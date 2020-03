Santa Clara con aires de Caturla

Este 2020 se cumplen 80 años de la muerte de Alejandro García Caturla, figura imprescindible dentro del acervo cultural de Cuba y el mundo. A los 34 años, este joven compositor decía adiós, pero su obra aún resulta objeto de estudio en universidades e instituciones de todas las latitudes.

El Festival de Música de Cámara A tempo con Caturla sigue su misma línea y pretende ahondar sobre las distintas aristas de este músico remediano. En esta, su edición 24 , se explora el Caturla folclorista.



Al respecto, desde Vanguardia conversamos con Maykel Iglesias, uno de los organizadores del evento, que llega a su fin con un conciertazo de Síntesis y la Orquesta Sinfónica de Villa Clara.



—¿Qué distingue esta edición de las anteriores?



—Creo que las diferencias de cada festival se encuentran en las personas que llegan a participar. En esta ocasión hay mucha más presencia de jóvenes artistas, muchachos que aún no se han enfrentado a grandes escenarios. Ello nos remite a los inicios del «A tempo…», cuando eran agrupaciones de pequeño formato, con la idea de compartir, de ver el trabajo de cada uno, para tomar experiencia de alguna figura importante que también asistiera.



«Están llegando estudiantes de la enseñanza artística, como en el caso de la Orquesta de Cámara de la Escuela Profesional de Arte de Holguín; los integrantes del cuarteto Vivace; de Pinar del Río, hay muchachos recién graduados y la mayoría de las agrupaciones son de jóvenes que están comenzando su carrera. Y eso es importante.



«Aquí comparten con agrupaciones de gran relevancia, con un maestro como Joaquín Betancourt, con Adel González, uno de los percusionistas más reconocidos en la actualidad, además de otras reconocidas figuras de la provincia.



«Y no solo es la experiencia del festival, es que llegan a la ciudad y aprenden un poco de la vida de Caturla. Creo que esto es imprescindible cuando comienzas la carrera como músico. Él fue un artista extraordinario, que marcó la pauta para iniciar el nacionalismo en la música».



—Este año el tema central es el folclore. ¿A qué se debe esta elección?



—Caturla es folclorista. Llegó a la música negra, al bembé, y uno de sus grandes aportes a la música cubana y universal fue el tomar los ritmos folclóricos y llevarlos al plano sinfónico, de cámara y coral. El «Caturla» de este año se parece más a él, a Alejandro.



«En esta edición nos queda como meta incluir más su música; necesitamos que las agrupaciones toquen o versionen una de sus obras, porque alrededor del mundo él es una figura de impacto y en Cuba no podemos perderlo.



—¿Qué diferencia a Caturla de otros autores cubanos?



—Su manera de hacer, dónde encuentras, entre tanta obra y factura contemporánea, la célula cubana. De oír su música la identificas, puedes ver a Cuba claramente. Nunca abandonó su esencia misma.



«Por eso pedimos que los jóvenes que lleguen al “A tempo…” versionen a Caturla, para completar de cierta forma esa obra que nos dejó inconclusa».