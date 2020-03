Cuba: Aplazan Serie Nacional de Béisbol 60

Al igual que todas las demás competencias domésticas, la Serie Nacional de Béisbol 60, que debió comenzar el cercano 11 de abril, fue aplazada debido al peligro que representa el Coronavirus.

No obstante y si no media un cambio de última hora, la preselección de Villa Clara no detendrá su preparación para llegar lo mejor posible al clásico. La “pre” de los Leopardos está formada por 38 atletas, encabezada por el mentor debutante José Antonio García.



Sus muchachos han topado con las “pres” de otros territorios como Cienfuegos y Sancti Spíritus y este miércoles jugaron en el Sandino contra la “pre” del actual campeón Matanzas y perdieron 9 carreras por 4.



Este jueves los villaclareños debieron devolverles la visita a los matanceros, pero la misma fue cancelada hasta nuevo aviso, al igual que el arribo al Sandino de la tropa de Ciego de Ávila, liderada ahora por el ex estelar pelotero Yorelvis Charles.



Por otra parte, se conoció también que los 16 mentores a la justa recibirán y analizarán dos variantes del calendario y la que más votos saque entre ellos será la definitiva, con un total de 75 partidos para cada conjunto.



Aunque no se ha aprobado aún, la comisión nacional de pelota desea que cada lanzador le trabaje al menos a 3 bateadores, para reducir el tiempo de los partidos, una medida que ya se han propuesto en las Grandes Ligas de Estados Unidos.



Sin embargo, el inicio de la serie 60 está en suspenso, hasta que no se supere la peligrosa situación con el Coronavirus.