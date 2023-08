Implanta Villa Clara nuevos récords de temperaturas máximas para agosto

Villa Clara registró, este 13 de agosto, la temperatura más cálida de Cuba e implantó dos nuevos récords de máximas para el mes, según confirmó el máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del grupo de pronósticos en el Centro Meteorológico Provincial (CMP).

Vale señalar que los cuatro registros significativos acumulados por la provincia en lo que va de agosto se concentran en dos estaciones: la de Yabú y Santo Domingo.

Recuerda Montes de Oca que el 5 de agosto se reportó la primera cifra de connotación en el Yabú, 36,3 oC, que rompió el registro precedente del 3 de agosto de 2020, con 36,1 oC.

«Villa Clara se incluye entre las provincias cubanas que marcan nuevos récords de temperaturas máximas para el mes de agosto. El primero fue registrado por la estación meteorológica del Yabú, luego se sumó Santo Domingo, y coincidieron las dos estaciones este 13 de agosto», precisa Amaury Machado Montes de Oca. (Foto: Ricardo R. González)

Luego, el 10 de agosto, la estación meteorológica de Santo Domingo dejó atrás el récord anterior de 36,7 oC (14 de agosto de 2008) cuando los termómetros marcaron ese día 36,9 oC.

El día 13 del actual mes coinciden las temperaturas máximas sin precedentes tanto en las estaciones meteorológicas del Yabú como en la dominicana. La primera, con una temperatura de 36,7 oC , característica de la zona oriental, mientras que Santo Domingo marcó, increíblemente, los 37,5 oC, que quedó solo a décimas del récord absoluto de la provincia consignado por la propia estación el 10 de abril de 2020, con los 37,8 oC.

Julio, por su parte, resultó extremadamente cálido y fue de los más notorios en los últimos 20 años, pero no hubo récord para Villa Clara, aunque sí en el país, al sobrepasar unos 40 valores significativos.

El experto en meteorología condiciona esta realidad al evento El Niño, que ha demorado su formación y se encuentra en una fase moderada. Ello ha propiciado que las temperaturas en todo el mundo resulten bastante cálidas, unido a un cambio climático cada vez más agudo que incrementa tanto las temperaturas máximas como las mínimas.

«Aun con estos registros tan elevados, Cuba no presenta olas de calor y sí golpes de calor que pudieran propiciar afectaciones a la salud».

Respecto a la temporada ciclónica se activa a partir del 15 de agosto hasta octubre como el período de mayores afectaciones.

«A principios del actual mes, el país hizo su actualización y pronostica una jornada cercana a lo normal con 14 ciclones, y las probabilidades de un 35 % de afectación al archipiélago, aunque otras universidades e instituciones foráneas la vaticinan de activa», subrayó Amaury Machado.

Y agregó que por ahora no se observa ninguna formación ciclónica en el área, pero al entrarse en el período más peligroso debemos estar atentos e informados por vías oficiales.

En cuanto a las lluvias, existen pronósticos para los próximos días, mas no resultarán significativas; sin embargo, el intenso calor nos acompañará hasta septiembre, refrescará algo entre noviembre y diciembre con un invierno posiblemente húmedo, lluvioso y quizás caracterizado por temperaturas algo frías.

Ante la situación del intenso verano se recomienda la sistemática hidratación, transitar por lugares de sombra, protegerse con gorras, sombreros, paraguas o sombrillas, evitar el baño en la playa entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, debido a la intensidad de los rayos ultravioletas, y no exponerse a la práctica de ejercicios físicos al aire libre, entre otras sugerencias.