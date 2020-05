A la Covid 19, canta Virulo ¡Dale candela! (+Video)

Humor bien cocinado contra el virus del desánimo y la negatividad, con ritmo y verdades de Cuba. Humor respetuoso, zalamero, donde la risa también deviene homenaje. Humor que moviliza sin panfletos, desde la empatía, porque hacer lo correcto también puede ser divertido. ¡Humor de Virulo, caballero!

Con Alejandro García, conversamos vía telefónica sobre Dale candela, el tema que estrenó recientemente junto al Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Empezamos por averiguar de dónde salió la idea: “La idea de la canción surge de Mayito (Mario Escalona) el director de la Egrem. Él me llama y me dice ¿por qué no haces algo del coronavirus? Y le dije, bueno, pues sí, adelante”.

“Yo quería hacerla con el Septeto Nacional, como habla de la tercera edad, pues yo quería hacerla con un grupo de la tercera edad, o de la cuarta o de la quinta, porque el Septeto sí ya tiene mucho camino recorrido. Gioser Rodríguez, el tresero del grupo fue el que hizo todo el arreglo, después lo grabó con cada uno de los músicos, me lo mandó a mí, yo le puse la voz, se lo regresé, él lo armó y quedó ya la parte musical de la canción…”, nos cuenta Virulo.

Entonces, todo el proceso fue sin violar las reglas del distanciamiento social: “El proceso de la grabación musical fue un lío, pero todo, todo se hizo bajo esas reglas. Después vino el video clip, que también se filmó en la casa de cada uno de nosotros. Mientras tanto, el ICAIC se enteró de la canción y se interesó también en hacer un dibujo animado y bueno, ahí está el resultado de todo el proceso de trabajo”.

“Este primer video lo grabó un grupo de muchachos encabezados por Mildred Ruiz, que han sido los que han filmado con el Instituto de la Música las presentaciones de muchos músicos, han estado yendo a las casas de todos los que han querido ofrecer su trabajo por las redes”.

Nos recuerda Virulo que “no hay que despreciar nunca la capacidad del humor de devolver el optimismo y yo creo que la vida hay que construirla con optimismo. Si uno no tiene optimismo y no tiene alegría, no puede construir cosas, no puede crear y no puede vivir”.

Y por ahí van las pretensiones de “Dale Candela”: “Detrás de esto lo que hay, sobre todo, es un deseo de dar un poco de ánimo, de hacer una canción que fuera alegre, en medio de toda esta situación tan dramática y que devolviera un poco los ánimos a la gente, porque, como bien dice Calviño, que fue el que hizo la presentación, el humor es algo muy necesario en estos tiempos. Necesitamos de una buena dosis de humor para salir adelante de todos estos problemas y los cubanos siempre nos hemos caracterizado por hacer con humor la solución de nuestros problemas. La solución de los problemas de los cubanos siempre ha pasado, de un modo u otro, por el sentido del humor, porque es nuestro sentido del humor el que nos saca a flote de los problemas más graves en los que podamos estar”.

La verdad es que así somos, no nos reímos de los problemas para minimizarlos, sino para mirarlos desde otro ángulo, por eso, la respuesta de los cubanos a la canción de Virulo no me sorprende:

“Finalmente, el resultado de la canción se va a medir por la gente y en realidad esto les alegró la vida, yo creo que ese era el sentido, sobre todo, de esta canción: hacer algo que no fuera ofensivo, que no hiriera susceptibilidades, que fuera alegre y que devolviera un poco de optimismo a todos”.

“Además salió la canción en un buen momento, en que estamos todos optimistas, están muy bien los números de Cuba y creo que en ese sentido sí ha servido. En redes se ha vuelto prácticamente viral, en cuatro días ya tiene cuarenta mil visitas el video primero y el dibujo animado va por el mismo camino. Mucha gente se lo está pasando, una cosa que me gusta mucho es que, por ejemplo, en Cuba, se lo están pasando. Mañana, por ejemplo, yo tengo una entrevista con el Canal 22 de México, que está pasando el video también y ha servido para devolverle a la gente un poco de optimismo, de confianza, algo que nos alegre la vida en el medio de toda esta desgracia, porque la verdad que sí es una desgracia toda esta situación y además nosotros tenemos al puñetero Donald Trump arriba de nosotros, aprovechando esta situación para hacer más hincapié en las cosas negativas”.

Pero la risa también devino homenaje: “En la canción acabo con que siempre a las nueve salgo a aplaudir, porque hablo de la tercera edad, de los problemas de la tercera edad y las maneras en que se están resolviendo en Cuba. Hablo del Prevengo-Vir, hablo de los médicos de la familia, hablo de las visitas a la casa, de la gente que se brinda para traerte la comida, que son cosas que estoy viviendo yo directamente, no estoy inventando nada, son cosas que les están pasando a mucha gente”.

¿Cómo transcurren los días de Virulo en el distanciamiento social? ¿A qué se dedica?

“Desde antes que empezara la cuarentena, estoy escribiendo un libro que se llama Mis memorias, antes de que se me olviden, que recoge toda la historia de mi vida desde que era un niño, mis amigos, cuando empecé a cantar, mi relación con Silvio, con Pablito, con Noel, con toda la gente de la Nueva Trova, después la creación del Conjunto Nacional de Espectáculos, mi relación con Carlos Ruiz de la Tejera, con Sara González, con Mirtha Medina, los miembros que fueron fundadores del Conjunto, las giras nuestras, todo lo que se hizo hasta llegar al día de hoy. Todavía no voy ni por la mitad. Estoy ahora en la etapa en que entro al Conjunto Nacional de Espectáculos y el primer trabajo que hice allí, que fue un espectáculo con el Guayabero y con Ñico Saquito, el autor de María Cristina me quiere gobernar y Cuidadito compay gallo y, bueno, tiene muchas anécdotas divertidas toda esta historia que estoy haciendo de mi vida, yo creo que para eso la pandemia no me va a alcanzar, creo que me llevará por lo menos dos años este libro.

Antes de la despedida, quisimos estar a la moda de Mediodía en TV y enterarnos de qué es lo primero que va a hacer Virulo cuando esto pase?

“¿Cuándo esto pase? Yo creo que no va a ser así. No va a ser que pasó y ya, a salir corriendo todo el mundo para la calle, yo creo que eso va a ser paulatino y hay que prepararse mentalmente para que sea así, lentamente, porque de todas maneras, poniendo los pies en la tierra, el condenado coronavirus se va a quedar con nosotros y esa enfermedad va a seguir, a menos que se consiga la vacuna y creo que va a demorar un poquito. Entonces yo lo que estoy es tratando de tranquilizarme, porque yo vivo con mi esposa y mis dos hijos, que son la familia más cercana, y estoy loco por ver a mi hermana, claro, a mis amigos, me muero de ganas de darles un abrazo y tomarme una botella de ron, pero todo tiene que ser poco a poco”.