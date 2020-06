Cuba frente a la COVID-19, día 84: Últimas noticias

Ya han pasado 84 días desde que en la Mayor de las Antillas se reportaron los primeros casos de la COVID-19. Tras casi tres semanas con tendencia a la disminución de la cantidad de pacientes activos con la enfermedad, se ha experimentado un crecimiento notable en las últimas jornadas luego de ocurrir varios eventos de transmisión local en La Habana. Cubadebate continúa realizando un compendio informativo con lo que acontece en materia de enfrentamiento a la pandemia en el país.

Refuerzan en La Habana medidas contra la COVID-19

De acuerdo con Torres Iríbar, el hecho de que la provincia se encuentre en una especie de recurva, o un gran pico, obliga a trabajar con mucha responsabilidad y seriedad.

Por encontrarse en un momento peligroso de la epidemia, La Habana se ha visto precisada a desplegar un plan de reforzamiento y reactivación de aquellas medidas que han tenido alguna disminución y pueden comprometer la acertada marcha del enfrentamiento a la COVID-19.

Refirió que hay días de hasta un 81 por ciento de personas asintomáticas, a lo cual se une la aparición de focos de transmisión en centros importantes de gran concentración, como es el caso de la tienda La Época, en Centro Habana; la Empresa de Transportación de Comercio Interior ubicada en el municipio Diez de Octubre, y los laboratorios AICA, con dos dependencias (Playa y La Lisa).

De los 37 confirmados este lunes, 31 son del AICA-el otro es del evento de Transporte-, de ahí la significación de adoptar medidas extraordinarias, máxime por ser un escenario donde trabajan personas residentes en todos los municipios de la ciudad, e incluso de Artemisa y Mayabeque.

Durante los últimos días se ha realizado la prueba de PCR a todo el universo laboral y sus contactos, se informó.

Nadie puede violar lo que está aprobado; en la capital no puede hacer trabajo por cuenta propia quien no esté autorizado; ni empresas estatales, cooperativas o mixtas, pueden llamar a trabajadores a sus puestos si todavía no está implementado el cierre de esa medida.