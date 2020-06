Todo «Por un abrazo» (+ Video)

¿Qué no daría usted, ahora mismo, por un abrazo? Han sido meses en que los cubanos tuvimos que cambiar nuestra forma preferida para decir te amo, te quiero, me haces falta o, simplemente, gracias, qué bueno verte.

En lugar de abrazos, nos damos el codo, emoticones en las redes sociales y, también, nos han dado canciones. Un grupo de músicos del catálogo de la empresa Musicuba y la Egrem se unió recientemente para interpretar Por un abrazo, un tema de Waldo Mendoza y Pepe López que rinde homenaje a la Brigada Médica Henry Reeve, cuyos integrantes enfrentan la pandemia de la COVID-19 en varias naciones, y que «responde sencillamente al modo de ser del cubano, nuestra manera de expresarnos y de transmitir nuestros sentimientos».

Así lo expresó el propio Waldo, con quien conversamos a través de las redes sociales.

—¿Cómo nace Por un abrazo?

—Soy de los compositores que no escribe por encargo; de hecho, creo que no tengo ese oficio. La mayoría de mis canciones se respaldan en una fuente de inspiración o una motivación, dígase experiencias vividas por un amigo o mi propia experiencia. Debido a esta situación en la que nos encontramos, sentíamos la necesidad de abrazar a un amigo, de abrazar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y Pepe López, en una de las tantas conversaciones que tuvimos, me comentaba que tenía esa misma inquietud y que, al ver a los médicos cubanos repartiendo esperanzas y amor por el mundo, se merecían un fuerte abrazo en su bienvenida, y en sustitución a este fuerte abrazo, les hicimos una canción: Por un abrazo.

«En el tema participan importantes artistas de diferentes generaciones y diferentes ámbitos, digamos, de la música cubana, como Issac Delgado, Jorge Robaina, Israel Rojas, Haila, Luis Franco… Teniendo la canción escrita, no fue difícil involucrar a otros amigos artistas que sentían la misma necesidad y no dudaron en decir que sí para unir sus voces al proyecto. Se grabó en mi estudio, Chiquitica Récord, y fue un día lleno de luz, de grandes alegrías y esperanza. También se sumó un grupo de creadores italianos, entre ellos Andrea Skizzo Mulargia, Giancarlo Pioli («el Rubio Loco»), el grupo Nomadi; incluso un pintor, Gregorio Mancino».

—¿Cómo y por qué llegaron al proyecto?

—Pepe López, hace algunos años, formaba parte de la agrupación Nomadi; vivió un tiempo en Italia y mantiene aún muchas relaciones con músicos italianos y trabajadores del medio. Quiso regalar esta canción como muestra de amistad, de respeto y solidaridad al pueblo italiano. De este modo, convocó a varios artistas para que unieran sus voces y su modo de expresión artística, como es la plástica, la música y el periodismo cultural, para que se unieran al proyecto. Estas personas tampoco dudaron en decir que sí.

—Diversos temas han surgido o se han retomado por estos días como homenaje al personal de la salud. ¿Qué distingue a este que ahora nos presentan?

—Pienso que todos los proyectos tienen un objetivo común y que todos tienen sus diferencias, pues cada cual tiene su manera de interpretar, de decir, y su punto de vista, aunque se trate la misma temática. Por un abrazo pretende convocar a todos a la reflexión, a la alegría, teniendo como materia prima fundamental el amor y la esperanza. Por eso participan mis hijos, el proyecto «Vivirás feliz», que son niños que guardarán esta experiencia que ha vivido el mundo en este momento para toda la vida. Pretendemos que, a partir de esta canción, comprendan que lo más importante es el ser humano; que lo más preciado es la vida. Por tanto, es importante defender la salud, la felicidad y la alegría.

—¿Qué nos puede decir sobre el video?

—El video fue realizado por Alexis Oliva, en conjunto con la Egrem y nuestra empresa de representación artística, Musicuba. Se unieron diversos artistas del catálogo de la Egrem, entre los cuales figuran Issac Delgado, Jorge Robaina, Israel Rojas, Haila, Luis Franco, Rosalba Aguilera, la agrupación Habana Flamenca, así como varios intérpretes de Italia y España.

—¿En qué ha aprovechado este tiempo de aislamiento Waldo Mendoza?

—He utilizado todo este tiempo en organizar algunas composiciones que aún estaban en el tintero; en la terminación del próximo CD, Sin más despedida, y lo más importante fue dedicarles mucho tiempo a mis hijos y a mi familia en casa, pues, por cuestiones de trabajo, pasamos mucho tiempo lejos de casa.

—Y para la vida post COVID, ¿proyectos?

—Cuando regresemos a la normalidad, seguiremos en mi peña del Café Cantante del Teatro Nacional; realizaremos el festival Chocolate con Café, en Guantánamo; cumpliremos compromisos internacionales que quedaron pendientes; trabajaremos en un CD de salsa, y nos presentaremos en el Teatro Karl Marx, como hacemos todos los años, donde lanzaremos nuestro próximo disco: Sin más despedidas.