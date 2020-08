Lisandra: madre, doctora, internacionalista, valiente…mujer (+Audio)

«El miedo siempre estará presente como humana que soy, pero mi mayor temor es que sé que al contagiarme expongo a muchas personas queridas a la enfermedad, por eso siempre que entro a la Zona Roja lo hago tranquila, tomado todas las precauciones posibles para no cometer ningún error y evitar el contagio» así asegura la joven Dra. Lisandra Rodríguez Linares, especialista de primer grado en Medicina General Integral y fundadora del Centro de Aislamiento en Villa Caoba (otrora Villa Azúcar), cuando más de 30 niños, de 7 años de edad, sus padres y maestra resultaron contactos del primer infante contagiado con el virus SARS-Cov-2 en Caibarién.

«La primera experiencia fue única e inolvidable. Estuve al cuidado de 32 niños pequeñitos, que te puedo asegurar que fueron los mejores que se portaron de todos los pacientes que he atendido en aislamiento. Con ellos me sentí realizada como mamá, como doctora. Recibí muestras de agradecimiento y cariño de su parte y de sus padres. Me aportaron conocimientos y experiencias que me han sido muy útiles para el trabajo que he venido realizando después de ellos que fue con los que inicié el enfrentamiento a la COVID-19».

La Dra. Lisandra en abril de 2020 cuando en el Centro de Aislamiento recibió a más de 30 niños, sus padres y maestra

Lisandra ve en sus pacientes a su pequeña Lis Chadely…«cada vez que trabajo en el centro de aislamiento con niños los hago míos porque veo en cada uno de ellos a mi princesita. Es con los niños que más interactúo, juego, comparto chistes a distancia, consiento a los más chiquiticos, y sobre todo me pongo en el lugar de cada mamá en esta difícil situación que están atravesando».

La Dra. Lisandra durante la etapa de rebrote, acompañada de Sandra (a la izquierda) durante la toma de muestras a caibarienenses en aislamiento por ser contactos de casos positivos a la COVID-19

Caibarién no escapó al rebrote del nuevo coronavirus. En este mes de agosto 2 niños fueron confirmados positivos a la COVID-19, y la doctora Lisandra regresó al Centro de Aislamiento en Villa Caoba…«En esta segunda etapa me he sentido triste por la recaída que tuvimos en el municipio. En relación al trabajo ha sido más fácil, ha fluido adecuadamente, gracias también a las experiencias anteriores, aunque cada grupo de aislados ha sido único y particular».

La joven galeno habla de situaciones difíciles y reconfortantes vividas durante la epidemia…«El peor momento fue cuando tuve que cumplir aislamiento, como paciente dos días por ser contacto de un caso sospechoso. Esa espera de los resultados más el miedo de haber contagiado a mi familia me hizo sentir terrible. Mi mejor momento fue desde que puse un pie en el primer centro de aislamiento y sentí que de manera directa podía colaborar con los míos, es decir con las propias personas y amigos de mi pueblo».

Lisandra está convencida de que la Medicina es y será su gran pasión…«definitivamente, ahí está mi mamá para confirmar que desde niña dije que sería médico. Hoy te afirmo que ha sido la mejor forma en que me he complicado la vida. Claro que volvería a ser médico, yo amo lo que soy y me siento orgullosísima cada vez que cumplo con mi deber».

Madre, doctora, internacionalista…mujer…Lisandra Rodríguez Linares, es una valiente de bata blanca que enfrenta a la COVID-19 para vencerla, y lo hace por Cuba, por la humanidad.

Le sugerimos también

VALIENTES: Los guardianes de la inocencia

Imágenes cortesía de la entrevistada