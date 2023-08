Si no tiene dónde echarla… llévese su basura

Uno camina la orilla de la playa de Guanabo y nota la gran cantidad de basura que se acumula sobre la arena. Latas vacías de cerveza, pomos plásticos, envoltorios de chucherías, botellas que tuvieron ron, periódicos que sirvieron de envoltorio… Las personas pasan su día de recreo, hacen su picnic familiar… y dejan los desechos para que otros los recojan.

Se ha escrito tanto sobre el tema que ya es llover sobre mojado. Y sin embargo, pareciera que la indolencia gana cada vez más espacios.

La justificación de muchos es que no hay dónde depositar la basura. Y es cierto. Al menos en buena parte de la línea de costa de Guanabo no hay cestos o contenedores. Los problemas de la empresa de Comunales son inmensos. Sencillamente no da abasto, atendiendo la disponibilidad de recursos y los esquemas de organización vigentes.

Tendría que haber depósitos en todas las playas… y tendría que haber un sistema de recogida y tratamiento funcional.

Pero una cosa no justifica la otra. No hay razón para dejar los desperdicios sobre la arena. Es muestra de insensibilidad, indecencia y falta de civilidad. Si no tiene dónde depositar su basura en la playa, llévesela en la misma jaba en la que trajo sus productos… hasta que encuentre el contenedor.

No hay por qué regodearse en la suciedad y la apatía. Tenemos derecho a un entorno más limpio.