Los dos lanzadores la sacaron del parque

El encuentro entre Las Villas y Camagüey como parte de la Serie de los Diez Millones se concretó un hecho tal vez único en nuestros torneos beisboleros.

El pasado 29 de mayo publiqué en esta página el curioso caso de la jugada de Silvio Montejo en la cual la Bala de Caibarién disparó un roletazo al lanzador, se fue la corriente eléctrica y el espectacular jugador tuvo que volver a batear y la conexión resultó jonrón.

Gaspar Legón, un estelar lanzador camagüeyano que defendió los colores de Las Villas en varios torneos.

(Foto: Archivo del autor)

El lunes 1 de junio el lector Rafael Acosta Julián nos envío un mensaje electrónico que decía así:

«Recuerdo ese juego ya que lo presencie en el Latino. Es más, en el antiguo foro del periódico Vanguardia lo mencioné entre otras curiosidades beisboleras que publiqué. Yo juraría que Montejo conectó el roletazo a tercera base, defendida por Vicente Díaz. Espero que comprueben la veracidad de lo que estoy diciendo».

Pero las cosas sucedieron como las conté, el roletazo de Montejo fue al box y no por tercera. Esto lo comprobé en la mañana de este miércoles 3 de junio. El propio Silvio Montejo que me visita frecuentemente, me relató la jugada y coincide con lo escribí.

Silvio Montejo, la Bala de Caibarién

(Foto tomada de Ecured)

En ese mismo desafío, en ocasión de la Serie de los Diez Millones, sucedió un hecho bastante llamativo en el desafío que escenificaron Las Villas y Camagüey en el estadio Latinoamericano. Con el juego igualado a dos carreras en el quinto inning, Silvio Montejo produjo un roletazo a manos del pitcher agramontino Elpidio Jiménez y, en el momento de tirar a la inicial, ocurrió una interrupción del fluido eléctrico. La jugada fue anulada por el árbitro Alfredo Paz, por lo que al reanudarse el partido Montejo ocupó nuevamente su turno en la caja de bateo. Al primer envío de Jiménez, la Bala de Caibarién pegó una terrífica línea entre left y center que se fue de jonrón, impulsando las dos carreras que a la postre le dieron la victoria a Las Villas.

Aclarado el hecho, les digo que en ese encuentro entre Las Villas y Camagüey realizado el 26 de mayo de 1970, como parte de la Serie de los Diez Millones, se concretó un hecho tal vez único en nuestros torneos beisboleros, cuando el lanzador de cada equipo disparó jonrón, ¡ambos en la tercera entrada!

Los tinajoneros abrieron el tercer capítulo con un bambinazo del monticulista Elpidio Jiménez, pero en el final del propio inning, Gaspar Legón, el estelar derecho de Esmeralda, que entonces vestía el uniforme de Las Villas, también la sacó del parque, en este partido donde los villareños salieron airosos, 4 carreras a 2. //Por: Osvaldo Rojas Garay