Revendedores online, un virus propagado por TuEnvio 1.0 

Hace unos meses nuestro portal dedicó espacio al tema del comercio electrónico, y para ser más específicos, a las compras en moneda nacional por medio de la plataforma TuEnvio , una odisea de tiempo, consumo de megas, decepciones y malos ratos.

Quien ha comprado por esa vía entenderá perfectamente de lo que hablamos, ese mal que no tiene para cuando acabar, aun cuando una nueva versión, la 2.0, tras meses de pruebas no acaba de hacer su estreno oficial y el mal servicio sigue imperando.

En esta ocasión retomamos a TuEnvio, pero desde otra arista, una muy maliciosa que se ha propagado por tiendas de cualquier tipo y moneda, engorda a bolsillos vagos e incide directamente en la inflación de nuestra economía.

Los revendedores online, que para nada tienen que ver con el proceso de informatización, llevan varios meses de moda por grupos de Telegram, lo cual afecta aún más las compras, que ya desde antes, de por sí eran complicadas.

Hace unos días, esperando para entrar a una consulta médica, una señora con total normalidad a mi lado, pero buenísima agilidad con su celular, intercambiaba con otra vía WhatsApp que ya había montado el combo de la provincia de Holguín.

Tremenda suerte, me dije por dentro, y no es menos cierto que la ingenuidad primero me dio por pensar que el combo era para algún familiar, sin embargo, el mensaje de voz en altavoz de la mujer preguntándole el usuario para vender el combo me hizo caer de un tirón.

Como ellas, bastantes personas hoy día viven de ese invento. No montan los combos para su propio consumo o el de alguna amistad o familiar, al contrario, desde varios usuarios se les ingenian para montar desde cualquier provincia y después revenderlos.

Si un combo sencillo, de los que traen aseo o algo de comida quienes lo compran por esa vía deben pagar el precio del combo más lo que pide el revendedor por su gestión, dígase 200 pesos o más, el día que salen cárnicos o aceite, imagínese ese número se duplica o triplica.

TuEnvio, entre aplicaciones que hacen cientos de peticiones por minutos y los revendedores que montan por revender, sigue siendo un colapso total, una maniobra a ciegas con pocas esperanzas de obtener productos de primera necesidad para la familia cubana.

La fe queda en la puesta en marcha de una nueva versión que ojalá no caiga en los malos hábitos de revendedores que viven de ese “trabajo”, dejando a todos con menos, de lo poco que queda debido al desabastecimiento que afecta a todos.