Los 34 del Villa Clara de pelota

Los 34 atletas que integrarán las filas del Villa Clara de béisbol a la cercana serie nacional 60, si es que se puede celebrar, se darán a conocer este jueves en la mañana en Santa Clara.

Y digo si es que se puede celebrar porque la situación con la pandemia de la Covid 19 es aún muy complicada en el país, especialmente en el occidente y con destaque negativo para La Habana.



Considero que si el panorama en la capital y en Artemisa no mejora sustancialmente, veo difícil la celebración del certamen, al menos el inicio del mismo, porque la salud de los protagonistas debe ser prioridad absoluta para los decisores.



Pero volvamos al tema de este reporte y a un escenario ideal en el que sí tuviéramos pelota, como deseamos todos. Estoy seguro que a estas alturas ya la nómina de los Leopardos está conformada, por lo que solo es cuestión informarla el próximo jueves.



En la lista no faltarán nombres como el de Yulexis la Rosa en la receptoría; Walter Pacheco y Yeniet Pérez en el cuadro; los veteranos Andy Zamora y Raúl Reyes en los jardines, junto al ascendente jardinero central Otoniel González, quien deberá ser el primer bate desde el primer día.



No faltarán tampoco los también curtidos lanzadores Freddy Asiel Álvarez (¿habrá recuperado su velocidad?), Alaín Sánchez (ojalá pueda ayudar al equipo tras su operación del brazo de lanzar) y el matador Yasmany Hernández Rojas.



Todos ellos serán claves para que los Azucareros mejoren la debacle de la serie 59, en la que ocuparon su peor lugar en la historia: el 13. Además, para mejorar y soñar con una clasificación que se ve lejana, el conjunto está obligado a que los jóvenes talentos jueguen regularmente y comiencen a dar un paso al frente.



En mi opinión el panorama no es el mejor en estos momentos y este debe ser un año de transición y aprendizaje para los más bisoños. De hecho, casi nadie da al Villa Clara como uno de los clasificados. Los chicos de José García Uña tienen la palabra para destrozar esos pronósticos.





CRONOGRAMA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS



17 agosto: Guantánamo y Santiago de Cuba



18 de agosto: Granma, Holguín y Las Tunas



19 de agosto: Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus



20 de agosto: Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas



21 de agosto: Pinar del Río y Artemisa



22 de agosto: Mayabeque y La Habana



24 de agosto: Isla de la Juventud