actualidad.

Entre todos los géneros que ha dirigido, afirma que los dramatizados son los más complejos. En cuanto al radioperiodismo, es de quienes creen que las entrevistas son las más difíciles; sustenta esa opinión por la necesaria empatía que se necesita establecer con la persona entrevistada. Con una óptica clara de su misión radiofónica en sentido general, a él le preocupa siempre tener presente el súper objetivo del programa, mantener la dramaturgia, y la curva de interés para mantener la atención de los principales destinatarios.

Me interesé por conocer el género en que se siente más realizado. Afirma que es el Radiodocumental. Sustenta esa afirmación porque le permite conjugar varios géneros periodísticos, además de ser una de las vías para concretar los preceptos del periodismo investigativo. Añade que cultiva los géneros testimonio y entrevista porque le permiten contar historias de vida de hombres y mujeres comunes; de reconocidos y a veces de otros que pasan inadvertidos.

Como director de programas, es de imaginar que Freddy tenga preferencia por voces que dan plenitud a sus realizaciones. Se siente dichoso de haber contado con reconocidos locutores y realizadores con quienes ha formado su equipo de trabajo. Entre otros, Leonel Vicent, Ifraín Villazón, Rafael Martínez, Yaritza García, Raúl García Valdés, y Eduardo Suárez Navarro.

Es obvio que el carácter de Freddy, caracterizado por su franqueza y profesionalidad, haya sido catalizador de un buen trabajo en equipo. Es siempre sincero con sus colegas, y les dice las cosas al directo y en el momento preciso. Habla de las luces y las sombras en un espacio o en un género periodístico sin medias tintas. Es la transparencia de su carácter lo que mantiene relaciones laborales amistosas, cordiales y de confraternidad con todos sus compañeros. Considera que la unidad del colectivo es imprescindible en un programa de radio.

Para Freddy prima ante todo, ser honesto y procurar el vínculo con los principales destinatarios, sobre todo en una radio comunitaria como lo es Radio Caibarién. La sinceridad es en él un componente esencial.

Tanta entrega se traduce en resultados que le han valido premios, reconocimientos y menciones en Festivales municipales, provinciales y nacionales de la Radio; también en Concursos de Periodismo de la UPEC y los Concursos “26 de Julio”, “Primero de Mayo” y “José González Barros”.

Su vida en la radio lo ha hecho merecedor de distinciones, como el “Micrófono de la Radio Cubana”, “Sello 90 aniversario de la Radio Cubana”, “Reconocimiento al Mérito Periodístico del ICRT Nacional”, “Distinción Félix Elmuza de la UPEC” y el “Premio Nacional de Periodismo Económico en la Radio”.

Participó como delegado a los X y XI Congreso de la UPEC, al XIV Fórum Nacional de Ciencia y Técnica y representó a la provincia de Villa Clara en el Evento Regional de Género y Comunicación.

Así es Freddy Espinosa Martínez, quien desde la modestia deja a su obra ser la que hable. Como radialista de talento y entrega sin descanso, Radio Caibarién tiene en él a un referente de todo lo bueno que es posible hacer en y por nuestra radio.