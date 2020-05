Confinado en casa, Erick Hernández prepara récord mundial Guinness

El cubano Erick Hernández, especialista en dominio del balón, no deja de sorprender a sus seguidores: en pleno aislamiento en casa para combatir la Covid-19, prepara otro intento de récord mundial Guinness en la modalidad de parado, pegándole a la pelota solo con la cabeza durante 30 segundos.

En exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias, el incansable y bien llamado Dominador capitalino expresó que el objetivo es romper su propia cota del orbe de 187 toques, conseguida en 2008, la cual aparece homologada en el afamado Libro de Récord Guinness.



Y aunque no tiene una fecha precisa, pretende realizarla antes de que finalice el mes de mayo, para lo cual se prepara afanosamente durante casi dos horas diarias.



Como al igual que todo el pueblo me encuentro confinado, este récord lo haré en la sala de mi casa. Podrá ser visto en vivo por todos mediante la vía de Internet, ya que será filmado en un vídeo que, entre otros, seguirán atentamente los jueces cubanos avalados para hacer el conteo oficial de toques, comentó a la ACN.



Al ser una prueba de tiempo corto, lo intentaré dentro del hogar y no al aire libre en el patio, porque el viento me puede molestar mucho para lograr el control de la esférica, acotó Erick, quien prepara condiciones para que esa prueba se parezca bastante a las transmitidas hasta hoy por la televisión cubana.



En mis entrenamientos presto especial atención al toque del balón. Pero también estoy trabajando mucho los ejercicios de abdominales, de elasticidad, el trote en el lugar, planchas, saltos y dominio de la pelota con los muslos, así como alterno el toque de la pelota con los pies, aseveró el Dominador habanero.



Erick aseguró a la ACN que este entrenamiento, en espacio más reducido, con menos iluminación que cuando realizaba sus intentos de récords mundiales antes de la pandemia, le será de mucha utilidad para cuando, una vez eliminada, vuelva a la palestra con la esperada presencia de público.