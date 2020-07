Encuestas acentúan mal paso de Trump en Estados Unidos

Varias encuestas en los últimos días acentúan el mal paso del presidente Donald Trump frente a su previsible rival en noviembre, el demócrata Joseph Biden, informan hoy medios de prensa.

Así una pesquisa de FOX News indicó que si el enfrentamiento fuera ahora, Biden superaría al mandatario 49 por ciento a 41 por ciento, mientras que otra del domingo de ABC News/Washington Post muestra un balance de 54 a 44 a favor del aspirante presidencial demócrata.

En las últimas semanas los resultados de los sondeos en especial los de The Washington Post y ABC News, demuestran que la diferencia a favor de Biden es cada vez más nítida, y los votantes encuestados son particularmente críticos de la gestión de Trump frente a la pandemia de coronavirus (60 por ciento desaprueba la gestión del mandatario).

Según las pesquisas, el aspirante demócrata suma apoyos de los votantes de centro y el de los conservadores desencantados con las políticas de Trump.

Mientras tanto, Trump prosigue sus acostumbrados ataques y califica de falsos los números que muestran las empresas encuestadoras.

Recientemente, en una entrevista con Fox News, el presidente arremetió contra el candidato demócrata, a quien calificó de ‘incompetente’ y ‘arruinado mentalmente’, a la vez que volvió a minimizar el impacto de la covid-19 en el país.

En la actualidad las consultas sostienen que el índice de aprobación de Trump, que en mayo era de un 45 por ciento, va en descenso y ahora se ubica entre un 38 y 39 por ciento,

El sitio digital RealClearPolitics, que recopila las encuestas recientes sitúan a Biden 8,8 puntos por delante del presidente, quien en la entrevista con Fox News se negó a aclarar si aceptará el resultado de las elecciones de noviembre, y volvió a insistir en el fraude que podría resultar del voto por correo.

Trump reconoció que él no es ‘un buen perdedor’ porque ‘no le gusta’ perder, y le restó importancia al conjunto de encuestas que le otorgan una ventaja considerable al exvicepresidente Biden. ‘No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas veces me dieron por derrotado? No estoy perdiendo, porque esas son encuestas falsas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía más falsas’, alegó.