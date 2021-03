Julio César La Cruz: Siempre entreno para el oro, como me enseñó Alcides Sagarra

Boxea desde que era niño en su natal Camagüey. Sabe a la perfección cómo burlarse del contrario dentro del ring y convertirse en su sombra. Lleva consigo un talismán: su estilo de pelea, que lo hace ser un púgil ganador y que impresiona a público y expertos en cualquier plaza del mundo.

“Mi forma de boxear es peculiar en mí, pero sí ha habido grandes entrenadores que me han ayudado a perfeccionarla. No obstante, el que inculcó este estilo, basado en la riposta, o sea, dar y que no te den, se llama Ramón ‘Chocolate’ Beltrán, quien llegó a integrar equipos nacionales”, declara el tetracampeón mundial y monarca olímpico Julio César La Cruz en el Instituto Nacional de Medicina Deportiva, luego de recibir la primera dosis del candidato vacunal Soberana 02.

A diferencia de cuando sube al cuadrilátero, ahora está paciente y no intenta esquivar las preguntas con sus habilidades y arsenal boxístico. Me dedica unos minutos mientras espera en la sala de observación de eventos adversos.

“Ya después ‒prosigue explicando la efectividad de su estilo‒ cuando empecé a formar parte de la selección cubana de boxeo, me ayudó mucho y lo sigue haciendo, el gran maestro y padre mío, Raúl Fernández Liranza.

¿Cómo te sientes actualmente?

‒Bien. He cumplido con un arduo entrenamiento junto a mis compañeros, colectivo técnico y paramédicos. Siempre he mantenido la preparación y, como grupo, llevamos ocho meses unidos, ya sea en base de entrenamiento en provincia o en la escuela, donde trabajamos en formato de burbuja.

“Este año de confinamiento nos ha permitido tener más tiempo para prepararnos y mostrar lo mejor de cada uno de nosotros”.

¿Qué consideras de tus rivales?

‒Todos son fuertes y buenos. No me confío de ninguno.

¿Cómo recuerdas el mundial de Ekaterimburgo en Rusia 2019, donde no pudiste obtener tu quinto título a ese nivel?

‒Los recuerdos no son gratos, pues fue una pelea en la que no me vi perder, y tampoco mis entrenadores. En este boxeo, el golpe que define un combate es el que te da, te tumba y no te levantas. En mi caso fue lo contrario, me recuperé y terminé mucho mejor que mi oponente. Lo que pasa es que contra el dinero nadie puede, y nosotros, los cubanos, salimos a competir de corazón.

¿Cómo has asumido el cambio de división?

‒Me favorece más, pues he desarrollado otros elementos que antes no podía, porque tenía que bajar 13 o 12 kg para llegar a 81 kg. He incorporado la fuerza y otros ejercicios. Además, sigo con la misma rapidez y explosividad.

“Ahora me siento con más capacidad para asumir los 91 kg que cuando representaba los 81. Estoy convencido de eso”, dice quien ha sido el mejor boxeador cubano de la historia en la división de los 81 kg.

¿Qué certámenes se aproximan?

‒En mayo tenemos el clasificatorio olímpico de Buenos Aires. Ahí buscaré mi boleto para los Juegos de Tokio. Por el momento, mantenemos la preparación en la escuela.

Julio César la Cruz fue uno de los que repitió título en Lima 2019. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

¿Cuáles son tus aspiraciones en Tokio?

‒Siempre entreno para el oro. Ese es mi objetivo, el espíritu que nos inculcó nuestro maestro Alcides Sagarra. Como buen boxeador cubano, en mi mente no existe otra aspiración que no sea la de ser campeón. Por eso, me preparo diariamente, porque me siento capaz de lograrlo.

“Mi título en Tokio se lo dedicaría a mi madre, a mi familia, a mis compañeros de equipo, a mi colectivo de trabajo y al pueblo de Cuba”.

¿Qué le dices al pueblo de Cuba?

‒Que tome las medidas de precaución para contrarrestar la COVID-19. Que se quede en casa. Esto va a pasar, volveremos a la normalidad. Me llenan de orgullo los candidatos vacunales que tenemos.

“Soberana 02 es un logro de la medicina cubana, de los científicos; solo posible en un país como el nuestro. El mejor regalo de nosotros, los deportistas, al pueblo y al personal de salud, será seguir entrenando con mucha disciplina, llegar a Tokio y, en mi caso, convertirme en doble campeón olímpico”.

Juegos Olímpicos de Río 2016. En la pelea final frente al kazajo Adilbek Niyazymbetov, en la que venció por votación unánime. La única medalla que le faltaba en su palmarés. Foto: Archivo CD.

La mentalidad es clave

La Cruz ya es ganador. Regresa inmunizado a la escuela de boxeo y con mayor seguridad en sus hombros. Próximamente recibirá otras dosis de Soberana 02 y Soberana Plus, y sabe que eso “es posible solo en una revolución como la nuestra”.

A pesar de los tiempos de pandemia, su diálogo fluido y la entrega a los entrenamientos reflejan una fuerte preparación física y psicológica.

Ser una “sombra” prácticamente inalcanzable sobre el ring, al punto de desesperar a los contrarios; esquivar y a la vez asestar golpes precisos, que desestabilicen al adversario; hacerse casi imbatible… es su sello y sigue impulsando su pasión por este deporte. La Cruz es maestría muy en serio, y también espectáculo.

“El quid de la victoria está en la mentalidad, la técnica y la táctica que empleemos. A Tokio iré con todo”, concluye.

Julio César La Cruz es tricampeón panamericano, cuatro veces mundial y monarca olímpico. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.