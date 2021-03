Dos proyectos villaclareños nominados a Premios de Cumbre Mundial de la Sociedad sobre la Información (+Audio)

Tres proyectos cubanos están nominados a los premios internacionales de la Cumbre Mundial de la Sociedad sobre la Información (CMSI-2021) auspiciado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dos de ellos corresponden a Villa Clara.

El portal web de la emisora CMHS Radio Caibarién es la única propuesta del Instituto Cubano de Radio y Televisión a tan importante lauro. La periodista Yudith María Delgado Rodríguez está al frente de esa página y está muy satisfecha con la nominación en la categoría Medios de Comunicación.

«Para nosotros estar nominados entre 360 trabajos del mundo ya constituye un premio, pues allí están registrados proyectos de países desarrollados como Estados Unidos, Rusia, China y Japón por mencionar algunos», expresa Delgado Rodríguez quien recuerda que es la segunda vez que están registrados en este concurso, pues en el 2020 la página de la emisora caibarienense obtuvo la categoría de proyecto campeón.

Entre otros rasgos importantes de ese sitio digital, resaltan la defensa del medio ambiente, las historias de vida del personal médico y paramédico que batalla en zona roja contra la Covid, la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de la llamada Villa Blanca, con sus características peculiares de un pueblo de pescadores, y también secciones dedicadas a materiales con enfoque de género, además de utilizar todas las posibilidades del Periodismo Hipermedia.

Estos portales o proyectos están evaluados por profesionales de todo el mundo en un certamen que convoca Naciones Unidas, sin embargo, se tienen en cuenta las votaciones que ejerzan los internautas, que pueden hacerse a través del sitio de radio Caibarién en un trabajo bajo el título Tres proyectos cubanos optan por los Premios de la Sociedad de la Información, o accediendo al sitio Wsis Prizes.

La joven periodista Amalia Ramos Pérez de Telecubanacán acaba de graduarse en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, con la tesis «Construcción de género en el discurso publicitario televisivo comercial de Cubavisión Internacional», proyecto nominado, en este caso por la Unión de Informáticos de Cuba, al Premio Internacional CMSI-2021.

Esa investigación propone un análisis desde los emisores de cómo contrarrestar las herencias patriarcales y representar en el discurso audiovisual a todas las personas de cualquier tipo de género, con más repercusión para un canal que transmite mensajes extrafronteras.

Ambas periodistas sienten el orgullo de representar a Cuba en este concurso, y comparten el privilegio de cultivar, desde el centro de la isla, apostando por las nuevas tecnologías a favor de la comunicación y la información.

¿Cómo votar por los nominados?

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó en su sitio web, la lista de los proyectos nominados a los Premios 2021 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).

En esta ocasión, Cuba como país miembro de la UIT, está nominada con tres proyectos:

LA. C6. Entorno Habilitador.

Proyecto: Igualdad de géneros en las TIC sobre ruedas, Unión de Informáticos de Cuba de la provincia de Las Tunas.

LA. C9. Medios de Comunicación.

Proyecto: CMHS Radio Caibarién, Instituto Cubano de Radio y Televisión

LA. C10: Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información.

Proyecto: Construcción de género en el discurso publicitario televisivo comercial de Cubavisión Internacional (Construction of gender in the commercial television advertising discourse of Cubavisión Internacional), Proyecto entre la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y la Unión de Informáticos de Cuba, de conjunto con Cubavisión Internacional.

Pasos a seguir para la votación:

Abrir el sitio web: http://www.wsis.org/prizes/

Dar clic en la opción VOTE.

Al desplegar la página ir al final de ésta para registrarse en este sitio.

Se debe dar clic en la opción CLIC HERE y llenar el formulario de registro.

Al registrarse, el sitio envía una confirmación por email, al correo ofrecido por Usted.

Al ser registrado se abre el enlace enviado por email, ingrese el nombre de usuario y contraseña con el que se registró.

Se despliega la página de la votación.

Para realizar la correcta votación por los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2021 (WSIS, por sus siglas en inglés), organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), usted debe:

Votar solo por un proyecto en cada una de las 18 categorías existentes. Realizar la votación en todas las categorías para que su voto sea válido.

Le recomendamos comenzar a votar por la categoría 1 y automáticamente el sitio lo transferirá a las siguientes hasta llegar a la 18. Así podrá completar el proceso de votación y los proyectos obtendrán un voto válido.

El plazo de votación es hasta el 31 de marzo de 2021.

Descargar guía para votar