Ramón Moré: «Que cada acción sea para sumar»

Para el 2020 los aficionados del deporte en nuestro país esperábamos una revolución dentro del béisbol. Los análisis en grupos de trabajo, y las consultas a expertos y a la población pusieron en manos de los directivos de este deporte un gran volumen de información e iniciativas, y se esperaban decisiones que revitalizaran su práctica en la isla a cualquier nivel.

El impacto de la COVID-19 influyó negativamente en estos planes y obligó a buscar variantes, tanto para los entrenamientos como para el desarrollo de la 60 Serie Nacional. La Comisión Provincial de Béisbol en Villa Clara ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones y, a la vez, no ha dejado de pensar en las acciones para impulsar este deporte nacional y territorialmente, luego del mal momento que atraviesa en su más alto nivel.

Para conocer sobre dichas acciones y la preparación de la próxima Serie, Vanguardia dialogó con Ramón Moré Flaqué, comisionado provincial.

—¿En qué aspectos trabaja Villa Clara para contribuir al desarrollo del béisbol?

—Como Comisión Provincial hemos compartido con la Dirección de Deportes en Villa Clara, el Partido y el Gobierno para restablecer cuestiones fundamentales. Esta semana, en un encuentro con varios directivos, quedó clara la idea de que la Serie Provincial no puede jugarse a 12 juegos, como sucedió el pasado año.

—¿Se ha manejado también la reanimación de los terrenos municipales?

—Ya comenzamos a evaluar estos estadios y sí pretendemos reanimarlos. Se tratará de que cada uno tenga la calidad requerida para recibir partidos de la Serie Nacional. En otras épocas, nuestro territorio contaba con alrededor de ocho o diez terrenos en los que se podía jugar a cualquier nivel. Hoy no resulta así, existen algunos abandonados totalmente. Desde ahora hacemos un llamado a los gobiernos de cada municipio para rescatar estas áreas, que, además de albergar eventos, contribuyen al desarrollo del deporte en varias categorías.

—Como parte de la visita de los directivos del Inder se evaluaron las condiciones de un segundo estadio de Villa Clara para la próxima Serie Nacional. ¿Cuál fue la decisión?

—Existen 25 aspectos que evalúa la Comisión Nacional para que un estadio del municipio sea reconocido como el segundo de la provincia. Para este año determinamos que sea el de Encrucijada (Vicente Tomás Véliz). La cerca está en buenas condiciones, el servicio sanitario también, los dogouts son bastante amplios, existe una cabina de audio y posee un lugar específico para que trabajen los comisarios técnicos y de arbitraje.

«Antes de comenzar la Serie Provincial era el que mejores condiciones reunía. Sus instalaciones son nuevas, solo le falta algo de arcilla a la grama y volver a valorar la altura del box, cuestiones que pronto resolveremos».

—¿Y en qué condiciones se encuentra el «Sandino»?

—Hay que partir de que es un terreno inaugurado en 1966. Por los años de explotación, llevaría una reparación capital; pero en estos momentos no contamos con los recursos para hacer una inversión como esta. Los compañeros de mantenimiento han trabajado bastante para que en él se pueda jugar béisbol con condiciones aceptables. Sabemos que existen deficiencias y estamos trabajando en ellas.

«Al drenaje se le dio cierto mantenimiento, pero se trata de un sistema muy longevo y cuando llueve existen partes en las que el agua se estanca. Este año, los colchones fueron reparados y pretendemos darle un poco más de altura a la arcilla del terreno, luego de llevar la medialuna a las medidas establecidas».

—La situación de la COVID-19 no solo afectó el trabajo de recuperación de las instalaciones, sino que modificó los sistemas de entrenamiento. ¿En qué fase se encuentra la preparación del equipo Villa Clara para la próxima Serie Nacional?

—La estrategia para que los muchachos de la preselección trabajen en sus municipios se ha mantenido. Todos tienen asignados entrenadores, algunos del nivel provincial y otros experimentados de los municipios. A nosotros nos interesa mucho el estado físico, porque sabemos que nuestros atletas tienen esa desventaja. Esta semana, varios equipos de nuestra comisión, junto a José Antonio García Uña, han realizado recorridos por los diferentes territorios para comprobar el estado de los muchachos.

—¿Cuándo comenzarán los entrenamientos generales del grupo?

—El 3 de agosto comenzaremos los entrenamientos de la preselección en conjunto. Creo que disponemos de tiempo para iniciar la Serie en forma; algo que nos puede afectar es que no habrá juegos de preparación con otras provincias. Siempre nos apoyamos en estos topes, donde buscamos que los lanzadores tengan alrededor de 20 entradas lanzadas, y los bateadores de 50 a 60 veces al bate. Este año no contaremos con esa posibilidad, pero sabemos cómo administrar esas semanas de preparación.

«Existe un modelo ATR para las seis semanas de trabajo en grupo. Aquí influirá la pericia e inteligencia de los entrenadores para aplicarlo. Lo que buscamos es que puedan asimilarlo lo mejor posible. En este sentido, nuestro equipo está más necesitado de las acciones técnico-tácticas que de la carga de trabajo con la que ya cuenta, por lo cual dejaremos un mayor margen de tiempo para esas acciones».

—Una novedad para este año será la presencia del nombre del equipo en la camisa utilizada para la actuación como locales. ¿Cuál ha sido la decisión tomada para el caso de Villa Clara?

—Esta temporada la camisa de Home Club, de color blanco, va a tener el nombre de Azucareros. Digo esta temporada, porque no sabemos qué pasará en la siguiente, a raíz de la polémica que se ha desatado. Esta semana, en un encuentro con dirigentes de la provincia, también se trató el tema de Leopardos y Azucareros. Yo siempre he dicho que le puedo llamar como sea, lo que debemos hacer es unirnos. Esto ha surgido solo en Villa Clara y ha traído mucho debate. He recibido decenas de llamadas de aficionados, y con cada uno he intercambiado. Para mí, estas iniciativas pueden convivir. Esto no afectará al deporte; al final, es el béisbol de Villa Clara.