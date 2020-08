Gallo Marinero: un homenaje al escritor Rogelio Menéndez Gallo

El 22 de agosto, el escritor Rogelio Menéndez Gallo cumpliría 84 años de edad. La periodista Raisa Guevara García quiso rendirle homenaje a este iluste caibarienense con sus publicaciones, en su perfil de Fecebook bajo el título “Gallo Marinero”.

Gallo Marinero

El 22 de agosto de 1936 nació en Caibarién alguien que amó esta ciudad como pocos y que tras vivir muchos años y morir en la vecina ciudad de San Juan de los Remedios, sigue siendo un cangrejero.

Su vida entera pudiera ser una novela, pero siempre escribió de otros aunque su obra literaria estuvo sazonada con vivencias de esas que solo se dan en Caibarién y no escapan a la pluma de alguien cuya ironía y sentido del humor podían provocarnos desde una sonrisa de Mona Lisa hasta la carcajada más estrepitosa.

Rogelio Menéndez Gallo se autodefinió como padre de la Jodeosofía, una ciencia que se inventó para esa manera de “gozar el ridículo y reirnos hasta en la desesperación” que nos acompaña a la mayoría de los cubanos y es genética en el choteo de los caibarienenses.

No sé por qué me honró con el título de albacea literaria, que si bien no asentó ante notario, expresó desde muchos años antes de su muerte en cuanto documento me enviara; al principio lo tomé como broma (una más), pero resultó ser asunto serio que cumplió al pie de la letra.

Así tengo sus manuscritos en cuanto papel apareciera, desde cuentas de teléfono hasta planillas en desuso de alguna oficina. Atesoro libros que otros le dedicaran, los originales tecleados en aquella antiquísima máquina de escribir y todas sus novelas de la Editorial Fatalismo Geográfico (otro día les cuento).

Mi amigo murió en febrero de 2018; pero quiero que entre todos celebremos su cumpleaños y desde hoy publico trabajos y fragmentos de sus obras bajo el título que tanto le hubiera gustado: GALLO MARINERO.

Vuelvo con la sección Gallo Marinero, para recordar a mi amigo el escritor Rogelio Menéndez Gallo, hoy publico un fragmento de su conferencia EL CUENTO LITERARIO: AMOR A PRIMERA VISTA.

“Por supuesto, al humor hay que conocerlo para conquistarlo. No se escribe humor por el humor descabelladamente, sin ton ni son. El humor cuenta con sus recursos, con sus técnicas. Y siempre recomiendo a la hora de enfrentarlo como lector o espectador en cualquiera de sus ramas artísticas, analizar lo logrado por el autor a partir de la correcta—o incorrecta—aplicación de los medios usado, de los recursos usados. Recursos acerca de los cuales mencionaré los que considero de mayor importancia al integrarlos a la crítica personal o social. Sin orden de preferencias dichos recursos son: la exageración, el absurdo, la burla, el doble sentido, la sátira, el anacronismo, el equívoco, el juego de palabras y la caricatura literaria.”

Gallo Marinero te presenta hoy un fragmento del cuento de Rogelio Menéndez Gallo Los funerales de Bolita de Macabí, que pertenece al libro Soñando siempre contigo, publicado en el 500 de Remedios.

LOS FUNERALES DE BOLITA DE MACABÍ

Para las estimadas amigas periodistas Raisa Guevara García y María Elena Villegas, quienes apostaron retadoras por el humor de funeraria.Acaba de fallecer faltándole al siglo XX tan solo un quinquenio, el gordo Críspùlo Osorio Angulo, conocido en Caibarién—el pueblo de los nombretes—como Bolita de Macabí—nombre de un alimento autóctono al cual, sin ser su inventor, logró conferirle el toque mágico de una receta que a todas luces se llevará a la tumba— A Bolita de Macabí le gustaba más que lo llamaran por el apodo que por el nombre y apellidos de pila, pues desde la escuela primaria sufrió el choteo en prosa y en verso a consecuencia de los mismos. Nunca olvidó aquella cuarteta infame con la que conseguían mortificarlo hasta hacerlo rabiar y sacarlo de quicio: En lugar de Críspulo Mejor sería crepúsculo. En ves de Osorio, nalgatorio. Y Angulo rima con… Y los condiscípulos respondían burlones: …con mulo, con chulo, con culo…Sin embargo, ya de mayor, la causa de su celebridad en la Villa Blanca fueron las exquisitas “bolitas de macabí”. Bolitas que freía cual maestro culinario luego de confeccionar un mazacote grande usando la carne molida, sólida, del pescado llamado macabí; los ingredientes del sofrito, pan molido, grasa y el punto maravilloso que los unía en pelota amasada según las reglas del arte más cotidiano y oloroso del mundo. Y el gordo Bolita de Macabí luego de darle su forma, nunca más allá del círculo que deja las yemas de los dedos índice y pulgar al unirse; era capaz de comerse un centenar y medio de una sentada, si tenía a mano para bajarlas la compañía de una cantidad de cervezas frías suficientes para emborrachar a un camello beduino. La barriga descomunal de Bolita de Macabí estaba sin embargo bien proporcionada en relación con el resto del cuerpo: alto, cabezón selvático, barbudo, esqueleto firme, carne fofa y grasa abundante desde los cachetes a las pantorrillas. Y este conjunto armonioso parqueado sobre la báscula la hacía marcar cinco quintales y un cuarto. Tal figura hermosa jamás se casó, jamás consiguió hijos, jamás mantuvo relaciones estables con mujeres, —ni con hombres—y lo que resulta más significativo en esta historia; jamás firmó nómina alguna en una existencia que sobrepasó las ocho décadas. Su centro laboral fue la cocina del padre. Su cocina por herencia junto con la fonda instalada en la sala de la vivienda donde cabían perfectamente cuatro mesas, dieciséis taburetes y el rústico cartel en la puerta: “Los Hermanos”, puesto que el negocio lo compartía con la única hermana, algunos años menor, solterona también, comilona también, tanque de guerra también; la renombrada gorda Clotilde Manteca. Andando Cronos con su paso aplastante, un joven del mismo barrio se integró a la fonda “Los hermanos” en calidad de aprendiz de cocina y de sirviente con la gorda Clotilde Manteca. Lo apodaban, Manolito Guasa del Pontón debido a su apetito voraz—similar al hambre inagotable del legendario y descomunal pez, que habitó bajo el buque “El Pontón” en la poza de cayo Francés durante más de medio siglo—; pero realmente estaba inscrito como Manuel Caballero Soa. Y Manolito Guasa del Pontón llegó alcanzar las cuatrocientas veinte libras de peso corporal—cuarenta más que Clotilde Manteca— como para no desentonar y mantener la propaganda visual de que allí se comía bien. Con las intervenciones de los comercios, chinchales, sillones de limpiabotas, carritos de fritas y otras propiedades de la pequeña burguesía urbana en 1968; Bolita de Macabí pasó de inmediato a la clandestinidad y arrastró consigo por supuesto a la hermana y al ayudante. Quedó residiendo en su casa y la sala volvió a sus funciones de habitación proa. Mas ahora la división social del trabajo entre ellos resultó distinta. Y mientras el artista culinario prosiguió al lado del fogón, la Guasa del Pontón y Clotilde Manteca se ocupaban de llevar comida por encargo a las residencias con tal eficacia, que nunca tuvieron problemas con los inspectores municipales—a quienes por otra parte les encantaba saborear las incomparables “bolitas” y otros condumios a base de pescados y mariscos— (…)

Imágenes tomadas del perfil en Facebook de Raisa Guevara García