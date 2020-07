Iniciativa online África y el mundo agradecerá a médicos de Cuba

La iniciativa África y el mundo agradecen a Cuba, que reúne a artistas africanos, de Norteamérica y Europa reconocerá hoy la labor de la isla en la lucha contra la Covid-19, informó el Ministerio de Cultura.

El encuentro online sumará voces de Sudáfrica, Zimbabwe, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Guyana, Venezuela, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, e incluye el auspicio de la organización Get Out Of Cuba´s Way, que aglutina a varios grupos a nivel mundial para abogar por la cooperación médica entre Cuba y la nación norteña, en materia de Covid-19.

La entidad cultural cubana y sus instituciones participarán con una exposición virtual de reconocidos exponentes de las artes plásticas y materiales que contienen presentaciones danzarias; mientras varios músicos cubanos residentes en Estados Unidos y Canadá aportarán su talento.

El evento, previsto para hoy y mañana, celebrará los lazos de amistad entre la isla y el continente africano y rendirá tributo a una de la gestas más importantes de la historia cubana en el Día de la Rebeldía Nacional, destaca el comunicado de prensa.

La acción cultural dará continuidad al Concierto Por Cuba, celebrado los días 18 y 19 de julio, por la plataforma del Hot House de Chicago y estará disponible de manera gratuita a través del enlace (http://m.twitch.tv/africatheworldthankscuba/profile ).

Dicho certamen incluirá el patrocinio de la Mass Emphasis Positive Action and Creative Youth Brigade, que trabaja con niños y jóvenes afroamericanos para crear conciencia a través del arte.

Sobresale, además, la inclusión de las asociaciones Amistad Cuba- Zimbabwe y Amistad Cuba- Sudáfrica, la entidad Hot House de Chicago, que aunaron voluntades para promover estos conciertos conjuntamente en ondas radiales, circuitos artísticos y redes sociales.