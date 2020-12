Banco Central de Cuba ofrece detalles del ordenamiento monetario (+Video)

Casi al finalizar Murillo Jorge puntualizó algunas cuestiones. En primer lugar recalcó el significado del cono monetario. “Hoy tienes en circulación al CUP y al CUC. Ese CUC es equivalente a 24 pesos. O sea, si tienes un CUC tienes 24 pesos. Si quitas el CUC tienes que diseñar otra moneda (CUP) que te dé eso… y es lo que se ha hecho por los compañeros del banco”.

Apuntó que por ese motivo desde hace un tiempo las tiendas comenzaron a vender en CUP. “No es lo mismo comprarse un equipo en 600 CUC, que la cifra multiplicada por 24 veces”.

“Eso llevó a hacer los billetes de altas denominaciones. Por tanto, el cono monetario ha cambiado, pero eso no se hace de un día para el otro. Eso lleva un cálculo técnico, qué moneda saco y pongo”.

También hizo alusión al funcionamiento de los cajeros automáticos. “Cada cajero tiene cuatro gavetas, de ahí que cada uno puede tener cuatro denominaciones. Habrá cajeros que tendrán billetes de 1 000, de 500, de 200 y de 100. Otros van a tener billetes de 500, 200, 100 y de 50. Insisto en que esto es extremadamente importante, porque la decisión surge por el entorno socioeconómico y la capacidad monetaria de las personas. No es lo mismo un cajero en el centro de Plaza de la Revolución que en un municipio agrícola”.

Advirtió que es “prácticamente imposible” acertar al 100% cuando se diseña un plan y se trata de términos monetarios y de mercado. “Hay que pensar desde todas las estructuras de dirección, porque a lo mejor proyectas qué te va a ocurrir en un territorio, le pones una denominación a un cajero y no es exactamente lo que después ocurre”.

Para ilustrar este último aspecto puso un ejemplo: “Si pones un cajero con 1 000, 200 y 100 pesos, pensando en que alguien iba a sacar billetes de 1 000, pero todo lo que saca es 100, de momento esa caja se queda vacía. Y entonces si una persona va a sacar 1 000 pesos y lo que le damos en un billete y después va a la bodega a cambiar y el bodeguero le dice que no tiene vuelto para eso, acaban las personas en la ventanilla del banco, para cambiar y volver a ir. Todo eso hay que seguirlo al detalle y no pensar que todo va a funcionar exactamente aunque tenga un estudio detrás”.

Además precisó que los cajeros desplazados son más complicados que los que están en las agencias bancarias. “Esa responsabilidad es de SEPSA. Confiamos en que lo puedan hacer bien”.

Asimismo insistió en que la sucursal electrónica no funcionará el 31 de diciembre, lo cual implica que las tiendas en divisa en las cuales se compra con tarjetas, no podrán vender ese día. “Lo que sí no tienen ninguna afectación son las tarjetas de combustible, porque esas tienen otra manera de operar, es lo que se le dice en el banco, cuenta monedero. O sea, los post para pagar combustible con tarjeta no tendrán afectación de ningún tipo”.

Murillo Jorge anunció que mañana en la Mesa Redonda se hablará del impacto de la tarea ordenamiento en el sistema empresarial, y los demás actores económicos.