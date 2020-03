Coronavirus presente en más de 80 países: Clases y eventos suspendidos, más casos en Irán, Italia y EEUU

Con la enfermedad Covid-19 disminuyendo en el sitio donde comenzó, Italia, Irán y Corea del Sur lidian con la expansión del virus que supusieron alrededor del 80% de los casos nuevos fuera de China, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En total, más de 94 000 personas se han contagiado con el virus a nivel internacional, y hay más de 3 200 muertos.

Irán e Italia registran el mayor número de víctimas mortales a consecuencia del virus fuera de China, el epicentro del brote que comenzó en diciembre.

Hasta este jueves, Irán reporta 107 muertos y 3 513 casos de coronavirus. Las autoridades anunciaron controles para limitar los desplazamientos entre las grandes ciudades e instaron a los ciudadanos a reducir el uso de billetes para luchar contra el creciente brote.

El ministro iraní de Salud, Saeed Namaki informó que escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el Nowruz, el Año Nuevo Persa, que se celebra el 20 de marzo. También quedaron canceladas las oraciones del viernes por segunda semana consecutiva.

En Medio Oriente, Arabia Saudita prohibió las pregrinaciones a la ciudad sagrada de La Meca.

En Italia, epicentro de la epidemia en Europa, quedaron cerradas las escuelas para más de ocho millones de alumnos hasta el 15 de marzo. El Gobierno italiano decretó que los juegos de fútbol y otros eventos deportivos se lleven a cabo sin espectadores hasta por lo menos el 3 de abril. Más de 3 000 personas están infectadas y por lo menos 107 han fallecido, la mayor cantidad en cualquier país fuera de China.

Corea del Sur declaró el jueves una “zona de atención especial” en torno a una segunda ciudad muy afectada por el brote de coronavirus (Gyeongsan, de unos 275 000 habitantes, 250 kilómetros al sudeste de Seúl), y el Ejército estadounidense confirmó dos nuevos casos de transmisión entre los familiares de sus soldados en el país, que se enfrenta a la mayor epidemia fuera de China.

Alrededor del 75% de todos los casos de Corea del Sur se dan en Daegu y sus alrededores, la cuarta ciudad más grande del país, donde el virus surgido en China a finales del año pasado se ha propagado rápidamente a través de los miembros de un grupo religioso.

Las autoridades surcoreanas dijeron que los hospitales de las zonas más afectadas están teniendo problemas para acomodar a los nuevos pacientes. Las autoridades de la ciudad de Daegu dijeron que 2 117 pacientes estaban a la espera de camas en la ciudad.

Está previsto que decenas de enfermeros militares recién contratados comiencen a trabajar en Daegu este jueves, según el Ministerio de Salud surcoreano.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur notificó tres nuevas muertes por el virus, lo que eleva a 35 el total en el país.

Australia se sumó a otros países en la imposición de restricciones a los viajeros surcoreanos, siendo ya casi 100 las naciones que restringen las llegadas procedentes del país asiático, que registró 438 nuevas infecciones el jueves, sumando un total de 5 766.

En Estados Unidos la cifra de fallecimientos llegó a 11 el miércoles con el fallecimiento de un paciente en California (el primero fuera del estado de Washington).

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró la emergencia a nivel estatal. Washington y Florida habían declarado antes sus emergencias.

Washington también anunció otra muerte, con lo que ya suman 10 en el estado. La mayoría de los fallecidos vivían en el asilo de ancianos Life Care Center, en Kirkland, un suburbio al este de Seattle. Por lo menos 39 casos se han registrado en el área de esa ciudad, donde a decir de los investigadores el virus podría haber estado circulando durante semanas sin ser detectado.

En Nueva York, autoridades de salud pusieron a centenares de habitantes en cuarentena después de que se les diagnosticara el virus a miembros de dos familias en New Rochelle, suburbio de la ciudad de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo dijo que al parecer la enfermedad le fue contagiada por un abogado a su esposa, dos hijos, un vecino y dos personas más.

Se han confirmado seis nuevos pacientes de coronavirus en el condado de Los Ángeles, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias. Uno de ellos es un contratista federal que pudo haber estado expuesto al virus mientras realizaba exámenes médicos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Los parlamentarios estadounidenses llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de ley de emergencia de 8 300 millones de dólares para ayudar a financiar los esfuerzos por contener el virus, tanto en investigación como en desarrollo de vacunas, material para pruebas y terapéutica. El proyecto de ley obtuvo suficientes votos para ser aprobado en la Cámara de Representantes.

Los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. indican 129 casos confirmados y presuntos en Estados Unidos, por encima de los 108 anteriores.

No solo ha cambiado el virus la vida de ciudades y los calendarios, sino las rutinas de negocios y hasta la interacción personal.

Un número creciente de empresas están adoptando este tipo de medidas en todo el mundo. El miércoles, Microsoft pidió a sus empleados en la región de Seattle, cerca de su sede, y en el área de la bahía de San Francisco, que trabajen desde casa si es posible hasta el 25 de marzo.

En Wuhan, China, se ha expandido la costumbre de saludarse con el pie, y un reporte de prensa habla de choques de codos y no manos dadas entre congresistas en Washington.

Índice de mortalidad de 3.4 por ciento, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud ha informado que el 3.4% de las personas infectadas con el nuevo virus a nivel mundial han muerto hasta ahora.

Sin embargo, advirtieron que es muy pronto para saber si la tasa de mortalidad del coronavirus es, en realidad, tan elevada. Cuando los virus aparecen en nuevos lugares, los primeros en contabilizarse por lo general son los más enfermos. Y las autoridades de salud creen que muchas personas con casos leves de COVID-19 siguen sin contabilizarse en estos momentos.

Con el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, murieron alrededor del 10% de los pacientes. En promedio, la influenza estacionaria tiene un índice de mortalidad de cerca del 0.1%.

Japón asegura que organizará a tiempo los Juegos Olímpicos

Personas con máscaras posan con una exhibición de anillos olímpicos en Tokio. Foto: Charly Triballeau/ AFP via Getty Images.

La ministra de los Juegos Olímpicos de Japón, Seiko Hashimoto, afirmó este jueves que la cita deportiva se organizará según lo planeado, a partir de julio, pese a que el brote de coronavirus Covid-19 se ha extendido a nuevas partes del país asiático.

Hashimoto hizo los comentarios el mismo día en que Japón informó su mayor aumento de un día en nuevos casos. La emisora NHK informó que hasta la mañana de este jueves las infecciones confirmadas habían aumentado a 1 036 en todo el país, 36 más que el día anterior.

Aunque los planes para que los Juegos siguen adelante, se postergó la visita de estado a Japón del presidente chino, Xi Jinping, por decisión de Tokio y Pekín.

A comienzos de esta semana, la ministra Hashimoto había dicho que se podría interpretar que el contrato con el Comité Olímpico Internacional podría permitir un aplazamiento del evento dentro de 2020.

“Con base en el hecho de que el COI nunca mencionó nada sobre cancelar o posponer los Juegos de Tokio en su reunión de ayer, no espero un aviso de cancelación ni nada de eso”, declaró Hashimoto al Parlamento.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo en un comunicado que el Gobierno metropolitano traba en plena colaboración con el COI y los organizadores “para garantizar la entrega de unos Juegos seguros”.

En cuanto a la visita del presidente chino, el secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga, dijo que Japón y China reagendarán la visita, ya que acordaron priorizar la lucha contra la epidemia.

El retraso en la visita de Xi, originalmente planeada para principios de abril, no afectará las relaciones entre Japón y China, agregó el funcionario en rueda de prensa.

Japón tiene previsto adoptar cuarentenas obligatorias de dos semanas para todos los visitantes de sus vecinos China y Corea del Sur, según el periódico Yomiuri.

El coronavirus ha costado 50 000 millones de dólares a la economía mundial

La presencia del coronavirus Covid-19 en China ha provocado una contracción del 2% en la producción manufacturera del país durante el último mes y ha causado ya una pérdida estimada en 50 000 millones de dólares a la economía mundial, reveló un estudio divulgado este miércoles por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

China ha sido el mayor exportador del mundo y una pieza clave de las cadenas de producción global a lo largo de las últimas dos décadas. Es un proveedor fundamental de bienes y componentes de automóviles, teléfonos celulares y equipo médico entre muchos otros productos.

La súbita desaceleración de la actividad económica china debido a las medidas implementadas para la contención del coronavirus coloca su producción en este momento en el nivel más bajo desde 2004, con consecuencias mundiales que han llevado a los bancos centrales de varios países industrializados a bajar sus tasas interés en días recientes para afrontar el embate, estimular la economía y contrarrestar el pánico en los mercados financieros, que registran una caída continua en este periodo.

De acuerdo con la evaluación de la Unctad, los rubros más golpeados hasta ahora son los instrumentos de precisión, la maquinaria, los automóviles y equipos para comunicación.

Las economías de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Vietnam están entre las que han sufrido un mayor impacto.

El estudio explica que con la globalización económica de hoy, cualquier alteración en China se extendería fuera de sus fronteras incluso si el brote de Covid-19 se contuviera en el país. Su papel de proveedor de múltiples suministros para empresas en todo el mundo afecta irremediablemente las cadenas de valor regionales en Europa, América y Asia del Este.

Los países en vías de desarrollo que dependen de la venta de materias primas han recibido también un golpe muy intenso.

En la presentación de la evaluación en Ginebra, la jefa de la División de Materias Primas y Comercio Internacional de la Unctad, Pamela Coke-Hamilton, advirtió sobre lo que puede venir.

“Si la propagación del virus no se mitiga en el corto plazo, el impacto general en la economía global sería sustancial en términos de un retroceso muy negativo”, dijo.

China se ha convertido en la central manufacturera mundial de muchos sectores. Actualmente, cerca del 20% del comercio global de productos intermedios manufacturados se origina en China, en 2002, esa cifra alcanzaba el 4%.

“Si el Covid-19 se saliera de control, veríamos cierres de fábricas no solo en China, sino también en India, Estados Unidos y demás países. Ahí tendríamos un gran problema”, acotó Alessandro Nicita, de la misma División de la Unctad.

Según los expertos de la dependencia de la ONU, el impacto económico del coronavirus dependerá de las medidas que tomen los países.

“China ha hecho un gran trabajo de contención, pero ha sacrificado su economía, al menos en las primeras semanas. Hizo cierres planificados, restricción de movimiento de personas, ambas medidas necesarias, aunque tomarlas conlleva consecuencias económicas”, recalcó Coke-Hamilton.

La economista indicó que algunas industrias podrían encontrar proveedores alternativos, como México o Europa del Este, pero aclaró que eso requiere tiempo porque no solo hace falta mover la producción de un país a otro, sino que, además, hay que construir infraestructura y diseñar una logística.

Agregó que los procesos de reubicación de las compañías nunca son fáciles.

Así, previó que el efecto en las cadenas de valor mundiales continuará durante varios meses. “Pero si se recupera en pocos meses, el impacto a largo plazo será diferente y menos grave. Así que depende de lo que pase en China”, apuntó.

Coke-Hamilton reconoció, no obstante, que no está claro hacia dónde va la economía. “Dependerá mucho de lo que pase con el Covid-19, si se pudiera desarrollar una vacuna pronto, veríamos el fin de la desaceleración pronto, pero si no, el impacto puede ser grave”, apuntó.