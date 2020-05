Cuba reporta 26 casos positivos a la COVID-19, 4 fallecidos y 30 altas médicas (+ Video)

Para COVID-19 se estudiaron mil 965 muestras, resultando 26 muestras positivas. El país acumula 61 mil 613 muestras realizadas y mil 729 positivas (2,8%). Al cierre del día de ayer se confirman 26 nuevos casos, para un acumulado de mil 729 en el país.

Al cierre del día de ayer, 6 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 2 mil 370 pacientes. Otras 6 mil 362 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para COVID-19 se estudiaron mil 965 muestras, resultando 26 muestras positivas. El país acumula 61 mil 613 muestras realizadas y mil 729 positivas (2,8%). Al cierre del día de ayer se confirman 26 nuevos casos, para un acumulado de mil 729 en el país.



Los 26 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 23 (88,4%) fueron contactos de casos confirmados, y en tres (11,5%) no se precisa la fuente de infección.



De los 26 casos diagnosticados, 14 (53,8%) fueron mujeres y hombres 12 (41,1%). Por grupos de edades los más afectados fueron: los menores de 40 años con 13 casos (50%), seguido de 40 a 60 años con 7 (26,9%) y los mayores de 60 años con 6 (23,1%). El 61,5% (16) de los casos positivos fueron asintomáticos.



La residencia por provincias y municipios de los 26 casos confirmados es:

Artemisa: 1 caso ( del municipio Caimito)

La Habana: 13 casos (6 del municipio Habana del Este; San Miguel del Padrón y de Marianao con 2 cada uno; Habana Vieja, Centro Habana y Guanabacoa con 1 cada uno)

Matanzas: 1 caso ( del municipio Matanzas)

Villa Clara: 10 casos (10 del municipio Santa Clara)

Ciego de Ávila: 1 caso ( del municipio Ciego de Ávila)

Detalles de los 26 nuevos casos confirmados:



Artemisa



Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Caimito, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.



La Habana



Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Ciudadano cubano de 92 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.



Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.



Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 70 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciudadano cubano de 79 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Matanzas



Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos. (1704)



Villa Clara



Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.



Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.



Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadana cubana de 28 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.



Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadano cubano de 86 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia del Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado a evento en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



De los mil 729 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 623 se mantienen como casos activos y 615 presentan evolución clínica estable. Se reportan 73 fallecidos (cuatro en el día de ayer), dos evacuados y 1031 altas (30 más en el día de ayer). Se reportan cinco pacientes en estado crítico y tres pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadana cubana de 77 años, procedente del Hogar de Ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Demencia senil. Se recibe en Terapia Intensiva con cuadro de insuficiencia respiratoria y deshidratación importante, se constata fractura de clavícula derecha. Se encuentrase afebril, despertable, secreciones bronquiales espesas, separada del ventilador, ventilando espontáneamente a través de traqueostomía, hemodinámicamente estable. Rx tórax con mejoría radiológica. Continúa reportada en estado crítico.



Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva. Se encuentra , afebril, despierto, movilizándose, con ventilación mecánica, estable hemodinámicamente. Rx tórax sin cambios. Continúa reportado en estado crítico.



Ciudadana cubana de 75 años. Reside en Villa Clara. Con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra afebril, mantiene secreciones bronquiales, ventilación mecánica, a través de traqueostomía que se realizó sin complicaciones. Cultivo de secreciones bronquiales con Estafilococo áureos. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax sin cambios. Continúa reportada en estado crítico.



Ciudadano cubano de 53 años de edad. Antecedentes patológicos personales: Esquizofrenia. Paciente deambulante que ingresó en un Centro de aislamiento y estando allí comenzó con agitación psicomotora, se seda e hizo una depresión respiratoria, por lo que hay necesidad de intubar y ventilar. Comenzó con hipotensión arterial sin respuesta a volumen, acompañado de hiperglicemia y acidótico, con gradiente térmico, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente inestable. Rx Tórax normal. Se reporta en estado crítico.



Ciudadana cubana de 77 años. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica bajo tratamiento dialítico. Paciente con diagnóstico de Accidente Vascular Encefálico Hemorrágico. Se ingresa en Terapia Intensiva por presentar bradicardia que se hizo extrema. Se encuentra afebril, hipertensa, en anuria, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Inestable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bradicardia sinusal. Gasometría acidosis metabólica con hipoxemia ligera. Rx tórax. Lesiones congestivas bilaterales. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias de base izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.



Cuidadana cubana de 82 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica, Diabetes Mellitus y Fractura de cadera hace 1 año. Presentó polipnea, decaimiento marcado y signos de deshidratación y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, consciente, cooperativa, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable .Rx de Tórax infiltrado inflamatorio en ambas bases. Se reporta en estado grave.



Ciudadana cubana de 66 años, residente en Santiago de Cuba. Con antecedentes de Demencia Senil y encamada. Se encuentra consciente, no cooperativa, afebril, ventila espontáneamente, con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax Normal. Se reporta en estado grave.



Lamentablemente sucedieron ayer cuatro fallecimientos:



Ciudadano cubano de 83 años de edad, residía en Camajuaní. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Encamado. Comenzó con fiebre, tos seca, expectoración, decaimiento y anorexia. Fue ingresado en la Terapia Intensiva, con acidosis metabólica y elevación de la creatinina. Mantuvo disnea y signos de deshidratación ligera, con compensación del desequilibrio hidroelectrolítico. Presentó polipnea intensa, deterioro de la conciencia, estuporoso, hipoxemia, abundantes secreciones bronquiales, fue intubado y ventilado en modalidad controlada. En la gasometría arterial presentó acidemia respiratoria y en el electrocardiograma fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Fue tratado con antiarrítmicos, continuó ventilado en modalidad controlada, taquicardia mantenida. Aparece oligoanuria, inestabilidad hemodinámica. El paciente hizo parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Ciudadano cubano de 79 años de edad, residía en Guanabacoa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Cerebrovascular, Neoplasia de Esófago, paciente encamado. Fue recibido con polipnea intensa, abundantes secreciones y marcado decaimiento. Llegó hipotenso, bradicardico, y en anuria. Fueron realizados complementarios hemoglobina 9.0 g/l, leucitosis a predominio de polimorfonucleares, gasometría con alcalemia respiratoria. En el Rx. de Tórax se evidencian lesiones de aspecto inflamatorio en base pulmonar derecha. De inmediato fue realizada la reposición de volumen, correcciones del desequilibrio hidroelectrolítico y se incorpora al tratamiento Ceftriaxona. Hizo parada cardiorespiratoria, realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Ciudadano cubano de 94 años, residía en San Miguel del Padrón. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Demencia Senil y encamamiento prolongado. Fue ingresada con astenia, anorexia rinorrea y ligera falta de aire, expectoración amarillenta. En el examen físico se constata palidez y sequedad de piel y mucosas, crepitantes en base derecha y signos de deshidratación ligera. En los complementarios realizados: hemoglobina 9.0g/l, leucograma en 6.7 predominio de polimorfonucleares y en el Rx lesiones inflamatorias en base pulmonar derecha. Continuó con anorexia, oliguria y decaimiento, manteniéndose esquema de hidratación y tratamiento iniciado. La evolución se caracterizó por la persistencia de la anorexia, diuresis escasa y decaimiento, no presencia de fiebre, mejoría de la disnea y estabilidad hemodinámica. El 6 de mayo en la mañana presentó polipnea intensa, palidez, hipotensión arterial, frialdad y gradiente térmico. Hizo parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Ciudadano cubano de 92 años residía en Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía isquémica y Demencia Senil. Fue ingresado por presentar dolor precordial, palidez, sudoración, disnea y tos. Fue ingresando en la terapia por empeoramiento de la disnea, tos, sequedad de piel y mucosas, obnubilación, diuresis escasa, y decaimiento. Hizo episodio de agitación y el propio paciente se retira bruscamente el levine, produciéndose trauma en la orofaringe, lo que ocasionó un Sangramiento profuso que comprometió la hemodinamía. Se profundizó la toma de conciencia lo que requirió la intubación, ventilación mecánica, transfusión de sangre, apoyo con aminas. Fue constatada presión venosa central elevada y aparece en el electrocardiograma trazado compatible con infarto agudo de miocardio. El 6 de mayo persistió el estado de shock cardiogénico con apoyo de aminas a altas dosis, ventilación mecánica hasta que hizo parada cardiorespiratoria que no se logra reanimar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Hasta el 6 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19 con 3 millón 623 mil 803 casos confirmados (+ 79 mil 581) y 256 mil 880 fallecidos (+ 5 mil 903) con una letalidad de 7,09% (+0,01).



En la región de las Américas se reportan un millón 553 mil 845 casos confirmados (+ 39 mil 917), el 42,9% del total de casos reportados en el mundo, con 90 mil 566 fallecidos (+ 3 mil 334) y una letalidad de 5,83% (+0,07).

En video, la conferencia