Homenaje a trabajadores del deporte ante COVID-19 en Villa Clara

Un grupo de trabajadores y glorias del deporte de la central provincia cubana de Villa Clara recibió el reconocimiento por su participación en las actividades sanitarias ante la COVID-19.

Este colectivo forma parte de cerca de 100 trabajadores del sectorial provincial de deporte en Villa Clara, que apoyaron de manera voluntaria acciones de higiene, servicios sanitarios y alimentación, en hospitales, unidades asistenciales de salud y en centros de aislamiento con contagiados y sospechosos al nuevo coronavirus.



En el acto de reconocimiento, el doctor Yariel Alonso, de la dirección de Salud Pública en Villa Clara, ponderó los valores humamos y solidarios de este personal que ha constituido una fuerza imprescindible para controlar la propagación del virus y preservar lo más sagrado del ser humano: la vida.



Por su parte, el comisionado del deporte de tiro deportivo en Villa Clara, Luis Antonio Fernández, dijo a Prensa Latina que no dudó en dar el paso al frente para enfrentar de forma directa a la Covid-19 por ser esta una de las tareas más humanas que había realizado en su vida como atleta y entrenador.



Fernández recordó su contribución como entrenador deportivo cubano en tierras guatemaltecas, con la primera medalla de bronce olímpica de Guatemala en tiro deportivo, en los Primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Singapur 2010.



‘En aquel momento me sentí muy feliz, pero ahora me siento muy orgulloso, pues tengo más edad, pero el mismo espíritu solidario’, dijo.



El otrora corredor de atletismo Omar Torres, actual jefe del deporte de alto rendimiento en el territorio y uno de los convocados al apoyo sanitario, señaló que todos sus compañeros y los que permanecieron en la retaguardia merecen la medalla de oro de la moral y la dignidad revolucionaria.