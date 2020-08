René: campesino, soñador, ambientalista y martiano (+Audio y posts)

La corpulencia del campesino cubano vestida de sueños inimaginables y conversación cautivadora distinguen a René Rodríguez Montenegro, para todos René el cerrajero, o el de la finca de la circunvalación de la entrada a Caibarién.

La finca se encuentra a la izquierda de la circunvalación de entrada a Caibarién

Líder de uno de los proyectos de Desarrollo Local recién aprobados para su ejecución por la Asamblea Municipal de Poder Popular. Este remediano autotitulado caibarienense, se declara campesino, soñador, ambientalista y martiano.

Con su carisma distintivo recibe en su proyecto a cuanto visitante llega por curiosidad o en busca de ayuda. Entonces René, sirve de guía experimentado por los senderos caprichosos trazados en su finca, un lote de tierra cercano a una hectárea, ubicado en el desvío que une la entrada de la Villa Blanca con la carretera a Yagüajay.

Un mundo mágico descubre el telón de la naturaleza en la finca de René. A ambos lados de los rústicos caminos aparecen mangos, plátanos, bambúes, plantas ornamentales, un paisaje verde que armoniza con abejas, mariposas, lagartos, aves, jutias, jicoteas, y peces, estos últimos nadan libres en el riachuelo caprichoso nacido del escurrimiento de las lluvias y los pozos.

El principal de los senderos lleva hasta el futuro Bosque Martiano, ese que mi entrevistado erige con la asesoría de la filial municipal de la Sociedad Cultural José Martí y la colaboración del proyecto comunitario liderado por Liliana Alfaro Alarcón, funcionaria de la FMC, que agrupa a niños de la cercana escuela primaria que lleva el nombre del Apóstol de Cuba. La admiración de René por el Maestro le permite declararse martiano hasta el fin de sus días.

Laja de piedra con el rostro de Martí tallado inicia la costrucción del Bosque Martiano

Igual sucede con su máxima: «Aquí nada se bota, todo sirve»…porque es un guajiro convencido de que reciclar es una práctica valiosa para el planeta Tierra y sus habitantes. Así, persuade a los visitantes, y los lleva por el puente construido con la vieja carrocería de un ómnibus hasta el taller de macetas fabricadas con latas, recipientes plásticos, botes de helados, tejas, cemento y telas, todos rescatados de los desechos sólidos generados por los repartos Van Troi 1 y 2.

Ariel Díaz Pérez, el joven artesano otrora guía turístico

La sorpresa crece cuando descubres que Ariel Díaz Pérez, el joven artesano que fabrica las vasijas, para sembrar las plantas ornamentales nacidas en los viveros de la finca, es un guía turístico de la agencia Gaviota Tours, ahora disponible desde marzo cuando el nuevo coronavirus llegó a Cuba y los hoteles de la Cayería Norte de Villa Clara cerraron. Así de cliente de René pasó a trabajador.

Leonel Concepción Urbano, tripulante de catamaranes en la Marina Cayo Santa María

También, Leonel Concepción Urbano, el suegro de Ariel y tripulante de catamaranes en la Marina Cayo Santa María encontró un nuevo oficio en el proyecto, y con una carcajada bien cubana asegura sentirse cómplice de todos los empeños de René…«soy ayudante de albañil, jardinero, cuidador de conejos, gallinas, patos, curieles, tomeguines, palomas, y qué se yo cuántos animales más, todos los días tengo algo que hacer, y me siento muy útil».

Visita del MSc. Luis Orlando Pichardo Moya, coordinador del proyecto Resiliencia Costera en VillaClara

Cuando le pregunto a René por la COVID-19 responde: «Periodista, para mí no hay mal tiempo. Sé que el coronavirus está acabando, pero me cuido y obligo a todos a cuidarse. Desde que empezó la epidemia me reinvento cada día por mi familia, mis amigos y mi proyecto. Fíjese que un visitante del CITMA que vino a la finca me aseguró que yo soy resiliente… ¿qué usted cree?». A continuación sus acostumbradas carcajadas y un toque de codos terminan nuestra conversación. Me marcho convencida de que mi entrevistado sí es campesino, soñador, ambientalista y martiano. Si lo duda hágale la visita en su finca de la circunvalación a la entrada de Caibarién.

