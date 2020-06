Raza, canto de Alexander Abreu por la igualdad desde Cuba

El cantante e instrumentista cubano Aleander Abreu junto a su agrupación Habana de Primera convierten hoy en música el clamor por la equidad y el cese de la discriminación racial con su nuevo tema titulado Raza.

En la red social Facebook, Abreu anunció el estreno este próximamente del single ‘hoy lloré mucho cantando el tema Raza’, apuntó el artista en tanto señaló en otro post ‘no hace falta la violencia para decir cuanto me duele ser discriminado por ser negro’.

Cientos de reacciones registra la publicación de la letra de esta nueva entrega, devenida canto de esperanza por el fin de la segregación racial y que saldrá a la luz junto al grupo Osaín del Monte, con producción de Páfata Music, fotografía de Gabriel Dávalos y diseño de Raúl Muñoz.

‘Entiéndeme cuando llore por los años que he vivido intentando convencerte de que soy igual que tú y si mi color te enoja y no me dejas quererte al menos no me des muerte con tu rodilla en mi cuello’, refiere el texto, que hace referencia al reciente asesinato del afronortemaericano George Flooyd a manos de un policía en Estados Unidos.

La canción llega tras el éxito de Quiero verte otra vez, la cual constituye un llamado a quedarse en casa y protegerse de la Covid-19 y en la cual hace gala tanto de su calidad artística como del poder para sumar seguidores y seguir sensibilizando en favor de una vida más plena.

Dirigido por el multipremiado realizador Jospeh Ros, el video clip reúne imágenes de prestigiosos músicos cubanos como Samuel Formell, El Lele, de Van Van, Maykel Blanco, bailarines y otros artistas que disfrutan la canción, la cantan y la bailan en compañía de sus familiares.