Venezuela se prepara para enfrentar el Covid 19 y ya cuenta con el Interferón cubano

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que como parte del sistema de prevención y capacitación que se realiza en el país ante el peligro que representa el Covid 19, ya se encuentra en la nación sureña el medicamento cubano conocido como Interferón, proveniente de Cuba, reservado para los posibles pacientes que presenten síntomas asociados al Coronavirus.



En un acto realizado a propósito de la celebración por el día Nacional de los Médicos y Médicas de la Patria, que se celebró el pasado 10 de marzo, Maduro reconoció que la isla caribeña va a la vanguardia en la prevención del Coronavirus y resaltó la valía de tecnología médica cubana y sus resultados, de cuyos resultados forma parte el Interferón.



Por su parte, el jefe de la Misión médica cubana en Venezuela, Julio García, informó que la hermana nación cuenta ya más de 10 mil medicamentos para suministrarlos a los posibles pacientes diagnosticados con el virus, cuyo objetivo es elevar las defensas del cuerpo humano y dijo que China ya cuenta con una planta para la producción de la medicina, que llega ahora a la nación bolivariana como parte del convenio de colaboración entre los dos países.



Según reportes de Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario venezolano insistió en la importancia de activar una campaña de educación y protección para “mantener informado al pueblo sobre la prevención” a los que deberán sumarse tanto los medios públicos, como los privados. “Debemos tener consciencia plena que un virus de esta característica no respeta fronteras y debemos estar preparados para que ese virus no se expanda y no le haga daño a la vida de la población venezolana”, dijo.



Insistió en que la campaña de prevención llegue a los más de 46 mil Consejos Comunales del país y que no se politice un tema tan serio ni sea utilizado por la derecha en redes sociales u otras plataformas, creando mentiras o alarmas al respecto.



El presidente venezolano aseguró que el Ejecutivo Nacional mantiene estrecha coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar adecuadamente las medidas que sean oportunas en cada momento con el fin de proteger al pueblo y están disponibles todos los recursos para que se realicen a tiempos los test necesarios y se cumplan de forma inmediatas las orientaciones que se den.