Exposición “Réquiem por un punk”, un homenaje a Octavio Carvajal (+Audio y posts)

La Exposición “Réquiem por un punk” recién quedó inaugurada en el vestíbulo de la emisora CMHS Radio Caibarién. Se trata de un homenaje póstumo al artista de plástica Octavio Carvajal Barroso, quien cumpliría 59 años de edad, este 2 de agosto.

A través de la muestra los trabajadores de la Galería de Arte “Leopoldo Romañach” y artistas de varias manifestaciones de las artes visuales recordaron a esa figura que con su estilo logró establecer un trabajo reconocido por especialistas y caibarienenses.

De Carvajal, su vida y obra así posteó en su perfil en Facebook la periodista Raisa Guevara García.

Ingenuo y soñador como un niño, dueño del asombro y la persistencia, Octavio Carvajal cumple 59 años este 2 de agosto, y si bien su materia no habita hoy entre nosotros, su espectro punk nos acompaña. No hubo día en este año que nos falta en que su recuerdo no nos visitara.

Cada quien aquí tiene un pedazo propio de nuestro pintor rockero que más allá de la música, tuvo en el punk una actitud ante la vida: sencillo y algo ruidoso, convencido y capaz para expresarse con sus propios medios y conceptos, como reza la esencia punk: “hazlo tú mismo”. Sobrevivió, se impuso, se ganó el amor y la admiración.

Demasiado pronto se le acabó la vida; sin embargo hoy lo celebramos por la huella que de él quedara, su sobrevida está aquí, ahora.

Solo se me ocurre recordarlo con este poema de Fayad Jamís que pareciera escrito para nuestro Octavio:

Con tantos palos que te dio la vida

y aún sigues dándole a la vida sueños.

Eres un loco que jamás se cansa

de abrir ventanas y sembrar luceros.

Con tantos palos que te dio la noche

tanta crueldad y frío y tanto miedo

eres un loco de mirada triste

que sólo sabe amar con todo el pecho.

Construir papalotes y poemas

y otras patrañas que se lleva el viento.

Eres un loco de mirada triste

que siente cómo nace un mundo nuevo.

Con tantos palos que te dio la vida

y aún no te cansas de decir: te quiero.

Movidos por el mismo sentimiento, a través del arte, sus amigos nos unimos en este Réquiem por un punk inolvidable.