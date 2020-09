Serie nacional de béisbol: Villa Clara va por boleto a playoffs

Salvo decisión de última hora por la pandemia del Coronavirus, la serie nacional de béisbol 60 arranca este 12 de septiembre y el penta-campeón Villa Clara entrena para olvidar la enorme decepción del clásico 59, donde cayó desde el segundo lugar hasta su peor puesto histórico: el 13.

La caída fue el resultado de una debacle en toda regla. La ofensiva, usualmente improductiva, cayó a un promedio general de apenas 260; la defensa se precipitó hasta un mediocre 972 y el pitcheo fue una sombra de sí mismo: 4.59 carreras limpias por juego.



Con esos números era lógico que el balance fuera de solo 17 victorias y 27 reveses y la vergüenza en la tabla de posiciones, para uno de los cuatro grandes de la pelota cubana. Para la inminente justa, varios jugadores que fueron clave en torneos anteriores han salido de la selección y han dado paso a la juventud.



Una juventud que, como siempre, es una incógnita en su rendimiento. Por ello la meta de los Leopardos de clasificar a los playoffs se antoja ambiciosa y complicada. Para lograrla, la defensa y el pitcheo tendrán que volver a brillar; mientras que el bateo deberá mejorar sus prestaciones y, sobre todo, ser más productivo.



El cuerpo de abridores luce sólido con Freddy Asiel, Alaín Sánchez (si se recupera de su lesión) y Pablo Guillén como estandartes. Sin embargo, el staff de relevistas es otra historia por su inexperiencia; aunque cuenta con un cerrador de garantías como el veterano Yasmany Hernández Rojas.



Al no contar con muchos hombres probados en el relevo, los Azucareros y sus seguidores deberán cruzar los dedos para que Yasmany no se lesione. “Me siento en condiciones físicamente y el brazo está muy bien también”, afirma el encrucijadense.



Este agrega: “sé que soy clave en los relevos pero espero la ayuda de varios jóvenes de calidad. como Randy Cueto y Oscar Aveillé, al igual que Eriel Carrillo, que viene del campeón Matanzas y tiene mucha más experiencia”.



Hernández Rojas confiesa que es siempre muy optimista y que el objetivo de su elenco será sacar un boleto a los playoffs. Lo mismo piensan todos con los que he conversado, entre ellos el jardinero Otoniel González, miembro del último equipo Cuba-sub 23, y otro guardabosque prometedor con historial en categorías anteriores: Mailon Tomás Alonso.



En el deporte es muy importante para la motivación de los atletas que estos se pongan metas altas, aunque luzcan poco objetivas. Y más si tu conjunto es Villa Clara, acostumbrado a estar siempre entre los primeros y en la discusión de los títulos.



No obstante, para la mayoría de entendidos y aficionados, los villaclareños no están entre los favoritos para pasar a la postemporada de la serie 60. En sus bates y sus guantes está el desmentir esos vaticinios. Ellos se ven en los playoffs; yo, no tanto. Esperemos a ver si me hacen quedar mal. Ojalá…