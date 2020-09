Cuba reporta 33 nuevos casos positivos de COVID-19, un fallecido

Al cierre del día de ayer, 31 de agosto, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica mil 206 pacientes, de ellos: en vigilancia 28, sospechosos 605 y confirmados 573.

Para COVID-19 se estudiaron 4 mil 958 muestras, resultando 33 muestras positivas. El país acumula 403 mil 181 muestras realizadas y 4 mil 065 positivas. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 33 casos nuevos, con un acumulado de 4 mil 065 en el país.

Los 33 casos diagnosticados son cubanos, de ellos 27 fueron contactos de casos confirmados, y 6 sin fuente de infección precisada. El 84,8% (28) fueron asintomáticos, acumulándose 2 mil 372 que representan el 58,4% de los confirmados hasta la fecha.

De los 33 casos confirmados, 18 son masculinos y 15 son femeninas.

La residencia por provincia y municipio de los 33 casos confirmados es:

La Habana (23 casos)

6 del municipio Boyeros

4 del municipio Habana Vieja

3 del municipio La Lisa

del municipio Regla, Habana del Este y Arroyo Naranjo 2 casos cada uno

del municipio Marianao, Playa, Guanabacoa, Plaza de la Revolución 1 caso cada uno

Matanzas (10 casos)

6 del muncipio Cárdenas

4 del muncipio Matanzas

Detalles de los casos confirmados:

Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 14 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 39 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 82 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Matanzas

Ciudadano cubano de 68 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 64 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 3 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

De los 4 mil 065 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 573 (14,1%), 548 el 95,6% con evolución clínica estable. Se reportan 95 fallecidos (uno del día), dos evacuados, 17 altas del día, se acumulan 3 mil 395 pacientes recuperados (84%). Se reportan seis pacientes en estado crítico y 19 pacientes en estado grave.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadana cubana, de 54 años. Procede del Municipio 10 de octubre. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, hemodinámicamente Inestable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax. Moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 94 años. Procede del Municipio La Lisa. Antecedentes Patológicos Personales. Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con edemas en miembros superiores. Hemodinámicamente inestable. Gasometría con acidemia ligera. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en base izquierda. Derrame pleural de pequeña cuantía y componente atelectásico de ese mismo lado. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años. Antecedentes Patológicos Personales. Retraso Mental Severo, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, con marcapaso externo transitorio, hemodinámicamente inestable. Electrocardiograma. Bradicardia sinusal, signos de isquemia aguda en cara anterior y lateral alta. Rx tórax. No alteraciones pleuropulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad, Procede del Municipio San Cristóbal, Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus, Trombosis Venosa Profunda en ambos Miembros Inferiores, Tromboembolismo Pulmonar y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril en ventilación mecánica. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 65 años, Procede del Municipio La Lisa. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Gasometría con ligera alcalosis respiratoria. Ionograma con hiponatremia e hipopotasemia en fase de corrección. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio bibasales. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 52 años, Procede del Municipio San Cristóbal. Provincia de Artemisa. No refiere antecedentes Patológicos Personales. Se encuentra en Terapia Intensiva. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana, de 79 años. Procede del Municipio Marianao. Contacto de caso confirmado (nietos). Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Hipertensión Arterial, Asma Bronquial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax. Discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 75 años. Procede del Municipio Habana del Este. Contacto con un hijo confirmado. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular (hemiparesia residual derecha) y Fractura de cadera derecha operado hace tres meses. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 45 años. Procede del Municipio La Lisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Trasplante renal (hace 7 años). Se encuentra en Terapia Intensiva. Rx tórax. Cardiomegalia global, lesiones de aspecto inflamatorio en ambos hemitórax, no derrame pleural. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 44 años. Procede del Municipio La Lisa. No refiere antecedentes Patológicos Personales. Se encuentra en la Terapia Intensiva. Gasometría con acidemia ligera. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Sin derrame plural. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 74 años. Procedente del Municipio Marianao, contacto de un caso confirmado (hija). Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 72 años. Procede del Municipio Centro Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica. (Infarto Agudo de Miocardio antiguo) y Monorreno congénito. Se encuentra en Terapia Intensiva. Rx tórax. Cisuritis media derecha, resolvió lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años. Procede del Municipio Centro Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia arterial periférica y Fumador. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría con acidemia ligera. TAC de Pulmón. Bocio endotorácico. Derrame pleural bilateral de mediana cuantía que no interfiere en la mecánica ventilatoria, se observa imagen de posible derrame. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 83 años. Procede del Municipio 10 de octubre. Contacto de un caso confirmado. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hiperplasia prostática. Se encuentra en Terapia Intensiva, Rx Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bibasal a predominio de base derecha, con reacción pleural de base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad, Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes Patológicos Personales: Anemia crónica de etiología no precisada y Bronquitis crónica. Se encuentra en la Terapia Intensiva. Rx tórax. Signos de hiperventilación, con discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 46 años. Procede del Municipio Cotorro. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax. Lesiones congestivas e inflamatorias hacia la porción interna de la base derecha. No derrame pleural. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 54 años. Procede del Municipio Arroyo Naranjo. Se precisa nexo epidemiológico. No refiere: antecedentes Patológicos Personales. Se encuentra en la Terapia Intensiva. Rx tórax. No alteraciones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años. Procede del Municipio Arroyo Naranjo, del Centro Psicopedagógico La Castellana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Retraso Mental. Se encuentra en la Terapia Intensiva. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 55 años. Procede del Municipio Habana del Este. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Microadenoma hipofisario. Se encuentra en Terapia intensiva. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 79 años. Procedente del Municipio Guanabacoa. Antecedentes Patológicos Personales. Cardiopatía Isquémica. Operada de Sustitución Valvular Aórtica y revascularización coronaria. Se encuentra en la Terapia Intensiva. Ionograma con hiponatremia ligera en fase de corrección. Rx tórax. Sin cambios. Derrame pleural derecho de mediana cuantía. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 62 años. Procedente del Municipio Sandino. Pinar del Río. Contacto de caso positivo. Antecedentes Patológicos Personales. Operada de doble sustitución valvular Mitral y Aórtica. Se encuentra en la Terapia Intensiva. Ionograma con hipopotasemia en fase de corrección. Ecocardiograma. Buena contractilidad con disminución del derrame pericárdico. Rx tórax. Mejoría radiológica, lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, 85 años. Procede del Municipio San Cristóbal. Provincia de Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Cerebrovascular isquémica a repetición, Fractura de cadera no operada de dos meses de evolución, Úlceras por presión Grado II – III. Se encuentra en Terapia Intensiva. Ionograma con hiponatremia ligera en fase de corrección. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha con ligero derrame pleural. Reportado de grave.

Ciudadano, cubano, 66 años. Procede del Municipio Marianao. Provincia La Habana. Contacto de caso positivo. PCR realizado el día 22 de agosto. Confirmado. Fecha de inicio de los síntomas. Asintomático. Fecha de ingreso el día 23 de agosto. Fecha de ingreso en Terapia Intensiva el día 28 de agosto. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en el día 8 de evolución y el día 3 en Terapia Intensiva. Gasometría con alcalosis metabólica ligera. Ionograma con hipopotasemia en fase de corrección. Rx tórax. Sin modificaciones, lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano. Procede del Centro Psicopedagógico La Castellana, Municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes Patológicos Personales. Retraso Mental Severo. Se encuentra en Terapia Intensiva. Rx tórax. Hilios engrosados, no otras lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 18 años. No refiere: Antecedentes Patológicos Personales. Se encuentra en Terapia intensiva. Gasometría con acidosis metabólica. Rx tórax. Atelectasia de base derecha. Ultrasonido abdominal. Líquido libre interasas discreto. Reportada de grave.

Falleció el ciudadano cubano de 84 años de edad, residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, carcinoma basocelular. Ingresó por mialgias y dolores articulares, con sospecha de dengue. Se confirmó PCR positivo y posteriormente comenzó con disnea moderada y decaimiento. En el Rx se aprecia empeoramiento de las lesiones inflamatorias. Fue trasladado al Servicio de Terapia Intensiva y se le añade al tratamiento oxígeno suplementario, esteroides y Ceftriaxona. Enpeoró la disnea y presentó bajo gasto cardiaco, con bloqueo auriculo-ventricular de 3er grado, por lo que se le implantó marcapaso transitorio, se intubó y ventiló en modalidad controlada. En la evolución presentó distres moderado, siendo cambiado el antibiótico por Meronem y Linezolid, además se administró plasma hiperinmune. Se mantenía intubado y ventilado en modalidad controlada, inestable hemodinámicamente, trastornos del equilibrio acido básico, fue realizada corrección la acidemia metabólica y apoyado con aminas. En los siguientes días continuó inestable hemodinámicamente. El 31 de agosto hizo parada cardiorespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas.

Hasta el 31 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 25 millones 252 mil 030 los casos confirmados (+ 222 mil 622) y 846 mil 848 fallecidos (+ 3 mil 690) para una letalidad de 3,35% (-0,01).

En la región las Américas se reportan 13 millones 396 mil 652 casos confirmados (+ 89 mil 11), el 53,05% del total de casos reportados en el mundo, con 467 mil 767 fallecidos (+ mil 761) para una letalidad de 3,49% (-0,01).