Desde el corazón (+Audio y posts)

En estos días bajar a la altura de los niños nos ha hecho crecer. Quizás porque ellos conservan los trucos que olvidamos para ir directo a la felicidad. Desde casa, comprometidos con la salud y el bienestar de sus familias, sorprenden sus reflexiones, sus experiencias, sus mensajes.

Haley Acebey Muñoz «hola amigos espero que estén bien por allá, que el coronavirus nos ha hecho estar mucho tiempo en la casa, no podemos jugar, llevamos mucho tiempo, pero mucho tiempo aquí, espero que se estén lavando bien las manos cada 24 segundos, atendiendo a sus padres, viendo las clases, haciendo lo que debemos hacer»…«Soy Shaidely Pérez Díaz, tengo 9 años, estoy estudiando en casa por la Pandemia, me gusta pintar, he participado en un concurso en Internet, y ahora estoy participando en otro donde cuidamos la naturaleza, cuando se acabe el coronavirus voy a regresar a mi escuela y a mi taller de artes plásticas».

De todos los colores han pintado la vida en aislamiento, han convertido los balcones en plazas, cocina o cajones de bateo. Se han iniciado en la repostería o nos han enseñado a estudiar otra vez, sin fronteras, a través del teléfono, la televisión o la computadora.

Jose Nieto Rojas dice «Quédate en casa, yo ayudo a papá a hacer la comida»

Los niños lo han vuelto a hacer: Han recolocado el mundo empezando por el lugar correcto…DESDE EL CORAZÓN.