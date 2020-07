Conocido por su PPG, el CNIC en la lucha contra el nuevo coronavirus, 55 años después (+ Fotos e Infografías)

Fundado el 1 de julio de 1965 por Fidel Castro, del CNIC, primer centro científico creado por la Revolución, han surgido importantes instituciones como el Centro de Sanidad Agropecuaria, el Centro de Inmunoensayo, el de Neurociencias y el de Ingeniería Genética y Biotecnología, así como destacados científicos como Rosa Elena Simeón, Lidia Tablada, Gustavo Kourí e Ismael Clark.

La COVID-19 llegó rápido y sin aviso, y si algo demostró sin dudas es la preparación de un sistema científico y farmacéutico consolidado en Cuba que pudo responder, desde cualquier arista, a una pandemia que causaba estragos en el mundo. De esta lucha también formó parte el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), mundialmente conocido por el desarrollo del Policosanol (PPG), quien arriba hoy a sus 55 años enfrascado en potenciar su cartera de servicios y productos naturales.

En los últimos años la demanda de productos naturales ha incrementado en el mundo. La industria farmacéutica, principalmente dirigida a la química, se ha visto reorientada a encontrar soluciones desde la ciencia con materias primas naturales, que han sido claves incluso en la batalla contra la COVID-19. Para Cuba esto no es nuevo. Medicamentos como el PPG, el Abexol y los productos de ozono llevan tiempo posicionándose en el mercado nacional y extranjero de la mano del CNIC.

La madre de todos los centros, como algunos le llaman, fue precursor de la industria biofarmacéutica cubana y fuente de inspiración de muchas instituciones. Fundado el 1 de julio de 1965 por Fidel Castro, como primer centro científico creado por la Revolución, del CNIC han surgido importantes instituciones como el Centro de Sanidad Agropecuaria, el Centro de Inmunoensayo, el de Neurociencias y el de Ingeniería Genética y Biotecnología, así como destacados científicos como Rosa Elena Simeón, Lidia Tablada, Gustavo Kourí e Ismael Clark.

Con una capacidad limitada desde el punto de vista productivo, alianzas con BioCubaFarma, convenios con empresas en el exterior y un producto líder posicionado en países del primer mundo, el CNIC se enfrenta hoy al reto de innovar con productos naturales de una demanda creciente y las implicaciones económicas de la COVID-19.

Tratamientos para personas recuperadas y positivas a la COVID-19

Con un aniversario a la vuelta de la esquina y el trabajo investigativo parcialmente detenido, el CNIC tuvo que comenzar desde marzo a producir aceleradamente, aquellos productos que pudieran ser útiles para el tratamiento de pacientes recuperados de la COVID-19.

La ciencia detrás de la medicina natural

Durante el Periodo Especial el CNIC se vio en la necesidad de desarrollar producciones locales, a partir del conocimiento empírico que existía del uso de las materias primas naturales, de plantas y cocimientos.

“Lo que pretendemos es que los productos naturales no sean un sustituto a, sino una opción más. No es que tú lo uses porque no tienes otra cosa, sino por lo bueno que es y porque va a resolver un problema de salud”, explicó Sahari Mendoza Castaño, directora de Investigación, Desarrollo e Innovación.