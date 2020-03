Trump, la prensa y el coronavirus

Donald Trump lo mismo culpa a China que a los inmigrantes del incremento de contagiados con el coronavirus en Estados Unidos.

El magnate estadounidense habla de «virus chino» en forma despectiva y racista. Refiere la televisora Univisión que, en el texto a leer durante una conferencia en la Casa Blanca, la palabra «Corona» aparece tachada con marcador negro y la palabra «chinese» (chino, en inglés) está escrita a mano justo arriba.

De esta forma, Trump contradice completamente la solicitud de la Organización Mundial de la Salud de evitar referirse al virus señalando a países específicos. «La pandemia de influenza en 2009 se originó en América del Norte y no la llamamos la influenza norteamericana», dijo Michael Ryan, director del Programa de emergencias de la oms, y aseveró: «Entonces es muy importante que tengamos el mismo enfoque cuando se trata de otros virus».

Y aunque otra de las acusaciones a China es que «no le brindó información temprana sobre el virus», la prensa recoge que ya el 22 de enero pasado, cuando se le preguntó por primera vez en público sobre el brote del coronavirus, el Presidente aseguró desde el Foro de Davos, en Suiza: «lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que vino de China».

Sin embargo, se asegura que Trump conocía de los efectos letales de la Covid-19 desde enero pasado, cuando fue advertido sobre los riesgos.

Las agencias de inteligencia estadounidenses lanzaron advertencias clasificadas en los primeros meses de este año sobre los riesgos latentes de la evolución del brote del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, en pandemia, a la Casa Blanca y al Capitolio estadounidense, según publicó el diario local The Washington Post.

En medio de un mar de nuevas noticias, con alarmantes cifras de contagiados y fallecidos, algunos medios de prensa no pueden abstraerse de reportar las «últimas» del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por ejemplo, el pasado viernes en la Casa Blanca, durante una sesión informativa sobre el coronavirus, el mandatario «vilipendió al reportero Peter Alexander, de la cadena nbc News, quien le preguntó si estaba dando a los estadounidenses falsas esperanzas, promocionando medicamentos no probados para tratar el virus», de acuerdo con reportes de Telemundo.

Trump, sacudiendo la cabeza y todo irascible, le llamó reportero terrible y le aclaró que su pregunta era muy desagradable. También lo tildó de deshonesto.

A raíz de lo ocurrido, Kaitlan Collins, corresponsal del canal CNN, inquirió al Presidente de si era apropiado embarcarse en diatribas contra miembros de los medios de comunicación en medio de una crisis de salud pública.

El mandatario estadounidense volvió a defenderse y lanzó una protesta extendida contra Peter Alexander y la nbc News, alegando que «no es un buen periodista».

En la sesión informativa del jueves, el magnate Presidente también arremetió contra The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, cuando afirmó que son periódicos «muy deshonestos».

La realidad, sin embargo, está contenida en la alarmante cifra, que reportaba 44 135 personas contagiadas con Covid-19 y 542 muertos en ese país, de acuerdo con datos oficiales del Departamento de Salud de Estados Unidos.