Pelota cubana también en veremos, ¿cuándo arranca la serie 60?

Tal como sucede con los torneos beisboleros en Estados, Japón, y prácticamente en todo el mundo, la tan esperada serie nacional 60 también está en veremos, debido a la lamentable pandemia del nuevo Coronavirus.

Por tanto, nada se sabe sobre el inicio de la justa hasta que no se supere la crisis sanitaria actual. Lo que sí sabemos, en boca del comisionado cubano de la disciplina, Ernesto Reynoso, es que la estructura aprobada para el clásico 60 ya no se aplicará.



En entrevista online reciente, Reynoso informó: “ Ahora existen cuatro variantes de estructura, todas con más de 50 partidos, buscando siempre concluir en enero de 2021 para que no afecte los compromisos internacionales planteados por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC)”.



Sobre este tema, el directivo abundó: “Se decidirá cuál variante a aplicar a partir de las circunstancias epidemiológicas del país y del tiempo disponible hasta enero de 2021. La serie 60 no debe interferir en la preparación del equipo Cuba, con vistas a sus compromisos internacionales.



Para las variantes de calendario que se manejan se tomaron elementos de la estructura anterior y de la que se proyectaba. Por ejemplo, los cinco juegos a la semana, la celebración de los play off y otras cuestiones”.



Lo cierto es que el Inder determinó que no habrá lides deportivas en Cuba hasta el 31 de julio próximo. Si se levantara la medida para el primero de agosto y si tomamos en cuenta que los equipos deben prepararse durante 6 semanas, el tiempo comienza a apretarse porque la 60 debe concluir para enero, según el propio comisionado.



Sobre otros tópicos interesantes de la plática en línea con Ernesto Reynoso, volveremos en un próximo reporte.