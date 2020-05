Belgrado, de nuevo sede del mundial de boxeo 2021

El campeonato mundial de boxeo para hombres de 2021 se iba a celebrar en la India, pero ahora la sede será Serbia, un país que ya acogió la segunda versión de la justa, en el ya lejano 1978.

Este cambio lo informó la Asociación Internacional de Boxeo (Aiba) en un comunicado reciente, porque los organizadores indios incumplieron con sus compromisos financieros y a los máximos directivos del deporte se les agotó la paciencia, pues su organismo está siendo afectado en sus arcas.



El comunicado de la Aiba plantea, entre otras cosas, lo siguiente:



“En 2017, el torneo se le otorgó a la India y se firmó un Acuerdo de Ciudad Anfitriona en enero de 2019. Según este acuerdo, la mitad de las tarifas de los anfitriones debían pagarse el 1 de diciembre de 2019.



Pero como Nueva Delhi no cumplió con sus obligaciones para pagar la tarifa de anfitrión como se menciona en el Acuerdo de Ciudad Anfitriona, a pesar de los numerosos recordatorios de Aiba y después de que se le ofrecieron múltiples opciones para liquidar sus obligaciones, la Aiba no tuvo más remedio que rescindir el contrato en abril de 2020.



La Aiba mostró mucha paciencia y comprensión y acordó numerosos planes de pago sucesivos, que la Federación de la India nunca respetó. En la situación actual, la Aiba no puede correr el riesgo de sufrir más pérdidas causadas por el incumplimiento de sus obligaciones”.



De tal suerte, Belgrado, la capital de Serbia, acogerá el certamen planetario de pugilismo del año que viene, y la fecha del mismo será posterior a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, según trascendidos.



Por tanto, el intercambio de golpes entre los mejores del mundo regresa al país que fue la sede hace ahora 43 años. Por cierto, Cuba, bajo el mando del profesor Alcides Sagarra, ganó el campeonato por naciones, una de las tantas veces que lo ha conseguido.