GM Yasser Quesada ante nuevo reto: el Iberoamericano de Ajedrez

Este lunes da inicio el primer Campeonato Iberoamericano de Ajedrez online, con la presencia de 108 jugadores. Este será el nuevo reto del joven Gran Maestro (GM) de Villa Clara, Yasser Quesada.

Usted podrá seguir el certamen a través de la plataforma Chess24 y se extenderá hasta el 5 de julio, cuando conoceremos al campeón del mismo, un reinado que defenderá el destacado GM de Perú, Jorge Cori.



Por cierto, el actual sub-campeón del evento, el agramontino Carlos Daniel Albornoz, no podrá defender los colores patrios, porque, desde donde se encuentra pasando la pandemia del Coronavirus, su conexión a Internet no lo permitir participar. Una lamentable situación, ¿no creen?



Por tanto, las principales figuras por Cuba lo serán el ya mencionado villaclareño Yasser Quesada, el holguinero Isán Ortiz y el habanero Omar Almeida, sin olvidar al también oriundo de Holguín, Camilo Gómez, todos con el máximo título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (Fide).



En la primera ronda, Yasser no deberá tener problemas para acceder al cuadro principal del campeonato, la ronda de 64, pues enfrentará a la jugadora de República Dominicana, Patricia Castillo.



En esta jornada eliminatoria inicial, cada match será de cuatro partidas de tres minutos cada una, con dos segundos de bonificación por jugada. Ganará el que llegue primero a 2,5 puntos. El número de cotejos aumentará a medida que avance este Iberoamericano del juego ciencia.