Tres proyectos cubanos optan por los Premios de la Sociedad de la Información 2021 (+Audio)

Tres proyectos de Cuba están nominados y compiten por los Premios de la Sociedad de la Información 2021. Se trata del Portal Web CMHS Radio Caibarién, Construcción de género en el discurso publicitario televisivo comercial de Cubavisión Internacional, e Igualdad de géneros en las TIC sobre ruedas.

El Portal Web de la CMHS Radio Caibarién, del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) concursa en la Línea de acción, categoría C9, Medios de Información. La valía de este proyecto está en informar y reportar, con inmediatez el acontecer del municipio costero de Caibarién, en particular de sus habitantes. Destacan entre sus valores comunicativos las coberturas dedicadas a: la defensa del medioambiente (Tarea Vida), historias de vidas del personal médico y paramédico que enfrenta la COVID-19 en la Zona Roja (Historias de Valientes), el tratamiento a la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial (Identidad) y una sección dedicada a promover con un enfoque de género hábitos de conducta, que favorezcan la igualdad y derechos de las féminas (Cuida bien tus estrellas).

Las publicaciones del Portal Web cumplen las reglas establecidas por el periodismo de Hipermedia, dígase: multimedialidad (el medio puede integrar en una misma plataforma los formatos: texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones, infografías, entre otras); hipertextualidad (la posibilidad de acceder a la información de manera multidireccional y no lineal. Permite la navegación en el contenido a través de enlaces en relación al texto; e interactividad (la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar con el medio, los autores y el texto. Permitiendo de esta forma un desarrollo de acciones que proponen y comunican directamente).

Por su parte, el proyecto Construcción del género en el discurso publicitario televisivo comercial de Cubavisión Internacional compite en Línea de acción, Categoría C10, Dimensiones éticas de la sociedad de la información. Este es un Proyecto entre la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y la Unión de Informáticos de Cuba, de conjunto con el canal Cubavisión Internacional.

Esta investigación caracteriza la construcción del género en el discurso publicitario comercial presente en la programación de intercambio del canal de televisión cubano Cubavisión Internacional (CVI), durante el año 2019, desde una perspectiva cualitativa. Se asume el método de Análisis del Discurso Multimodal, para analizar las asignaciones de género, las relaciones y la ideología en los comerciales de televisión. Para sistematizar las referencias teóricas se utiliza el método bibliográfico-documental y su técnica correspondiente, la revisión bibliográfico-documental. Asimismo, como técnica, se aplica la entrevista semiestructurada y estructurada, tanto a los encargados de la inserción de discursos publicitarios comerciales en la programación de intercambio, como a los expertos en temas de género y publicidad televisiva.

El tercer nominado por Cuba es el Proyecto Igualdad de género en las TIC sobre ruedas que rivaliza en la Línea de acción, Categoría C6, Entorno Habilitador. Este Proyecto presentado por la Unión de Informáticos de Cuba de la provincia de Las Tunas.

La Unión Cubana de la Informática (UIC) como parte de la sociedad civil cubana, tiene entre sus prioridades el empoderamiento de mujeres y niñas en un contexto digital, guiado por el ODS 5 hacia la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el proyecto de intervención tecnológica e inclusión social: Género La igualdad en las TIC sobre ruedas, parte de las causas, características y consecuencias de la brecha digital de género en Cuba. Ofrece como propuesta de acción concreta para contribuir a su reducción, un cronograma de actividades diseñado en base al empoderamiento digital de mujeres y niñas en comunidades de difícil acceso, asentamientos poblacionales donde la brecha digital es más apreciada. género y que padecen de una infraestructura tecnológica que posibilita el uso de las TIC en función de su crecimiento personal y profesional. Su principio es que la brecha no constituye un fenómeno puramente tecnológico, sino que está condicionada por las diversas realidades en las que viven las mujeres desde las desigualdades económicas, políticas, sociales y económicas, políticas, sociales y acentuadas por el patrón patriarcal que acuñó roles que limitan su desempeño en el mundo de las TIC, como la sobrecarga doméstica, el cuidado de personas dependientes, sumado a las limitaciones tecnológicas para el acceso a las TIC.

Los premios serán entregados tras un exhaustivo análisis realizado por expertos y la votación popular vía online, esta última está abierta hasta el 31 de marzo del año en curso.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) otorga, de manera anual premios a los proyectos que a través de las tecnologías propicien el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la puesta en práctica de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 2021.

En el marco de la jornada de premiaciones, la página oficial de WSIS 2021 expondrá los 18 proyectos ganadores y los 72 campeones que serán reconocidos en el Foro 2021 de la Cumbre Mundial, que se celebrará en la ceremonia de los premios, el 18 de mayo de 2021 en Ginebra, Suiza.

¿Cómo votar por los nominados?

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó en su sitio web, la lista de los proyectos nominados a los Premios 2021 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).

Pasos a seguir para la votación:

Abrir el sitio web: http://www.wsis.org/prizes/

Dar clic en la opción VOTE.

Al desplegar la página ir al final de ésta para registrarse en este sitio.

Se debe dar clic en la opción CLIC HERE y llenar el formulario de registro.

Al registrarse, el sitio envía una confirmación por email, al correo ofrecido por Usted.

Al ser registrado se abre el enlace enviado por email, ingrese el nombre de usuario y contraseña con el que se registró.

Se despliega la página de la votación.

Para realizar la correcta votación por los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2021 (WSIS, por sus siglas en inglés), organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), usted debe:

Votar solo por un proyecto en cada una de las 18 categorías existentes. Realizar la votación en todas las categorías para que su voto sea válido.

Le recomendamos comenzar a votar por la categoría 1 y automáticamente el sitio lo transferirá a las siguientes hasta llegar a la 18. Así podrá completar el proceso de votación y los proyectos obtendrán un voto válido.

El plazo de votación es hasta el 31 de marzo de 2021.

Descargar guía para votar

Imagen: Roberto Rodríguez González