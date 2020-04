Ancianos: el aprendizaje de un evento COVID-19 en Santa Clara (+Audio y Fotos)

El evento del Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara conmocionó a Cuba y al resto del mundo, sobre todo porque es un principio en esta isla proteger a quienes llegan a la tercera edad, después de haber dejado huellas en sus vidas.

Lamentablemente, y a pesar de los ingentes esfuerzos del Estado Cubano, las autoridades provinciales y del Ministerio de Salud Pública, el 12 de abril en esa institución donde se cuidan 133 abuelos, se confirmó el primer caso positivo a la COVID-19; se trataba de María Caridad, una anciana que era paciente del Hospital “Arnaldo Milián Castro”.



Como saldo preliminar, y después de realizar las pruebas con PCR, 44 de los abuelos fueron diagnosticados con el SARS-CoV- 2 junto a 13 trabajadores quienes fueron ingresados de inmediato.



Aunque las causas se investigan aún, pues muchos de los enfermos estaban asintomáticos, lo cierto es que el foco parece haberse generado por trabajadores, personal de servicios, custodios, familiares visitantes del recinto, entre otros y el personal médico y de enfermería.



Según el Doctor Neil Reyes Miranda, Director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, aunque es preciso continuar las investigaciones y esclarecer con más elementos el caso, sí se ha podido constatar que el médico y la enfermera laboraron con síntomas respiratorios, aunque no eran agudos.

Doctor Neil Reyes Miranda, Director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Foto: Ernesto Alejandro, CMHW.

Como puntualiza el experto, hubo violaciones de los protocolos, sobre todo “en la regulación de no permitir la entrada a un centro laboral de un trabajador con un padecimiento con estas características, pues lejos de hacer un beneficio, provoca una situación complicada, con lamentables consecuencias para la salud de ellos mismos, de la población, de sus familiares y del resto de los trabajadores, y en este caso, de los abuelos”.



Más adelante insiste en la idea de que “hasta este minuto se hacen análisis de las causas y condiciones del evento, el nivel de responsabilidad de cada uno de los que tenían que velar porque esto no sucediera, y por asegurar de que se cumplieran todas las regulaciones. En breve tiempo se informarán las medidas adoptadas y el procedimiento a seguir. También un grupo de trabajadores ahora mismo están enfermos o en vigilancia. Por eso reforzamos el personal médico del Hogar, y se pusieron otras personas al frente de la institución, que en este momento se ha dividido para un mejor seguimiento de los casos”.



Neil recuerda que esta es la provincia más envejecida del país, hay muchos ancianos en los hogares que dispone la provincia, que no son suficientes, y se trabaja en la identificación de otros lugares del territorio para ofrecer una atención más diferenciada y en mejores condiciones a los abuelos.



Ante una pregunta de la prensa sobre los pasos a seguir para que una situación similar no vuelva a suceder es categórico: “hay una restricción absoluta de las personas que entran a los hogares, y si alguien debe hacerlo por un asunto bien justificado, es pesquisado, además de realizarse una desinfección adecuada. De igual manera se reorganizan las camas en los hogares, se ha reforzado la dieta y se realiza un seguimiento médico más riguroso para tomar decisiones oportunas y urgentes ante cualquier signo que aparezca y darle un seguimiento adecuado”.



LOS ANCIANOS: PRIORIDAD ABSOLUTA

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW.



Luego de confirmarse un alto número de ancianos del Hogar No. 3 con la COVID-19, de inmediato fueron remitidos a instituciones hospitalarias de la provincia.



Hoy permanecen ingresados 16 ancianos en el Hospital Militar “Manuel Piti Fajardo”, 14 de ellos en la Sala de cuidados mínimos, quienes evolucionan favorablemente hasta la fecha, y dos en Cuidados Intensivos, con todo el tratamiento requerido, como explicó el Doctor Carlos Hidalgo Mesa, vicedirector docente y jefe del grupo de atención a pacientes confirmados en la sala donde se encuentran los ancianos.

Doctor Carlos Hidalgo Mesa, vicedirector docente y jefe del grupo de atención a pacientes confirmados en la sala donde se encuentran los ancianos. Foto: Ernesto Alejandro, CMHW.



“Un alto por ciento de ellos llegó con otras enfermedades asociadas. Rápidamente iniciamos el Protocolo Nacional con la aplicación de tres medicamentos, Kaletra, Cloroquina e Interferón y se analizó la situación clínica de cada enfermo para evaluar su inclusión en un proyecto de tratamiento que se está aplicando en la provincia con el Anticuerpo monoclonal Itolizumab”, dice el Doctor Hidalgo Mesa, también Doctor en Ciencias, especialista de Segundo grado en Medicina Interna y profesor titular.



Entre otras atenciones, a los pacientes se les aplica Heparina para evitar tromboembolismo, además de un reforzamiento de la dieta con proteínas y el suministro de vitaminas por vía parenteral.

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW.



También se bañan varias veces al día, se les da seguimiento a sus signos vitales cada seis horas, todo lo cual genera un gran esfuerzo del personal de enfermería y médico”, apunta el galeno, quien lamenta el fallecimiento de una anciana que tenía muchos antecedentes de otras enfermedades como diabetes, cardiopatía hipertensiva e insuficiencia vascular, todo lo cual propició un tromboembolismo pulmonar, pero en realidad la causa de su muerte no fue la COVID-19, sino el resto de las complicaciones que tuvo”, aclara.



Ante la necesaria pregunta del tiempo dedicado a esta hermosa y difícil tarea, el Doctor Carlos reconoce que prácticamente no duerme junto a su incansable equipo, sin embargo, insiste en que “nuestra mayor satisfacción será ver recuperados a estos ancianos y devolverlos sanos a la sociedad, el hecho de que solo tres se hayan complicado hasta el momento ya es un éxito de la Medicina y nos da fuerza para seguir adelante”.



EN EL CELESTINO HERNÁNDEZ: LA LUCHA POR LA VIDA



En el Hospital “Celestino Hernández”, de Santa Clara, se ingresaron 26 ancianos de este evento, y ahora permanecen 25 en esa institución (uno fue trasladado a terapia intensiva del Hospital Militar) donde también se cumplen todos los protocolos, como puntualiza el Director de la institución, Doctor Manuel Toboso Alcántara, especialista en Medicina Interna.

Doctor Manuel Toboso Alcántara, director del Hospital “Celestino Hernández”. Foto: Ernesto Alejandro, CMHW.



“Este Hospital Oncológico ha estado sujeto a transformaciones para adaptar algunas salas a la atención a pacientes con la COVID-19”, asevera el experto quien, entre otros indicadores significa la preparación de 145 camas para la atención a los enfermos con el Coronavirus, de ellas 75 para confirmados y el resto para sospechosos.



El Doctor Toboso refiere que disponen de todos los medicamentos, y a los ancianos allí hospitalizados también se les aplica el Interferón, la Cloroquina, la Kaletra, y el Anticuerpo monoclonal, además de vitaminas. Todos reciben una dieta reforzada, en esta lucha incesante por la vida.



ENCUENTRO ENALTECEDOR



El recorrido del equipo de prensa en busca del estado actual de los abuelos involucrados en el evento del Hogar de Ancianos de Santa Clara concluyó con un encuentro reconfortante y enaltecedor.



La moderna Escuela Regional “Marta Abreu” para niños con discapacidades físico-motoras, de la capital provincial, se convirtió en Centro de aislamiento en cuarentena donde permanecen, cuidados y agradecidos, 79 ancianos que estaban en el hogar donde aconteció el episodio, y que resultaron negativos a la prueba PCR de la COVID-19.



El Doctor Rodolfo Ramírez Álvarez, funcionario de Higiene y Epidemiología de Salud Provincial, director de ese centro de aislamiento, indica que todos los ancianos se encuentran en vigilancia personalizada, se pesquisan varias veces al día, y reciben las atenciones en un lugar hermoso, y con todo el confort para que los abuelos se sientan bien.

Doctor Rodolfo Ramírez Álvarez,al frente del centro de aislamiento. Foto: Ernesto Alejandro, CMHW.



“Se cuenta con médicos y enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, geriatras, además de un gran apoyo del personal de Educación, que está codo a codo con nosotros en esta misión”, destaca el galeno.



Preservando la adecuada distancia, en el Centro de aislamiento Hogar de Ancianos número 3, saludamos a los abuelos que allí permanecen. Tienen una historia y una vida acumulada con un legado imposible de olvidar. Son combatientes de Girón, internacionalistas, fundadores de las Milicias, de organizaciones de masas, hicieron mucho por la Revolución en diversos frentes.



Por eso ahora el país no los olvida, y por eso también ellos dicen que se sienten queridos, y aseguran que piensan en Fidel y que “esto solo ocurre en un país socialista”. Por eso “aplaudimos a los médicos y a las enfermeras que no se pueden olvidar”, y alzan su voz para gritar una frase que se ha convertido en un himno “Resistiremos y Venceremos”.

Foto: Ernesto Alejandro, CMHW.



Entonces los periodistas les pedimos que se aplaudan ellos mismos, porque son, junto a los niños, el tesoro más sagrado de la Patria. Y sus aplausos son como un canto a la esperanza.



Son las lecciones de un evento que sacó a la luz brechas que urge resolver de inmediato, pero sobre todo, la certeza de que en Cuba, el ser humano, de cualquier edad, es lo más importante.