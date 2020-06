Jose y el nasobuco

Jose sale poco de casa. En medio de la Pandemia su nivel de aislamiento es el más extremo de los descritos en diversos artículos científicos. Él apenas lo sabe. A sus cortos 3 años repite que en la calle está el co..davidus…y con la poca edad, cumplida además en el tiempo en que se enseñoreaba la enfermedad, ha empequeñecido su mundo gigante a los cerca de 12 metros cuadrados de su casa.

Jose sale poco. De inyección en inyección, podría decir, cita inviolable para que no nos asuste una fiebre de la garganta en medio del coronavirus. Pero en cada salida hay un símbolo imprescindible. Es su bandera para transgredir el umbral de casa y poder ver de cerca los animales. “Mamá, que lindos los animales. Y las plantas mamá, las plantas.”

“Ponme el na..obuco”. Geniales los niños que han aprendido una palabra tan compleja. Ese es su boleto para poder bajar el quinto piso que como atalaya lo ha alejado del peligro. Empezó con el que estrenó apenas en casa cuando pasaron con el aparato que echa humo para matar mosquitos. Cosido por las manos de mamá. Luego llegó el que abuela Marta le trajo de regalo, verde, igual que el de los médicos que aplaudió a las nueve durante varias noches, porque luego cambió las palmas por el tacatacata de su tambor (dícese aquí de una tapa de caldero que se percute incansablemente con una cuchara).

Nasobucos de Jose

Pero hablamos de los nasobucos. Mascarillas de tela que han sacado a las máquinas de coser del letargo y han llegado de todos los tamaños. Los de Jose, más pequeños, porque así se acomodan mejor a su sonrisa. Los demás vinieron de más lejos. Burlando las distancias entre Remedios y Caibarien. Hechos por abuela Pilar, que buscó los retazos más lindos para el único nieto. Midiendo con memoria de madre sus facciones diminutas y acertando siempre.

Se incluyó esta prenda entre los regalos del cumpleaños de Titico. Confiesa su mami que los más originales. Incluida incluso la marca País. Pero de eso hablaremos luego.

En fin. Ahora se acomodan más de diez nasobucos entre la ropa de Jose. Listos para que todo pase y poder salir con más frecuencia. Modelos diversos, estampados temáticos para niños, de tiritas o elásticos “que no me aprieten mucho las orejas”. Puestos exclusivamente en las ocasiones contadas que toca salir de casa. “Vamos a ver el mundo mamá. Ponme el na…obuco”. Porque no hay fronteras para quienes descubren que la esencia está en proteger el presente para caminar hacia el futuro.