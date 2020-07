Campismo Cayo Conuco, un verano por la vida (+Posts)

Con el inicio de la temporada estival en Cuba, el Campismo Popular Cayo Conuco apuesta a un Verano por la vida y abre sus puertas a los villaclareños deseosos de un sano esparcimiento después de varios meses de aislamiento social a causa del nuevo coronavirus.

María Elena Torres Herrera, directora del Campismo Popular Cayo Conuco

María Elena Torres Herrera, directora de la instalación turística comentó «El centro se encuentra al 60 porciento de su capacidad de alojamiento para cumplir con el distanciamiento físico establecido por la fase 2 de la etapa recuperativa pos-COVID-19. Contamos con una guardia médica las 24 horas del día, integrada por un doctor y una enfermera que siguen el protocolo del Ministerio de Salud Pública para estos momentos, y hacen cumplir las medidas de bioseguridad establecidas en los espacios recreativos. Esto no quiere decir que los campistas dejen de disfrutar de la naturaleza y el sano esparcimiento. Asimismo, nos preparamos para la entrada en la fase 3».

«Durante los meses de pandemia los trabajadores de Cayo Conuco nos mantuvimos activos. Hicimos limpiezas de las playas, cuidamos las áreas verdes, manteníamos la higiene en las cabañas cerradas, y cuando anunciaron el posible paso a la recuperación comenzamos con la reparación, mantenimiento, pintura y decoración de toda la instalación, para recibir a nuestros clientes como lo merecían después de vivir el obligatorio aislamiento social en casa. Estamos comprometidos con ofrecer un ambiente confortable y un servicio de excelencia como lo merecen los usuarios que confían en nosotros y optan cada año por una estancia feliz en nuestro campismo, siempre juntos por la naturaleza»…dijo.

Por su parte, el Dr. Deiner Plasencia Pino, especialista en Medicina General Integral, y médico en rotación por la instalación explicó «A diario se realiza la pesquisa activa, que incluye la termometría y detección de síntomas de infecciones respiratorias entre los visitantes y trabajadores. De manifestarse alguna irregularidad se prohíbe la entrada de la persona y se comunica al especialista municipal de Higiene y Epidemiología. Son de estricto cumplimiento, la utilización del nasobuco en las zonas de riesgos, así como de las barreras de delimitación entre los campistas y personal de servicio, la desinfección de manos y pies, las regulaciones establecidas en las áreas de la gastronomía, entre otras restricciones a cumplir durante el periodo de estancia en el campismo. Considero que luego de tantas jornadas de estrés viene muy bien disfrutar en familia en un ambiente sano y natural cerca del mar».

En estos momentos la mayoría de los campistas son de los municipios Placetas y Remedios. Una de ellos, la joven de 17 años, Claudia López Herrería opinó «Desde que era niña vengo en las vacaciones a Cayo Conuco con mis padres y mi hermano. Me gusta porque hay varias opciones recreativas a cargo de los animadores, música, cafetería, tienda con confituras, refrescos, jugos, bebidas, además está el restaurante con una comida bien elaborada y variada, áreas de juegos y pesca, y lo que más me gusta es la playa, disfruto del mar hasta bien tarde, y me confío porque siempre hay un salvavidas. Sé que ahora, tengo que seguir las medidas sanitarias, pero bien vale la pena porque es para cuidar de nuestra salud, sin embargo, estoy feliz de disfrutar de este hermoso lugar y siempre volveré al campismo de Caibarién».

Vista aérea de Caibarién, con Cayo Conuco al fondo

Más sobre el Campismo Popular Cayo Conuco

El campismo fue inaugurado el 30 de junio de 1984, en sus inicios ofertaba 800 capacidades (624 en tiendas de campaña de lona y el resto en 34 cabañas). La instalación llegó a disponer de 1 000 camas, y esta modalidad de alojamiento se mantuvo hasta el año 1991, que se redujo a causa de los nefastos efectos del Periodo Especial en Cuba.

Su nombre se debe al cayo ubicado en la costa norte de la provincia de Villa Clara, distante a poco más de 5 kilómetros del municipio Caibarién. Está separado de tierra firme por el canalizo La Sortija, de 300 metros de ancho, que se aprovechó para construir un terraplén. Los geógrafos aseguran que este es el islote más cercano a la Isla.

El término Conuco proviene de un vocablo aborigen referido a sembrados (porción de tierra dedicada a la agricultura) y que quedó incluido en nuestro léxico.

Este islote posee un área de playa, con un espacio arenoso, de 30 metros de largo y hasta 5 de ancho. Se le ha vertido arena en numerosas ocasiones, aunque sus fondos son arenosos, alternados con la vegetación marino-costera y de rocas, siempre de fácil acceso.

Un sitio especial al noreste, empleado por los bañistas y pescadores es Punta Blanca. Allí se observan rocas calizas, lisas y de color amarillo crema que ofrecen una excepcional belleza al paisaje.

Una vegetación exuberante, de bosques siempre verdes, distinguen a Conuco, y aunque ha sido afectada por ciclones y huracanes, renace una y otra vez, para dejar ver especies como: uva caleta, almácigo, chirimoya, níspero, jagüey, limón, anón, majagua prieta, framboyán, y otras a las que se suman las plantas ornamentales propias de la jardinería.

Aquí es posible contemplar y escuchar el canto de aves silvestres, entre ellas: arriero, zunzún, pitirre, tomeguín de la tierra, palomas, lechuza, sinsonte, corúa, garzas, alcatraz, y muchas más que conviven en plena armonía con caracoles, lagartijos, jutias, jubos, cangrejo de la tierra. Mientras en el mar nadan libres: chopa, ronco, mojarra, pargo, cubera, torito, morena, jaiba, y hasta el cangrejo moro y la langosta.

Para los que opten por esta modalidad de vacacionar les aseguro que es una de las maneras más económicas de disfrutar la maravillosa naturaleza escondida en el Campismo Cayo Conuco, donde nos aseguran un verano por la vida.

Imagen de la vista aérea tomada de Internet