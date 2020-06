Villa Clara pudiera debutar contra Granma, en serie 60

Una fuente súper confiable como es el excelente estadístico y colega, Arnelio Álvarez de la Uz, acaba de informar, aunque extra-oficialmente, el calendario de la serie nacional de béisbol 60, que arranca el 12 de septiembre.

Según ese cronograma de Arnelio, el Villa Clara de José Antonio García debutaría ese día en el estadio Sandino, de Santa Clara, frente a uno de los rivales más calificados de los últimos tiempos en el certamen: Granma.



No hay que olvidar que los Alazanes fueron los campeones en las no muy lejanas series 56 y 57 y siempre han contado con un elenco muy peligroso, sobre todo a la ofensiva, sin descartar que tienen al mejor lanzador de este país ahora mismo: el derecho Lázaro Blanco.



De modo que el debut de los Leopardos, bastante disminuidos para la contienda que se avecina, no va a ser cómodo ni mucho menos, en una justa totalmente atípica por los enormes problemas que ha traído el Coronavirus.



Entre ellas está que, probablemente, los Azucareros no tendrán mucho público que los apoye en las gradas del Sandino. No obstante, en honor a la verdad, la asistencia de aficionados al principal estadio de Villa Clara ha sido muy pobre en las campañas más recientes, excepto en la serie 58 cuando el equipo discutió la final vs Las Tunas.



Les recuerdo que la misma contempla 75 partidos para cada selección, cinco contra cada uno. El 12 de septiembre es sábado, así que el tope ante los granmenses será de dos desafíos y los otros tres se desarrollarán en terreno oriental.



CRONOGRAMA DE LA SERIE 60:



1 de agosto al 10 de septiembre: Entrenamiento de los equipos.

17 al 23 de agosto: Recorrido para la constitución de los equipos.

12 de septiembre: Inauguración en Matanzas. Se enfrentarán los equipos de la provincia sede y Camagüey.

12 de septiembre al 27 de diciembre: Etapa clasificatoria.

6 al 8 de noviembre: Juegos de Estrellas.

3 al 6 de enero de 2021: Rescate de los juegos suspendidos.

9 al 14 de enero: Cuartos de final (5 juegos al mejor en tres) con el formato 1 vs. 8, 2-7, 3-6 y 4-5.

15 de enero: Selección de refuerzos.

17 al 25 de enero: Semifinales (7 juegos al mejor en 4).

28 de enero al 5 de febrero: Final (7 juegos al mejor en 4).

20 de febrero: Gala del Béisbol Cubano, en la provincia ganadora.