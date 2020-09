¿Y las multas por falta de distanciamiento en las colas qué? (+Fotos)

Desde hace ya unos cuantos días se anunció que en La Habana se sancionaría a quienes no cumplieran con el distanciamiento requerido en las colas entre una persona y otra o unas y otras, pero me pregunto: ¿y las multas qué?

Se dice y se repite una y otra vez la importancia de mantenerse separados en todas las filas, las cuales abundan principalmente en las tiendas para las compras de productos de primera, segunda o cualquiera necesidad que sea, más siguen las aglomeraciones o molotes sin suceder nada de nada.

En medio del empeoramiento de la situación de la COVID-19 en la capital o en cualquier lugar del territorio nacional, para nadie es un secreto el riesgo de contagio que corren quienes acuden a esos lugares con la presencia de asintomáticos, sin olvidar las bodegas, farmacias, etc, etc, etc.

Pero lo peor de todo es que esto ocurre con bastante frecuencia a la vista de quienes están, entre otras cosas, para cuidar o exigir el respeto de esta importante orientación para contribuir en la lucha contra el nuevo coronavirus.

Claro que eso resulta un trabajo de todos, incluso de quienes comparten desde la distancia lo mal hecho, olvidando que también corren el riesgo de contagiarse con esa terrible pandemia, que tantos enfermos y muertes acumula en el mundo.

Recordar el viejo dicho de que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata y eso tiene que tener un fin, pero con la exigencia, disciplina y responsabilidad de todos.

Por desgracia esos tres elementos no abundan mucho y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que si no se mantiene la distancia, aunque tengan puesto bien el nasobuco, existe el peligro de que todos puedan infestarse e incluso morir, o en el mejor de los casos, cumplir una cuarentena de 14 días en un centro de aislamiento.

Espero que no sea una situación generalizada, pero mi experiencia en cortas salidas de la casa apunta a que todo esto ocurre a diario y nada pasa. Ni se multa a los infractores ni a los que deben exigir que se cumpla lo estipulado.

Ejemplo negativo es la zona del municipio de Playa, la del mismo nombre del reparto Flores y sus alrededores, en especial en las tiendas en CUC y las denominadas Verdes. También la llamada Náutico, de Quinta Avenida.

Pero resulta que amigos y compañeros de trabajo que viven en otros municipios me comentan que por su casa es lo mismo y no pasa nada de nada, y se sigue jugando con la salud del pueblo a pesar del esfuerzo de muchos.

Finalmente otra pregunta: ¿existe un personal escogido para poner las multas o es cualquiera de los que están para exigir el orden y hacer cumplir lo indicado en las colas?

Mi modesta opinión es que no se cumple como debe ser. Lo primero requeriría de una buena cantidad de personas extras a los muchos que cada día y desde hace unos cuantos meses contribuyen a mejorar, detener y acabar con la COVID-19 en La Habana y en toda Cuba.

Entonces, a poner multas desde ya a los infractores, pues como también se dice, el hombre aprende a palos, solo que en esta ocasión las indisciplinas e irresponsabilidades cuestan vidas.