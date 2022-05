Tú en nosotros

TÚ, que pudo llamarse “nosotros que nos queremos tanto”, tuvo esta “publicidad” como principio “El advenimiento del nuevo año alberga nuevas esperanzas y desafíos para todos. Será esta la oportunidad de que los televidentes disfruten el más reciente reto creativo de Cubavisión: TÚ. La nueva telenovela llega a los hogares el 22 de diciembre. Escrita por Amílcar Salatti, Yoel Infante y Eduardo Vázquez a partir de la idea original de Alberto Luberta (hijo).

“Consta de 56 capítulos y su trama está relacionada con una temática de mucha sensibilidad: las personas con discapacidades auditivas, sus conflictos sociales y la cirugía del implante coclear, el procedimiento quirúrgico que devuelve la audición a las personas sordas”.

Pasados los 56 capítulos, ¿por qué las personas con discapacidades auditivas? Y los cirujanos, o mejor dicho el cirujano especializado (Michaelis Cué), tienen pocas escenas, teniendo en cuenta que son protagónicos, en la propuesta dirigida por Lester Hamlet.

No sé qué sucedió con Amílcar Salatti, un guionista que domina el melodrama con temas álgidos como Entrega o Inocencia, o con Yoel Infante, quien conmovió a buena parte de los televidentes con la historia de los escollos de un adolescente ciego que quiere correr (Pasos firmes). No hablo de Eduardo Vázquez, escritor de La otra guerra, aventura bélica con buenos momentos melodramáticos, porque tuvo pocos capítulos a su cargo. Son tres guionistas que han demostrado que asuntos punzantes de la realidad pueden ser tratados de forma tal que conmuevan al televidente.

Con estos escritores, ¿por qué el implante coclear no fue tratado con tintes melodramáticos para que el televidente tuviera una idea de qué significa un universo sonoro en personas que nunca han escuchado un sinsonte?

Me dirán que esa sería otra novela. Es verdad. Pero lo que anunciaron, al principio, no fue lo que vimos.

Lester ha afirmado: “Si hay una manera de hacer televisión, no la sé. En la novela hay mucha influencia no solo de mi experiencia como cineasta, sino de trabajos que adoro y que son referentes para mí dentro del mundo del cine.

“Nunca he visto una telenovela, eso también me ha permitido no entrar permeado de ningún estilo, de ninguna manera concreta para narrar semejante a una telenovela, porque no sé cómo se hacen, no sé cómo son. Tal vez eso es lo que he traído del cine: un ojo que se entregó virgen a la experiencia. Ya veremos si el resultado convence a los espectadores. Tengo toda mi fe puesta en ello”.

¿Por qué esta telenovela y no otra?

“Me llamaron para dirigir una telenovela y esta fue la que me dieron. No se llamaba TÚ, se llamaba Nosotros que nos queremos tanto. Los guionistas no habían cerrado la novela, decidieron hacerlo con el director, por lo que estaba escrita hasta el capítulo 58 (luego se redujeron las escenas, por eso se quedó en 56 episodios). Ahí fue donde único intervine, a nivel de guion, en pedirles a ellos la idea de lo que yo quería hacer para concluir.

“Pero no es que por qué esta y no otra. TÚ fue la que llegó, la que me tocó. TÚ fue la que tuve la suerte de tener.

“Vengo del cine y tengo una necesidad estética más arrevesada que los que hacen puramente televisión. El tiempo en televisión es muy atropellado. Tener que filmar 15 minutos es algo paranormal. El cine me da la posibilidad de planificarlo más, y cuento con unos minutos un poco más lógicos (la norma es de cuatro a cinco minutos diarios entre edición). La diferencia radica en esas normas productivas y en lo inmediato del eco con el público.

“La película sigue un curso de festivales y de la programación determinada por el Instituto de Cine y los productores; la novela no, quieras o no sale lunes, miércoles y viernes. La gente se engancha o no y más ahora en esta etapa muy distinta en la que vivimos ese show televisivo que son las redes, en el que todos ejercen sus criterios ya sea felicitación o crítica.

“Ese público estándar, con directores que responden a que la novela no es un hecho artístico sino un fenómeno de masas y un espacio de la televisión que tiene que producirse constantemente, no llegan a la novela como un sueño, como yo.

“Quizá estaban más cómodos con unas puestas donde los personajes mantuvieran una linealidad y les ha costado mucho asimilar códigos nuevos. Fueron agresivos, irrespetuosos.

“En lo adelante, fue variando a favor de la novela, enamorando un poquito más gente que de otra manera no hubiera llegado a sentarse a ver la telenovela. Creo que salió bien la fórmula de la televisión de querer invitar a directores de cine a dirigir esos espacios. Hace falta que más directores de cine se comprometan con eso”.

Lester encuentra en el trabajo diversión y pone empeño a todo cuanto hace. Lunes, miércoles y viernes mira la novela para poder estar tranquilo de cómo se proyectó al aire. Lo reconforta ese sonido que recibe en su cuarto cuando sus vecinos del edificio están viéndola; y no solo en Cuba, en las páginas de YouTube la novela tiene 100 000 espectadores, y es un número que va creciendo; en tanto, el canal por cable CubamaxTV la proyecta en los mismos horarios para clientes en Estados Unidos.

TÚ no es la primera telenovela realizada con “corte de cine”. Conciencia, de Rudy Mora, aunque una serie, pero con cortes de melodrama, tiene una introducción totalmente cinematográfica, según me dijo Fernando Pérez, cuando fue a buscar la serie a mi casa, para verla. Diana, también de Rudy, incluso en su manera de filmar, es cinematográfica. En ambas propuestas, el público reaccionó con escepticismo al principio, pero luego se enganchó con las historias. Precisamente Diana tiene a un gago de protagonista, interpretado por Fernando Hechavarría, quien en ese papel estuvo muy bien.

Lester Hamlet es un director versátil. En su prolífera carrera ha dirigido teatro, videoclips y muy laureados largometrajes como Tres veces dos, Casa vieja y Fábula. Es hasta ahora un hombre más de cine que de TV. Quizás teniendo estas características más en cuenta, la asesoría de TÚ debió estar más pendiente de la propuesta desde el principio, y quizás, sin cambiar la obra, pero matizando las intenciones, pudo resultar más telenovela, al estilo de algunas realizadas en Cuba como Entrega o Diana.

No pretendo que a las 9 de la noche me entreguen siempre lágrimas sazonadas con algunas risas, historias simples…la telenovela puede ser un buen entretenimiento que deje enseñanzas en los televidentes, sin caer en “los ladrillos”.

(Tomado de Sitio web de la Televisión Cubana)