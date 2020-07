Haila regala a los niños “Un canto a la sonrisa” (+ Video)

¿Quién no ha escuchado y autocompletado alguna vez los coros M con A, N con I? Recuerdos de la infancia que se renuevan ahora, junto a otras nueve canciones en el décimo fonograma de Haila María Mompié “Un canto a la sonrisa”, licenciado por la casa discográfica EGREM y que estará disponible el venidero 19 de julio.

El disco está repleto de ritmos caribeños: salsa, danzón, mozambique, habanera, chachachá, pilón, conga, changüí y tropical, en las canciones “Vamos a reciclar”, “Cuando sea grande”, “Hoy es tu cumple”, “Cuando cae la noche”, “Números que saltan”, “La fiesta del tío girasol”, “Pregones de Baracoa”, “¿Quién soy?” y “A disfrutar el verano”.

Los temas poseen letras sencillas, de fácil comprensión, memorización y de letra graciosa. Sobre cómo surgió el disco y que significa cantarle a los niños, Cubadebate conversa con Haila.

-¿Siempre ha tenido Haila inquietudes y ganas de hacer música infantil?

“Nostalgia, bellos recuerdos de esa linda etapa de la vida donde se desconocen tantas cosas y a la vez se es tan feliz. Era una deuda que tenía con ellos y conmigo misma. En varios momentos les había regalado alguno que otro tema infantil, pero ya era hora que le dedicará un espacio y lugar en mi discografía.

¿Por qué cantarle a los niños?

“Me encantan los niños. Siempre digo que todos tenemos un poquito de ellos dentro. Considero que es un público especialmente delicado y muy honesto, o le gustas o no le gustas. Si eres capaz de conquistarlos y hacen suya tu música, tendrás el privilegio de verlos crecer y disfrutar de ellos en muchos de tus conciertos.

– ¿Cómo surge la idea de hacer este disco?

“Me encanta estar en constante renovación, como saben soy muy atrevida y arriesgada. Esperaba con ansias el momento de mi carrera que me permitiera incursionar en algo diferente. Estratégicamente después de varios fonogramas bailables podemos permitirnos hacer otros tipos de géneros, dígase baladas, boleros, algo a lo que no estén acostumbrados y que permita refrescar. Ya la propuesta del disco estaba presentada a la Egrem, donde desde el primer momento fue aprobado encantándoles la idea de hacer en mi voz, un fonograma infantil con ritmos cubanos.

– ¿Cómo fue el proceso de producción de Un canto a la sonrisa?

“Siempre digo que cada nuevo disco es como un hijo, desde un inicio ves como una maravillosa idea se va materializando en hechos. Van naciendo nuevas canciones o llegando algunas que esperaban pacientemente su momento.

Luego llega la música y la grabación, y yo viendo todas las etapas, impaciente por poner mi voz. Realmente lleva mucho trabajo, pero es muy reconfortante ver en lo que se convierte.

– ¿Por qué “cantarle a una sonrisa”? ¿Cómo surge este nombre?

“Tuve el privilegio en un momento de mi vida de conocer a una bella persona que me involucró en un lindo proyecto que me cautivo el corazón. Él, es un eslabón muy importante de una fundación llamada Semi Di Pace, que ayuda y apadrina a niños de todo el mundo. La campaña se llamaba “Un canto a la sonrisa”, nombre que se me quedo grabado.

Las veces que pude poner mi granito de arena sentí en lo más profundo de mi corazón la importancia de una sonrisa en esos niños que tanto la necesitan. Hoy aprovecho para agradecerle a él y a esa mágica fundación todo el lindo trabajo que han hecho aquí en nuestra bella Isla. Gracias mi querido amigo Marcos de Lucas.

– ¿Cuáles son las aspiraciones con este sencillo?

“El primer sencillo del disco fue el conocido tema M con A, N con I de nuestra querida Rosa Campos, relanzado esta vez en salsa. El tema tiene un nuevo clip que les va a encantar. Todos los maníes de fiesta en un carnaval en nuestro malecón habanero, homenajeando también de esta forma los 500 años de nuestra Ciudad de la Habana.

El segundo tema que sacamos es para los más pequeñitos, se llama Números que saltan, de nuestro querido cantautor Kiki Corona, este fue otro regalo que me hice ya que soy admiradora de su trabajo y su obra. También tiene un bello clip.

– ¿Cómo valoras la música infantil que se está haciendo en Cuba?

“Excelente trabajo. Si te detienes a escuchar verás que hay para rato. A raíz de esta nueva aventura, me di a la tarea de estudiar y escuchar música infantil sobre todo para actualizarme. Me sorprendí con un gran número de excelentes trabajos, obras de múltiples compositores e intérpretes.

Este estudio me trasportó finalmente a ese maravilloso mundo y me hizo enamorarme de él. Créanme que verdaderamente es un reto cantarles a los niños.

-Este disco marca el inicio del verano de la Egrem, ¿Qué significa para Haila ser la cara de esta casa discográfica en la etapa estival?

“Aprovecho para agradecerle a Mario Escalona y la familia Egrem por apoyar mis últimos proyectos y por todo lo que hacen en general por nuestra música y la cultura cubana. Llevamos algún tiempo trabajando este material en conjunto, nuestro equipo de trabajo Salamandra Productions encabezada por mi esposo Aned Mota y nuestra querida Adriana junto a los especialistas del departamento de comunicaciones de la Egrem.

Hemos hecho juntos un increíble equipo. Decidimos lanzar el CD el tercer domingo de julio, día de los niños. Será un merecido regalo para los infantes. En su acople con el número 10 encontrarán el tema A disfrutar el verano, esperemos que cuando lo escuchen, todo este mal rato de la COVID-19 ya haya pasado, y les llegue un poco de alegría y esperanza para que puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones.

– ¿Cómo ha llevado Haila este tiempo de aislamiento?

Increíblemente esta etapa de confinamiento nos ha permitido ver también cosas muy positivas. Le hemos dedicado tiempo a la casa y a la familia. Me ha sobrado tiempo para colaborar con muchos proyectos que han llegado y nos permitió grabar y terminar toda la parte fonográfica de este CD infantil y adelantar dos de los clips animados.

En video, M con A, N con I