Lactar es y será el mejor regalo para la vida

«Lactar es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños»…así asevera el Dr. Deiner Plasencia Pino, especialista de primer grado en Medicina General Integral, cuando en Caibarién, Cuba y el Mundo vivimos la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, bajo el lema «Apoyar la lactancia materna para un planeta más sano».

A la interrogante: ¿Hasta qué edad es adecuado alimentar al bebé solo con leche materna?, el joven galeno responde…«Para que el crecimiento, el desarrollo y la salud sean óptimos, hay que alimentar a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los 6 primeros meses de vida. Por «lactancia materna exclusiva» se entiende no proporcionar al lactante ningún alimento ni bebida (ni siquiera agua) que no sea la leche materna. Se puede, no obstante, darle gotas o jarabes (vitaminas, minerales y medicamentos). La leche materna es el alimento idóneo para el crecimiento y el desarrollo sano del bebé; además, la lactancia materna forma parte del proceso reproductivo, y tiene importantes repercusiones para la salud de las madres».

Dr. Deiner Plasencia Pino

Asimismo, explica…«La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que a los 6 meses de nacido se empiece a dar a los lactantes alimentos complementarios, además de leche materna: 2-3 veces al día entre los 6 y 8 meses de edad, y 3 veces al día más un refrigerio nutritivo de los 9 a los 11 meses. Entre los 12 y los 24 meses, deben dárseles 3 comidas y pueden ofrecérsele otros 2 refrigerios nutritivos, si lo desean. Los alimentos deben ser adecuados, es decir, que proporcionen suficiente energía, proteínas y micronutrientes para cubrir las necesidades nutricionales del niño en crecimiento. Estos deben prepararse y administrarse de forma higiénica para evitar al máximo el riesgo de contaminación. Alimentar a un niño pequeño requiere una atención activa y estimulación para animarlo a comer».

Por otra parte advierte «La transición desde la lactancia materna exclusiva hasta el consumo de los alimentos de la familia es un periodo delicado. Es la época en la que muchos niños pequeños comienzan a padecer problemas de nutrición, lo que contribuye sobremanera a la elevada prevalencia de la malnutrición entre los niños menores de 5 años en todo el mundo. Es fundamental, que los niños pequeños reciban alimentos complementarios apropiados, suficientes y seguros para que el paso de la lactancia a la alimentación familiar se produzca sin problemas».

El especialista afirma «La mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar de las madres. Reduce el riesgo de cáncer de ovarios y de mama y ayuda a espaciar los embarazos, ya que la lactancia exclusiva de niños menores de 6 meses tiene un efecto hormonal que a menudo induce la amenorrea. Se trata de un método anticonceptivo natural (aunque no exento de fallos) denominado Método de Amenorrea de la Lactancia. Las madres y las familias necesitan apoyo para que sus hijos reciban una lactancia materna óptima. El Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en Cuba promociona y apoya la lactancia materna exclusiva, por el bien del pequeño, la mamá y la familia.

Para concluir, y en tiempos de nuevos coronavirus, Plasencia Pino comparte la recomendación emitida por el Dr. Francisco Durán García, el director de Epidemiología del Ministerio cubano de Salud Pública en su conferencia de prensa y cita «Las madres con Covid-19 deben cumplir estrictamente las medidas sanitarias durante el amamantamiento a sus hijos…No es la leche materna lo riesgoso, sino el contacto físico, recalcó Durán, quien comentó que la Organización Mundial de la Salud no plantea la existencia de trasmisión de la Covid-19 de una madre enferma a su hijo durante el amamantamiento».

Publicación relacionada:

Declaración conjunta: Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF y Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS