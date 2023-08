Las cosas, la belleza

Una conocida que ha emigrado acostumbra últimamente a llenar su Facebook de fotos donde puede vérsele en mercados y tiendas, rodeada de alimentos, prendas de vestir, efectos electrodomésticos…

No deja de apuntar que eso sí es vida. “Miren qué belleza”, siempre repite, mientras al fondo se observan estanterías repletas de cosas, que lo mismo pueden ser vegetales o útiles de aseo.

Hoy, 19 de agosto, se cumple un aniversario más, el 87, del asesinato del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, fusilado en Granada por manos franquistas, no pocos medios digitales rinden honor a esa brillante figura de las letras, y algunos lo hacen reproduciendo incluso fragmentos de sus textos.



Federico García Lorca. Foto: tomada de dientedeleon.blog

Entre esos, me topé con uno que aparecía en Facebook, justamente a continuación de una de las publicaciones de esa conocida rodeada de objetos. Y, aunque fue totalmente casual, pareciera que el poeta granadino escribía para ella.

Solo reproduzco a continuación ese fragmento, parte del discurso que pronunciara Lorca en 1931 https://algundiaenalgunaparte.com/2016/06/09/medio-pan-y-un-libro-de-fed… , en la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, Fuente Vaqueros:

“Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. ‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión”.

Confundir cosas con vida, felicidad y belleza sí que puede generar en terceros esa “leve melancolía” lorquiana, y hasta lástima, vergüenza ajena.