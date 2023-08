Crónicas bien cortas: ¿Verano para enamorar?

«Cualquier estación es buena para el amor», opina Delia, una señora de 83 años que se enamoró durante el más frío invierno que recuerda:

«Nos conocimos en medio de la zafra, por allá por Perico, donde vivían mis abuelos paternos, era una época distinta, ya yo llevaba cinco años calentando sillones con un novio que me habían escogido en la familia de mis cuñados, éramos tres hermanas, yo la menor y la única que faltaba por casarse, pero qué va, cuando vi aquel guajiro, lleno de sudor y todo, trigueñito, trigueñito y con unos ojos chinos que se le perdían sonriendo… ¡se formó el safarrancho». Esa noche yo no dormí y mi papá creo que no logró conciliar el sueño en semanas, pero bueno, me perdonó, porque al final yo era su niña linda».